বিৰোধীত দেখিছো ঐক্যৰ মাজত অনৈক্য : মন্ত্রী অতুল বৰা

গৌৰৱ গগৈয়ে অগপক কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

অতুল বৰা (@ATULBORA2 X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 11:47 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : "অখিল গগৈ বিজেপিৰ মুখপাত্র নেকি ?" এই প্ৰশ্ন অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বৰাৰ । বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অগপ দলক কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৃহস্পতিবাৰে এইদৰে কয় অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, অগপই ৯ খন আসন পাই বিজেপিৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰা বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অগপক কটাক্ষ কৰিছিল । সেইদৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে অগপৰ প্ৰসংগত কৈছিল, "অতুল বৰাই প্ৰথমে দলৰ কৰ্মীসকলক ক'ব লাগে যে এয়া অগপ দলৰ অন্তিম নিৰ্বাচন । যিদৰে তেওঁ বিজেপি দলৰ লগত হাত মিলাই আছে । দলৰ স্বাৰ্থ নেওচি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৈছে তাকে কৰিছে । প্ৰথমবাৰ মই দেখা পালো এটা দল যিটো চৰকাৰত আছে, কিন্তু ১০ বছৰত দুৰ্বল হৈ গ'ল । এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত দলটো থাকিব নে নাথাকে আমি ক'ব নোৱাৰো ।"

অখিল গগৈ আৰু গৌৱৰ গগৈৰ এনে সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত অতুল বৰাই কয়, "অখিল গগৈয়ে কেতিয়া, ক'ত, কি কয় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই । সংবাদ মাধ্যমৰ বুম দেখিলে যিকোনো কথা ক'ব পাৰে । তেওঁৰ পাব্লিচিটি মেনিয়া তথা বেমাৰ এটা আছে । গতিকে তেওঁ যিকোনো কথা ক'ব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মুঠতে এতিয়া বিৰোধী শক্তিশালী স্থিতিত নাই । আনহাতে বিৰোধীৰ কোনো ঐক্য নাই । আজি বিৰোধীৰ ঐক্য ক'ত । একাংশই আঞ্চলিকতাবাদী বুলি কৈ অসম আন্দোলনত ৮৬০ গৰাকীক শ্বহীদ কৰা সেই কংগ্ৰেছ দলটোৰ লগত লগ লাগিছে । আমি সকলোৱে কওঁ যে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য । কিন্তু মই এই বিৰোধীত দেখিছো ঐক্যৰ মাজত অনৈক্য । কি কাৰণত কৈছো সেইটো আসন বুজাবুজিৰ পাছত দেখা পাব ।"

