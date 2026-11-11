মই তেওঁৰ কাষত আছোঁ : হৰক সিং ৰাৱট কাণ্ডত অসমৰ জেনীক সমৰ্থন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
"কালি মই অসমৰ বাসিন্দা জেনীক লগ কৰিলোঁ । উত্তৰাখণ্ডৰ হৰক সিং ৰাৱটে তেওঁৰ সৈতে যি কৰিলে সেয়া গৰিহণাযোগ্য ।" ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
By ANI
Published : November 11, 2026 at 4:06 PM IST
গুৱাহাটী : উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা হৰক সিং ৰাৱটৰ সৈতে জড়িত দশক পুৰণি পিতৃ পৰিচয়ৰ বিবাদত অসমৰ বাসিন্দা ইন্দিৰা দেৱী ওৰফে জেনীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুকলি সমৰ্থন ।
বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াই জেনীয়ে সন্মুখীন হ’বলগীয়া হোৱা তথাকথিত ব্যৱহাৰক "অত্যন্ত ভুল আৰু গৰিহণাযোগ্য" বুলি অভিহিত কৰে ।
कल मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाक़ात की। उत्तराखंड के एक हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत ग़लत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मज़बूती से उनके साथ खड़ा हूँ। https://t.co/npSEwOMjZO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 11, 2026
এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ জেনীক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু ন্যায়ৰ বাবে চলোৱা যুঁজত তেওঁক সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "কালি মই অসমৰ বাসিন্দা জেনীক লগ কৰিলোঁ । উত্তৰাখণ্ডৰ হৰক সিং ৰাৱট নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সৈতে যি কৰিলে সেয়া অত্যন্ত ভুল আৰু গৰিহণাযোগ্য । তেওঁ যিধৰণৰ নিষ্ঠুৰতা সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে, তেনে কষ্ট কোনেও পাব নালাগে । ন্যায়ৰ এই যুঁজত মই দৃঢ়তাৰে তেওঁৰ কাষত থিয় দিছোঁ ।"
জেনীয়ে তেওঁৰ পুত্ৰৰ পিতৃ পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আৰু পিতৃৰ নামৰ ওপৰত পুত্ৰৰ আইনী অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এটা নতুন ডিএনএ পৰীক্ষাৰ দাবী জনাইছে ।
জেনী অধ্যায়
'জেনী অধ্যায়' হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ এটা দশক পুৰণি ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক । এই বিতৰ্ক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০৩ চনত পোহৰলৈ আহিছিল । ২০০৩ চনৰ জুন মাহত ডেৰাডুনৰ এখন চৰকাৰী হাস্পতালত জেনীয়ে এটা সন্তান জন্ম দিছিল আৰু তেওঁ দাবী কৰিছিল যে ৰাৱটেই আছিল সন্তানটোৰ পিতৃ ।
তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন ডি তিৱাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত চিবিআই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল । সেই সময়ত চিবিআয়ে কৰা এটা ডিএনএ পৰীক্ষাত পোৱা গৈছিল যে সন্তানটোৰ ডিএনএ হৰক সিং ৰাৱটৰ সৈতে মিল খোৱা নাছিল । ইয়াৰ পিছত নেতাগৰাকীয়ে দোষমুক্তৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ অৰ্থাৎ ক্লীন চিট লাভ কৰিছিল ।
আনহাতে, যোৱা শনিবাৰে (৭ নৱেম্বৰ) এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত জেনীয়ে অভিযোগ কৰে যে ২০০২ চনত তেওঁৰ বয়স ১৬ বছৰ থকাৰ সময়ত ৰাৱটৰ দলৰ এজন কৰ্মীয়ে তেওঁক যমুনা কল'নীত থকা ৰাৱটৰ আৱাসলৈ লৈ গৈছিল । তেওঁ দাবী কৰা মতে, তেওঁ প্ৰায় ডেৰৰ পৰা দুমাহ ধৰি ৰাৱটৰ ঘৰত আছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক অভিযুক্ত কৰি তেওঁ কয়, “এইটো ২০০২ চনৰ কথা । ২০০২ চনত যমুনা কল'নীত মই এটা এছটিডি বুথত কাম কৰিছিলোঁ । সেই এছটিডি বুথটোৰ পৰাই তেওঁৰ দলৰ এজন কৰ্মীয়ে মোক যমুনা কল'নীত থকা হৰক সিং ৰাৱটৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল । মই তাত প্ৰায় ডেৰৰ পৰা দুমাহ আছিলোঁ । মই যেতিয়া তালৈ গৈছিলোঁ, মোৰ বয়স মাত্ৰ ১৬ বছৰ আছিল । হৰক সিং ৰাৱটে কৈছিল, ‘তেওঁক ক’লৈ পঠিয়াবা... ইয়াতেই মোৰ ঘৰত থৈ দিয়া ।’ গতিকে মই তাতেই, তেওঁৰ ঘৰতেই আছিলোঁ ।”
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে ইয়াৰ পিছত তেওঁ গৰ্ভৱতী হয় আৰু হোষ্টেলৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ চলেৰে তেওঁক মানসিকভাৱে অসুস্থ লোকসকলৰ মাজত এখন নাৰী নিকেতনত (মহিলাৰ আশ্ৰয় গৃহ) ৰখা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "মই গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক হোষ্টেলৰ নামত এখন নাৰী নিকেতনত মানসিকভাৱে অসুস্থ লোকসকলৰ মাজত ৰাখিছিল । মোক মানসিকভাৱে অসুস্থ লোকৰ মাজত ৰখা হৈছিল নে নাই, সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ এটা তদন্ত কৰিব পাৰে, বুজিছে নে ?"
তেওঁৰ দাবীসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি জেনীয়ে তথাকথিত যৌন নিৰ্যাতনৰ বাবে শাস্তি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ পিতৃ পৰিচয়ৰ অধিকাৰৰ স্বীকৃতি বিচাৰিছে ।
তেওঁ কয়, "মোৰ একমাত্ৰ দাবীটো হৈছে, মোৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপকৰ্মৰ বাবে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে শাস্তি পাব লাগে । দ্বিতীয়তে, মোৰ পুত্ৰই নিজৰ পিতৃৰ পৰিচয় লাভ কৰিব লাগে । সত্যটো হৈছে যে তেওঁ এতিয়াও এইটো গ্ৰহণ কৰা নাই । সেয়ে মই মোৰ পুত্ৰৰ বাবে সেই অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ ।"