এটা বিশেষ কোঠা, ১১ জন মানুহ আৰু হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী
যোৰহাট সমষ্টিত হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী জয়ৰ আঁৰত আছে এটা ১১ জনীয়া দল !
Published : May 6, 2026 at 8:52 PM IST
যোৰহাট: সমাজনীতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি আদি সকলো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ গ্ৰাসত ৷ বৰ্তমানৰ যুগত হাতৰ মুঠিতে পৃথিৱী সোমাই আছে বুলি কোৱা হয় ৷ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সৈতে চিনা-পৰিচয় নোহোৱা মানুহ হয়তো খুব কমে আছে ৷
ঠিক একেদৰে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ দেখা গৈছে ৷ বিশেষকৈ ২০১৪ চনৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমে ৰাজনীতিৰ পথাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ৷
বিগত নিৰ্বাচনৰ দৰে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সামাজিক মাধ্যমক প্ৰাচাৰৰ এটা মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ বিনিময়ত লাখ লাখ খৰচ কৰি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আশ্ৰয় লৈছিল ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শদাতা এজেঞ্চীৰ ৷ বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে প্ৰতিটো দল বা নেতাৰ একো একোটা টীম গঠন কৰিছিল ৷ সেই ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শদাতা এজেঞ্চীয়ে বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৷
আনহাতে যোৰহাট সমষ্টিও বিগত নিৰ্বাচনত আছিল চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ কাৰণ সমষ্টিটোত সমুখসমৰত আছিল গৌৰৱ গগৈ আৰু হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৷ গৌৰৱ আছিল বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জ্ঞান থকা নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আৰু হিতেন্দ্ৰনাথ আছিল পুৰণি পদ্ধতিৰে ৰাজনীতি কৰি অহা নেতা ৷ যদিও জনসাধাৰণৰ সৈতে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল তথাপিও সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ দুৰ্বল আছিল ৷ সেয়ে গোস্বামীৰ একাংশ শুভাকাংক্ষীৰ প্ৰচেষ্টাত গঠন কৰা হৈছিল সামাজিক মাধ্যম পৰিচালনা কৰিবলৈ এটা ১১ জনীয়া দল ৷ সেই দলটোক নেতৃত্ব দিছিল দিগন্ত প্ৰকাশ গোস্বামী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয় ৷
১১জনীয়া দলটোৱে দিনে নিশাই সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল সমাজিক মাধ্যমত ৷ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল দলটোৱে ৷ এই সন্দৰ্ভত দিগন্ত প্ৰকাশ গোস্বামীয়ে কয়," যোৰহাটৰ বাবে কৰা উন্নয়ন আৰু তেওঁ পৰিকল্পনাসমুহ, তেওঁ যোৰহাটক লৈ দেখা সপোনবোৰ আৰু কেনেদৰে যুৱশক্তিক লৈ আগবাঢ়ি যাব সেয়াও উপস্থাপন কৰিছিলো । ৰাজ্য আৰু দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ থকা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সামাজিক মাধ্যমৰ দ্বাৰা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছিলো হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীক ৷ ফলত সামাজিক মাধ্যমত থকা গৌৰৱৰ শক্তিশালী টীমৰ সৈতে কৰিছিলো প্ৰতিযোগিতা ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা আৰু আক্ৰমণ কৰা নাছিলো ৷ যিহেতু হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী যোৰহাটৰ এটা পৰিচিত নাম, যোৱা ৪০বছৰ ধৰি যোৰহাটত তেওঁ ৰাজনীতি কৰি আছে ৷ আমি নথকা হ'লেও তেওঁ জয়ী হ'লহেতেন ৷ কিন্তু যোৰহাটত এটা অপপ্ৰচাৰ ওলাইছিল যে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীj নতুন প্ৰজন্ম লগত সম্পৰ্ক কম আছে ৷ তেওঁ সমাজিক মাধ্যত সক্ৰিয় নহয় ৷ এইখিনি বাৰ্তা ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাত আমি শংকিত হৈছিলো ৷ আমি ভাবিছিলো যুঁজখন কঠিন হ'ব বুলি ৷ আমি তেতিয়া এটা সহায়ক টীম হিচাপে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হৈ কাম কৰিছিলো আৰু সেই মতে ফলাফলো পালো ৷"
