কেনে হ’ব ২০২৬ ত বিজেপিৰ মিত্ৰতা ? কেনে হ’ব আসনৰ বুজাবুজি ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ৰেহ-ৰূপ

১৫ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগেয়ে ঘোষণা কৰা নহয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ বুজাবুজি । ২০২১ৰ ভিত্তিতে আসন দিব অগপক ৷ বিটিআৰত বিজেপিয়ে বিচাৰিছে নতুন বাট ৷ ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

How will be the NDA alliance in 2026 in Assam CM Himanta Biswa Sarma says
কেনে হ’ব ২০২৬ত বিজেপিৰ মিত্ৰতা ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 11:04 AM IST

|

Updated : December 27, 2025 at 12:39 PM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী : নিজৰ দলৰ নামত ২০২৬ ত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখেলে শাসনাধিষ্ঠিত দল বিজেপিয়ে ৷ NDA-এ বুলিহে নিৰ্বাচনত অসমত অৱতীৰ্ণ হ’ব বিজেপি । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগেয়ে অসমত NDA-ৰ মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ-বটোৱাৰাৰ ঘোষণা নহ’ব । মিত্ৰতাৰ আলোচনা চলি থাকিলেও শেষ ছীল-মোহৰ মাৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনৰ অসম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

লগতে আসন সন্দৰ্ভত অগপলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে বিশেষ বাৰ্তা । ২০২১ৰ মিত্ৰতাৰ ভিত্তিতে অগপৰে আসনৰ বুজাবুজি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।

কেনে হ’ব ২০২৬ত বিজেপিৰ মিত্ৰতা ? (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, সমাগত ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটীত শুকুৰবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্য নিৰ্বাহকৰ বৈঠক । দুদিনীয়া বৈঠক অব্যাহত থকাৰ মাজতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে নিশা স্পষ্ট কৰি দিছে ২০২৬ৰ বিজেপি নেতৃত্বধীন মিত্ৰতাৰ ৰেহ-ৰূপ ।

  • ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত NDA আসন বুজাবুজিৰ ঘোষণা, অমিত শ্বাহে মাৰিব শেষ মোহৰ

নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটাতকৈয়ো কম সময় থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা যে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ বুজাবুজিৰ আলোচনা অব্যাহত আছে । গুৱাহাটীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্য নিৰ্বাহক চলি আছে যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু অমিত শ্বাহেহে শেষ মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত দিব ।

ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ অমিত শ্বাহ পৰ্যায়ত মিত্ৰতা চলি আছে বুলি ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই শুকুৰবাৰে নিশা কয়, “কাৰ্যনিৰ্বাহকত মিত্ৰতাৰ কথা আমি আলোচনা নকৰো । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ২৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীলৈ আহিব । ২৯ তাৰিখে তেওঁ বটদ্ৰৱালৈ যাব ৷ গুৱাহাটীতো দুটাকৈ অনুষ্ঠান কৰিব । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আমাৰ মিত্ৰতাৰ আলোচনা চলি থাকিব ।”

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মিত্ৰতাৰ কথা বতৰা চলি থাকিলেও ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে আসনক বা মিত্ৰতাক লৈ নলয় কোনো স্থিৰ সিদ্ধান্ত ৷ NDA ৰ নামত যে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে সহযোগী দলৰ সৈতে খেলিব সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিত কৰে ৷

তেওঁ কয়, “কোনখন আসন কোনে পাব ! কাক দিয়া হ’ব - সেয়া ফেব্ৰুৱাৰীৰ ১৫ তাৰিখৰ আগেয়ে সম্পূৰ্ণ নহ’ব ৷ কিন্তু অনানুষ্ঠানিক বুজাবুজিৰ পৰ্বটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৷ আমি সুন্দৰভাৱে আসন বুজাবুজিৰ পৰ্বটো সমাধান কৰিম ৷ ইলেকশ্যন আমি বিজেপি বুলি নেখেলো । ইলেকশ্যন আমি NDA বুলি খেলিম ।”

How will be the NDA alliance in 2026 in Assam CM Himanta Biswa Sarma says
নিজৰ দলৰ নামত ২০২৬ ত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখেলে শাসনাধিষ্ঠিত দল বিজেপিয়ে (ETV Bharat Assam)

বিটিআৰক লৈ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে নতুন বাট । কিয়নো বিপিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা হোৱাৰ পিছত ইউপিপিএলৰ সৈতে দূৰত্ব বাঢ়িছে বিজেপিৰ । আনহাতে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বিটিআৰৰ ১৫ খন আসন ২০২৬ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ বাবে । সেয়ে, বিজেপিয়ে আঁতৰাই পঠিয়াব বিচৰা নাই ইউপিপিএলকো ।

২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ, ইউপিপিএল দুয়োটা দলকে লগত ৰাখিব খুজিছে বিজেপিয়ে । এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাৰীয়ে কয়, “বিটিআৰত বিজেপিৰ লগত ইউপিপিএলো আছে ৷ বিপিএফো আছে । বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয় । সেই কাৰণে আমি তাত নতুনত্ব এটা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব । কিন্তু এইটো কথা ঠিক বিপিএফো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ৷ ইউপিপিএলো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ।”

  • ২০২১ চনক ভিত্তি বৰ্ষ হিচাবে লৈ বুজাবুজি হ’ব অগপৰে

২০২৬ত আসন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা নাই বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৰ । এই কথাৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ২০২১ৰ বুজাবুজিৰ ভিত্তিতে অগপৰে হ’ব বিজেপৰ আসনৰ ভাগ-বতৰা ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে কয়, “গণ পৰিষদ দলৰ লগত আমাৰ কেনে বুজাবুজি হ’ব পাৰে তাক গণ পৰিষদ দলে জানে ৷ বিজেপিৰ য’ত বিধায়ক আছে, য’ত বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে তাত সাধাৰণতে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে এৰি নিদিয়ে । বিশেষ আৰ্জি আৰু বিশেষ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা বিবেচনা পৰা হয় বেলেগ কথা ।”

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, “যদি প্ৰত্যেক আসনত যদি কোনোবাই ছীট বিচাৰে তেন্তে অসমত ৩৫ টা ছীট আছে ৷ ৩৫ টা ছীট যদি বিজেপিক দিও তেন্তে বিজেপিয়ে ২০ টা মান ছীটতহে খেলিব । বাকী ২২ টা বা ২৫ টাত আমি কোনেও খেলিব নোৱাৰো । অত ৩৫ খন জিলা আছে । কিন্তু বাক্সা জিলাত অগপই ক’ৰ পৰা ছীট পাব ? চিৰাং, তামোলপুৰত অগপই ক’ৰ পৰা ছীট পাব ? তাত আমিয়েই ছীট পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিকনা নাই ।”

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, “২০২১টোকে ভিত্তি বৰ্ষ হিচাবে লৈ বুজাবুজি হ’ব । ২০২১ৰ পৰা দুখন-এখন আসন বুজাবুজি হ’ব পাৰে । কিন্তু ভিত্তিবৰ্ষ ২০২১তকৈ বেলেগ হ’ব নোৱাৰে ।”

উল্লেখ্য যে, বিগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত অগপক ২৫খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ৯৩খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৬০খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল ৷ বৰ্তমান বিধানসভাত অগপ দলটোৰ ৯ জন বিধায়ক আছে । আনহাতে, ইউপিপিএলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৮ খন আসনৰ ভিতৰত ২০২১ চনত ৬ খন আসন লাভ কৰিছিল ।

Last Updated : December 27, 2025 at 12:39 PM IST

NDA ALLIANCE IN 2026 IN ASSAM
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSAM CM ON ELECTION 2026
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM POLITICS

