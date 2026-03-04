ETV Bharat / politics

তৰুণ গগৈৰ কি সপোন বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ ?

হাতী-বান্দৰৰ সমস্যাৰ কথা ক'বগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৷ পানীও খুৱাব তিতাবৰবাসীক ৷

LA of Titabar Assembly constituency Bhaskarjyoti Baruah
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 8:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : উজনি অসমৰ এক উল্লেখযোগ্য় বিধানসভা সমষ্টি হ'ল তিতাবৰ । এই সমষ্টিটোৰ পৰাই এসময়ত নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ । তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈয়ে এই সমষ্টিটোক লৈ কি সপোন দেখিছিল সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই ।

কেইবাটাও পথৰ উন্নয়ন হৈছে :

তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

এই সমষ্টিটোত ৫টা বছৰে কি কৰিলে আৰু কি কৰিবলৈ বাকী আছে এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত খতিয়ান দাঙি ধৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে । বিধায়ক বৰুৱাই কয়, "২০২১ চনত যেতিয়া তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা মই বিধায়ক হৈছিলো যোৰহাটৰ পৰা বৰহোলা সংযোগী পথ, ধোদৰ আলিটো কাকডোঙাৰ পৰা তিতাবৰ-মৰিয়নী সমষ্টিৰ সীমালৈকে এই পথকেইটা মোৰ কাৰ্যকালত দুবাৰকৈ বনালো । গাঁৱে-ভূঞে বহু ৰাস্তা বনোৱা হ'ল, তথাপি এয়া পৰ্যাপ্ত নহয় ।"

স্মাৰ্ট গাঁৱৰ সপোন :

প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ কি সপোন বিধায়ক বৰুৱাৰ হৃদয়ত আছে সেই বিষয়েও ব্য়াখ্য়া কৰিলে । বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "বিশেষকৈ মই এটা কথা জানো যে তিতাবৰ সমষ্টিটোৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত বহুত পথ বনাবলৈ আছে, সেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ এটা সপোন আছিল,আমি স্মাৰ্ট গাঁও বনাব লাগে । সেই স্মাৰ্ট গাঁৱৰ কথাটো মোৰ হৃদয়ত সোমাই আছে । কাৰণ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ উত্তৰসুৰী হিচাপে মই আহিছো, তেওঁ কোৱা প্ৰতিটো কথা, চিন্তাই হৃদয়ত আছে । কাৰণ ১৫ বছৰে তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলো ,সেয়েহে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ অহা ৫ টা বছৰত চেষ্টা কৰিম ।"

"বিশেষকৈ ছাৰৰ এটা সপোন আছিল তিতাবৰবাসীক পানী খুউওৱাৰ । যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো মই ৰাইজক কৈছিলো এইটো কৰিম,পানী খুবাম বুলি কৈছিলো । সৌভাগ্যৰ কথা হ'ল যে জল জীৱন মিছন আহিল আৰু বহু মানুহে পানী পালে; কিন্তু এতিয়াও বহু শতাংশ মানুহে পানী পোৱা নাই । অহা পাঁচ বছৰত অগ্ৰাধিকাৰ থাকিব । কাৰণ তিতাবৰখন কৃষি প্ৰধান অঞ্চল । ইয়াত জলসিঞ্চনৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু এই কথাষাৰ মই অসম চৰকাৰক দৃষ্টি গোচৰ কৰিছিলো ।" এইদৰে তেওঁ কয় ।

LA of Titabar Assembly constituency Bhaskarjyoti Baruah
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

তিতাবৰত পানীৰ সমস্য়া :

বিধায়ক বৰুৱাই আৰু কয়, "দৈয়াং নদীৰ পৰা পানী আনি কৃষি পথাৰত দিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰকল্পৰ বাবে অসম চৰকাৰে ছাৰ্ভে চলাই আছে । হাৰিয়ানাৰ এটা কোম্পানীক ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইয়াৰ বাবে নব্বৈ লাখ টকাৰ অনুমোদন দিছে । এই প্ৰকল্পৰটোত ৪০০ৰ পৰা ৫০০ কোটি টকা খৰচ হ'ব । ফলত কৃষিপ্ৰধান তিতাবৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব । ইতিমধ্যে তিতাবৰত ৰেচম কলেজখন হ'ল, ইয়াৰ উদ্বোধনৰ ব্যৱস্থা কৰিম । অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ লগতে কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান অসম চৰকাৰৰ সৌজন্যত আনিবলৈ সক্ষম হলো ।"

নিৰ্বাচনৰ পিছতে কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰিব ?

নিৰ্বাচনৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," তিতাবৰত বান্দৰ আৰু হাতীৰ সমস্যা আছে । এই সমস্যাটোৰ কথা প্ৰথম মই বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিছিলো । হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত তিতাবৰ ৰঙাজানত কৃষিভূমি ছন পৰি ৰৈছে । বান্দৰৰ সমস্যাটো আপোনালোকে দেখিছে । ইয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব । তিতাবৰৰ হাতীৰ সমস্যাটো নিশ্চয় কমাব পাৰিম ।"

বিধায়ক বৰুৱাই কয়, "২০১৪ চনলৈকে তিতাবৰত হাতী -মানুহৰ সংঘাত নাছিল; কিন্তু মৰিয়নীৰ অন্তৰ্গত ভোগদৈ যিটো বালি মহল আছিল, সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, ফলত তাত মানুহে কাম নকৰা হ'ল । সেই সুৰুঙাৰে হাতী ভোগদৈ পাৰ হৈ তিতাবৰলৈ আহিল । এই বালি মহল খুলি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছিলো; কিন্তু কাৰ্যতঃ নহ'ল । সেয়েহে যদি মোক দলে টিকট দিয়ে আৰু নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পাৰো, তেতিয়াই মই প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰি হাতীৰ সমস্যাৰ লগতে তিতাবৰত সম্পূৰ্ণভাৱে যে জল জীৱন মিছন কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ,সেই বিষয়ে অৱগত কৰিম ।"

লগতে তেওঁ কয়, "হাতীৰ সমস্যা তিতাবৰত কেতিয়াও নাছিল । ২০১৪ চনৰ পিছত যেতিয়া ভোগদৈ নদীৰ বালি মহলটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই গিবনৰ হাতী ভোগদৈ পাৰ হৈ তিতাবৰলৈ আহিল । "

গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰোৱাৰ সংকল্প :

আনহাতে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে গৌৰৱ গগৈৰ নাম দলে ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত বিধায়ক বৰুৱাই কয়, "যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত মই খুব ভাল পাইছো । এইটো এক আদৰণীয় পদক্ষেপ । গৌৰৱ গগৈক কেনেদৰে জয়ী কৰাব পাৰিম সেই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জিলা কংগ্ৰেছৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মই আজিয়ে ওলাইছো । যিকোনো প্ৰকাৰে আমি গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰাই নিবই লাগিব । তেখেতক কংগ্ৰেছ দলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক:আগ্ৰাসী বিজেপিক কেনেকৈ ৰুধিব নলবাৰী জিলাৰ তিনি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে ?

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত 'পৰিয়ালবাদৰ প্ৰতিফলন’: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি
তৰুণ গগৈ
মৰিয়নী
বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.