জুবিন গাৰ্গে যে ন্যায় পাব তাত মোৰ সন্দেহ আছে : ৰাজেন গোঁহাই

জুবিন গাৰ্গে যে ন্যায় পাব তাত মোৰ সন্দেহ আছে : ৰাজেন গোঁহাই
নাম উল্লেখ নকৰাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰসংগত ৰাজেন গোঁহায়ে কয় যে এজন নেতাক বাদ দি আন কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰে জুবিনৰ সংঘাত নাছিল ।
Published : November 5, 2025 at 7:27 PM IST
গুৱাহাটী: "জুবিন গাৰ্গে যে ন্যায় পাব তাত মোৰ সন্দেহ আছে । ন্যায় পালে ভাল পাম । কিন্তু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব বুলি মোৰ মনে নকয় ।" এই মন্তব্য প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী তথা বিজেপিত্যাগী প্ৰবীণ ৰাজনীতিক ৰাজেন গোঁহাইৰ ।
এক দীঘলীয়া সময় বিজেপিত থাকি চাৰিবাৰকৈ সাংসদ হোৱাৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল ৰাজ্যমন্ত্রী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰা ৰাজেন গোঁহায়ে বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদ দলত যোগদান কৰে । দিছপুৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপি ত্যাগ কৰা প্ৰবীণ ৰাজনীতিক ৰাজেন গোঁহায়ে আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে ।
অসম জাতীয় পৰিষদ দলত যোগদান কৰি দিয়া ভাষণত ৰাজেন গোঁহায়ে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "জীৱিতকালত মই তেওঁৰ বিষয়ে বৰ বেছিকৈ জনা নাছিলোঁ । কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব দেখা পাই মই অভিভূত হৈ পৰিছোঁ । হয়তো কিবা ঐশ্বৰিক শক্তি আছে যে তেওঁৰ মৃত্যুটো তেওঁৰ চিনেমাখনৰ লগত মিলি গৈছে । যিটো ডাঙৰ কথা । মই যিটো দেখা পাইছোঁ জুবিনে যে ন্যায় পাব তাত মোৰ সন্দেহ আছে । ন্যায় পাব বুলি মোৰ মনে নকয় । পালে বৰ ভাল হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন পানীত ডুবি যোৱা বা উঠোৱা অংশটো আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই । হয়তো লুকুৱাই ৰখা হৈছে । সেইটোৰ পৰা বহুত বস্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব । তেওঁৰ যিটো পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিত মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ কাষত বহু মানুহ আছিল । তেওঁলোকৰ লগত নাও, জেকেট আদি সকলো আছিল । যদি দূৰলৈ পঠিয়াই ৰং চাইছিল তেতিয়া হ’লেতো তেওঁলোকেই দায়ী ।"
আনহাতে, নাম উল্লেখ নকৰাকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ সেইজনৰ কথা সকলোৱে জানে । সকলো বস্তুৰে এটা সীমা আছে । এক্সট্ৰিমটো সকলোৰে বাবে বেয়া । এজন নেতাক বাদ দি আন কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰে জুবিনৰ সংঘাত নাছিল । এজন নেতাৰ সৈতেহে জুবিনৰ সংঘাত আছিল । এই কথা মুকলিকৈ জুবিনেও কৈছিল । এইগৰাকীয়েও ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল । তাৰ বাহিৰে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগত জুবিনৰ সংঘাত নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গতিকে বহুত কথা আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰায় । সেইটোও হয়তো কাৰণ হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ । জুবিনৰ প্ৰতি যদি অলপো সদ্ভাৱনা থাকিলহেঁতেন তেন্তে জুবিনে গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰা সেই প্ৰকল্প বাতিল কৰিব লাগিছিল । তেওঁ জুবিনৰ বাবে একো কৰা নাই ।"