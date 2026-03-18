‘মই এটা নীতি পৰিত্য়াগ কৰিবলৈ বাধ্য় হৈছোঁ, মই সুখী নহয়’: কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মন্তব্য়

মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে দলটোৰ সাংসদ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । দল ত্যাগ কৰাৰ পাছত নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷

Published : March 18, 2026 at 11:30 AM IST

নতুন দিল্লী/গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হৈ থকা নেতা প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈয়ে মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ দলটোৰ পদত্য়াগ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ পদত্য়াগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথাবাৰ্তাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য় কৰি কয় যে অসম কংগ্ৰেছ দলটোৰ কেতবোৰ নেতাৰ (নাম উল্লেখ কৰা নাই) জৰিয়তে পোৱা অপমান অপমানিত হৈ তেওঁ দল ত্য়াগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

"মই আজি মোৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি পৰিত্যাগ কৰিছো, আৰু মই কথাটোত মই সুখী নহয় ৷ অৱশ্যে মই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতচ'ৰাত বিশেষকৈ অসম কংগ্ৰেছত লগ পোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মোক বহু ক্ষেত্ৰত অপমান কৰিছিল", এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ৷

প্ৰায় তিনিদশকজোৰা ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ অন্তত মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷ সাংসদ বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ প্ৰভাৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বুজনিৰ চেষ্টা চলাই যদিও ব্যৰ্থ হয় । সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজৰ পদত্যাগ পত্র কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বইও মোৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল ৷ গোটেই জীৱন কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ বাবেই মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছো ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ মই জীয়াই থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা পাই আহিছো, গতিকে এই সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব । হয়, মই এই পদত্যাগ পত্ৰখন এ আই চি চিৰ সভাপতিক দিছো ।"

ইফালে দিল্লীত সাংসদগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰে যে এয়া ‘পৰিয়ালৰ ভিতৰত মতানৈক্য’ৰ বিষয় আৰু ‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই) সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আয়োজন কৰা বৰদলৈক ৰাজনৈতিকভাৱে বদনাম কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ’ বুলি উল্লেখ কৰে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাইও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ প্ৰভাৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এই বিষয়ক লৈ বৰদলৈৰ সৈতে কথা পাতিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

বৰদলৈৰে বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে বৰদলৈৰ শিৰাত কংগ্ৰেছৰ তেজ আছে । আমি একেটা পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু সদায় তেনেকৈয়ে থাকিম ।

তেওঁ দাবী কৰে যে বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ কোনো প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ কোনো জ্ঞান নাই । তেওঁ কয়, "কোনো ব্যক্তি বিজেপিলৈ নাযায় । ভূপেন বৰাই শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁ দলৰ টিকট ল'বলৈ দৌৰিছে । তাত কোনেও তেওঁৰ সৈতে সঠিকভাৱে কথা পতা নাই বা মঞ্চ ভাগ কৰিবলৈও নিমন্ত্ৰণ নিদিয়ে ।" উল্লেখ্য যে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি শাসকীয় বিজেপি দলত যোগদান কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ সময়তো তেওঁক তেওঁৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত সিঙে একেধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ।

ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ এনে খবৰ মই গৰিহণা দিছো । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।" তেওঁ কয় যে বৰদলৈৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ সময়ত তেওঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ দলৰ কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল বৰদলৈ ।

কটন কলেজ (বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়) আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নগাঁও সাংসদগৰাকীয়ে ২০১৬ চনলৈকে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ তেওঁ ছাত্ৰ দিনৰ পৰাই এন এছ ইউ আইৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক :

