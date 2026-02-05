ETV Bharat / politics

আপুনি ইমান সংকীৰ্ণ মানসিকতাৰ নে ? 'মিঞা' মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ ওৱেইছিৰ

আপোনালোকে কয় আমি মহাশক্তি হ'ম, চন্দ্ৰত ঘৰ সাজিম । কিন্তু ৰিক্সা এখনৰ বাবে টকা এটাও দিব নিবিচাৰে । ওৱেইছিৰ মন্তব্য ।

এ আই এম আই এম নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছি (ANI)
By ANI

Published : February 5, 2026 at 8:41 AM IST

আদিলাবাদ (তেলেংগানা) : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ । ৰাজ্যৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ক অসন্মান কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী 'মিঞা' মন্তব্যক লৈ সমালোচনা এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ ।

"অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ । কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কিবা এটা ক'ব পাৰিবনে- "ৰিক্সা যদি 'মিঞা'ই চলায় আৰু ভাৰা পাঁচ টকা হয়, তেন্তে তেওঁক চাৰি টকা দিব" ? অসমত 'মিঞা' বুলি ক'লে সেইসকলক বুজায় যিসকলক ১৫০-২০০ বছৰ পূৰ্বে ব্ৰিটিছে খেতি কৰিবলৈ আৰু কাম কৰিবলৈ তালৈ আনিছিল । তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক । তেওঁলোকে বাংলা ভাষা কয় । আপুনি ইমান সংকীৰ্ণ মানসিকতাৰ নে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ?" ওৱেইছিয়ে কয় ।

বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি ওৱেইছিয়ে লগতে কয় যে চৰকাৰে উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলা, বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হোৱাৰ কথা, বিশ্ব মহাশক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ কথা কৈ থকাৰ সময়তে এজন ৰিক্সা চালকক 'এটকা' দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে ।

"মই বিজেপি আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সুধিব বিচাৰোঁ- আপোনালোকে উন্নত ভাৰতৰ কথা কয় । আপোনালোকে কয় যে আমি তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হ'ম । আপোনালোকে কয় যে আমি মহাশক্তি হ'ম । চন্দ্ৰত ঘৰ সাজিব লাগিব । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰিক্সা এখনৰ বাবে টকা এটাও দিব নিবিচাৰে ।"

যোৱা ২৯ জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে ওৱেইছিৰ এই মন্তব্য আহিছে । নিজৰ মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা অহা লোকসকলক 'মিঞা' বুলি অভিহিত কৰিব লাগে বুলি কৈ দাবী কৰিছিল যে এই শব্দটো তেওঁলোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰে ।

"বাংলাদেশৰ পৰা অহাসকলে নিজকে 'মিঞা' বুলি কয় । মই তেওঁলোকক সেই নাম দিয়া নাছিলোঁ; তেওঁলোকে নিজকেই তেনেকৈ কয় ।" এইসকল হৈছে তেওঁলোক যিয়ে নিজকে তেনেদৰে কয় । মুখ্যমন্ত্ৰী উল্লেখ কৰিছিল ।

ভাষণৰ সময়ত ওৱেইছিয়ে উত্তৰাখণ্ডত শেহতীয়াকৈ দীপক কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত এক ঘটনাৰ কথাও স্মৰণ কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ৭০ বছৰীয়া এজন অধিবক্তাক তেওঁৰ দোকানত 'বাবা' শব্দটো লিখাত সমৰ্থন কৰাৰ বাবে দীপকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল ।

ওৱেইছিৰ মতে, বজৰং দলৰ সদস্যসকলে এই শব্দটো আঁতৰাবলৈ দাবী জনায় । কিন্তু যেতিয়া দীপকে ইয়াত আপত্তি কৰে, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে । ইফালে কোটদ্ৰৱাৰ সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক চন্দ্ৰ মোহন সিঙে কয় যে উত্তৰাখণ্ডৰ পৌৰী গড়ৱালত এখন দোকানৰ নামক লৈ দুটা গোটৰ মাজত হোৱা বিবাদৰ পিছত বৰ্তমান মহানগৰীখনৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক আৰু আৰক্ষীয়ে পথত টহল দি আছে ।

ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ২৬ জানুৱাৰীত । সেইদিনা এদল লোকে এজন দোকানীক নিজৰ দোকানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবী মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত বিবাদৰ সৃষ্টি হয় । ইফালে এগৰাকী জিমৰ প্ৰশিক্ষক দীপক কুমাৰে এই গোটটোৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ পিছত ৩১ জানুৱাৰীত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হয় ।

ভিডিঅ’ ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এফ আই আৰ ৰুজু কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ঘটনাটোক অতিৰঞ্জিত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বুলি এ এছ পি সিঙে জানিবলৈ দিয়ে ।

