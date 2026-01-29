জাতিলৈ ভণ্ডামিৰে ভৰা বাৰ্তা : বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা
জয়ৰাম ৰমেশে দাবী কৰে যে মোদীয়ে সংসদত বহি বিৰোধী নেতাৰ উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিয়ে ।
By PTI
January 29, 2026
নতুন দিল্লী : বাজেট অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছে কটু সমালোচনা কৰে । কংগ্ৰেছে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিটো অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে নিজৰ “সাধাৰণ ভণ্ডামিৰে ভৰা বাৰ্তা জাতিটোক” প্ৰদান কৰে আৰু “আজিৰ প্ৰদৰ্শন এই ধাৰাবাহিকখনৰ অংশ” ।
কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয়, “ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ত বিৰোধীক আস্থাত ল’বলৈ তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী) সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান আৰু অধ্যক্ষতা নকৰে ।”
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হঠাতে শেষ মুহূৰ্তত বিল উত্থাপন কৰি সংসদৰ মাজেৰে বুলড'জাৰ চলাব বুলিও দাবী কৰে ৰমেশে । লগতে কয় যে মোদীয়ে সংসদত বহি বিৰোধী নেতাৰ উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দুয়োখন সদনত নিৰ্বাচনী সমাৱেশৰহে ভাষণ দিব ।
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰতিটো অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ সংসদক পটভূমি হিচাপে লৈ নিজৰ সাধাৰণ ভণ্ডামিৰে ভৰা 'দেশ কে নাম সন্দেশ' দিব । আজিৰ অভিনয় এই ধাৰাবাহিকৰে অংশ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিখন অভিলাষী ভাৰতৰ বাবে বুলি উল্লেখ কৰি উৎপাদকসকলক তেওঁলোকৰ বাবে নতুন বজাৰ মুকলি কৰি লাভৱান হ’বলৈ আহ্বান জনায় । মোদীয়ে লগতে কয় যে জাতিটোৱে দীৰ্ঘম্যাদী বাকী থকা সমস্যাৰ পৰা ওলাই আহি দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ দিশত কাম কৰি আছে ।
সমাধান বিচাৰি উলিওৱাৰ সময় আহিছে আৰু বাধা সৃষ্টি নকৰাৰ সময় আহি পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰ কেৱল ফাইলতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ জনসাধাৰণৰ মাজত কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ শেষ মাইল ডেলিভাৰী (last-mile delivery.) নিশ্চিত কৰা ।
বাজেট অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে সংসদ ভৱন কমপ্লেক্সত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে দেশৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ সময়ত আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ সদায় মানৱকেন্দ্ৰিক । আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰা এখন ভাৰত বিশ্বৰ বাবে আশাৰ ৰশ্মি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।