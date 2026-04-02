সৰুপথাৰত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী: বিশ্বজিৎ ফুকন

সৰুপথাৰত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী: বিশ্বজিৎ ফুকন
নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াতকৈ বিগত ৫ বছৰত কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । কোন সেইজন প্ৰাৰ্থী, জানো আহক এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : April 2, 2026 at 4:58 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন হৈছে ৯ এপ্ৰিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এই সময়ত ১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিত বলিছে প্ৰচাৰৰ গৰম বতাহ। এই সমষ্টিটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
জাতীয় সংগঠন, চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ চাৰিটাকৈ সংগঠন, চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ দৰে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দিনে ৫-৬ খনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এই সভাবোৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতি দেখা গৈছে । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এইবাৰ নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিতকৈ সমষ্টিটোত বিগত ৫ বছৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ খতিয়ান লৈ চলাইছে প্ৰচাৰ ।
সৰুপথাৰত যোৱা পাঁচ বছৰত অভিলেখ সংখ্যক পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত কোনোধৰণৰ নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াতকৈ পূৰ্বৰ কামৰ আধাৰতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ফুকনে ।
ৰাজনৈতিক জীৱন:
প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইটিভিক জনোৱা অনুসৰি সৰুৰে পৰা তেওঁ সমাজৰ কাম কৰি আহিছিল । অসম আন্দোলনৰ একেবাৰে শেষ প্ৰজন্মৰ আছিল বিশ্বজিৎ ফুকন । হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল তেখেতক । বিশ্বজিৎ ফুকনৰ পিতৃয়ে অসম আন্দোলন কৰি জে'ল খাটিছিল । সেই সময়ৰ পৰাই তেখেত ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত আছিল । সমান্তৰালভাৱে সমাজৰ কামতো জড়িত হৈ পৰিছিল ।
বিধায়ক হোৱাৰ পূৰ্বে এজন ব্যৱসায়ীও আছিল বুলি কৈ তেখেতে ৰাজনীতি তেওঁৰ বাবে পেছা নহয়, ৰাজনীতি তেখেতৰ বাবে নিচা বুলিহে উল্লেখ কৰে । সমাজসেৱা কৰা এই নিচাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰিছে আৰু সৰুপথাৰৰ উন্নয়নই তেওঁৰ সংকল্প বুলিও ইটিভি ভাৰত-অসমৰ আগত সদৰী কৰে ।
ইটিভি ভাৰত অসমৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়,"আমি সৰুপথাৰত যিটো নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ পৰিৱেশ এজন নিৰপেক্ষ সাংবাদিক হিচাপে আপুনিও দেখিছে । সৰুপথাৰত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী । এই নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ হিচাপে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰতিখন সভাতে আপুনি দেখিছে, আমাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া চালেও দেখিব যে আমি দিনে বেছি সভা নকৰোঁ । ৪ খন সভা কৰোঁ আৰু প্ৰতিখন সভাতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হয় । পুৱা আৰু গধূলি আমাৰ বাসগৃহলৈ সহস্ৰাধিক লোক আহে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"বিশেষকৈ এইকেইদিন আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, জাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ । বড়ো জাতীয় সংগঠন, তেওঁলোকৰ বড়ো গণমঞ্চ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো মহিলা বা এক্স এনডিএফবি, বিএলটি তেওঁলোকৰ যিমান অৰ্গেনাইজেশ্বন আছে তেওঁলোকে মুকলিভাৱে আমাক সমৰ্থন দিছে । সমান্তৰালকৈ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ চুতীয়া জাতি সন্মিলন, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, যুৱ সন্মিলন, মহিলা সন্মিলন- তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত সৰুপথাৰত ২৫ হাজাৰতকৈ অধিক চুতীয়া মানুহ আছে তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।"
নিৰ্বাচনী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"আদিবাসী বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ বহুত ভোটাৰ আছে, ৪০ হাজাৰৰ বেছি । তেওঁলোকৰ ১৪ টা সংগঠনে আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল শিক্ষিত অগ্ৰণী নাগৰিক ইয়ালৈ আহি তেখেতসকলে আশীৰ্বাদ আমাক দিছে আৰু মুকলিকৈ সমৰ্থন দিছে ।
বুধবাৰে নিশা গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ জাতীয় সংগঠন, সাহিত্য সভা তেওঁলোকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক যিসকল এই সম্প্ৰদায়ৰ মূল ব্যক্তি তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সমৰ্থন দিছে । গতিকে বাকী যিখিনি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে বৃহস্পতিবাৰে আহোমসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিম । তেনেকৈ বাকী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ লগতো বহিম । গতিকে সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে । এই সমৰ্থন লৈ আমি নিৰ্বাচনত সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িছোঁ । এতিয়া আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে ।"
পাঁচবছৰীয়া কামৰ উদাহৰণেৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ফুকনে:
নিৰ্বাচনী ইছ্যু সন্দৰ্ভত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়,"২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত যোৱা ৫ বছৰত কৰা কাম-কাজৰ ভিত্তিত আমাক ভোট দিবলৈ ৰাইজক কৈছোঁ । আমি এটাও নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই । সভাত কোনোবাই যদি আমাক সোধে যে আমাৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিবনে ? তেতিয়া মই কওঁ যে যোৱা ৫ বছৰত অসমৰ ভিতৰতে আমি সৰ্বাধিক ৰাস্তা বনালোঁ । গতিকে অহা ৫ বছৰত বনালে আমাৰ ৰাস্তাই নাথাকিব । গতিকে প্ৰয়োজনীয় সেই ৰাস্তাটো আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম । কোনোবাই সুধিলেহে আমি এই কথাখিনি কৈছোঁ নহ’লে কোনো নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ, কোনো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মানুহক মই এইবাৰ দিব খোজা নাই । মই মাথো মোৰ কামৰ উদাহৰণেৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ।"
অনাগত সময়ত সৰুপথাৰ সমষ্টিত কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে:
তেওঁ কয়, "মানুহৰ কিছুমান সপোন থাকে । সেই সপোনবোৰ বাস্তৱ কৰাটো আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা, সংকল্প । মোৰ সপোন বুলি ক’লে মই ক’ম যে মোৰ সপোন এটাও নাই । কিন্তু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় ৩ লাখ জনসাধাৰণ আছে, প্ৰায় ২ লাখ ভোটাৰ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে সমষ্টিটোক লৈ সপোন আছে । সেই সপোনবিলাক একত্ৰিত কৰিলে যিটো সপোন হ’ব, যিটো আশা হ’ব, যিটো ভৱিষ্যত তেওঁলোকে বিচাৰে সেয়াই মোৰ সপোন আৰু সেই সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ বাবে কাম কৰিম ।"
বিজেপি ত্যাগ কৰা প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী:
বিৰোধীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, " বিৰোধী দলবিলাকে নেতৃত্বহীনতাত ভুগিছে । তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সৰুপথাৰত কংগ্ৰেছ, জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দলৰ এজনো নেতা নাই । কংগ্ৰেছৰ ইমানখিনি নেতা আছিল, তেওঁলোক কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰিম বুলি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্ক' ডি শইকীয়াৰ ঘৰ সৰুপথাৰত । তেওঁলোকে ইয়াৰ পঞ্চায়তত এজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই । যোৱা ২০২১ চনত মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলা প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়,"গতিকে তেওঁলোকক এনেকুৱা এজন মানুহৰ দৰকাৰ হ’ল যাৰ হাতত ধন-টকা-পইচা আছে, যিয়ে তেওঁলোকৰ দলটো অলপ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, খৰচ-পাতি কৰিব পাৰে । আৰু সেইকাৰণে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী জীৱন চুতীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গৈছে । গতিকে জাতীয় পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছ দলে দলটোৰ অস্তিত্ব ৰাখিব খুজিছে ।"
কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব সন্দৰ্ভত ফুকনে কয়,"কিন্তু মোৰ ভাব হয় তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তই কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল পুৰণি কৰ্মী তেওঁলোকক অসন্তুষ্ট কৰিছে । উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলৰ বহুতো ব্যক্তিয়ে আহি যোগদান কৰিছে । গতিকে এই হায়াৰ কৰা বা বাহিৰৰ পৰা অনা নেতাই তেওঁলোকৰ দলটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, বৰঞ্চ আমাৰহে লাভ হ’ল । কংগ্ৰেছে আচলতে মুখলজ্জা ঢাকিবলৈহে টিকেটটো দিছে । দীৰ্ঘদীন প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কংগ্ৰেছৰ এনে দুৰৱস্থা সৰুপথাৰত কেতিয়াও হোৱা নাছিল । কংগ্ৰেছ ইয়াত একেবাৰে নাইকিয়াৰ দৰে হৈছে ।"
থোৰতে সৰুপথাৰ সমষ্টি:
গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টি গোলাঘাট দক্ষিণ উন্নয়ন খণ্ডৰৰ অধীনস্থ । সমষ্টিটোৰ সমজিলা হিচাপে সৰুপথাৰ ।
- মৌজা- সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ
- ৰাজহচক্ৰ- সৰুপথাৰ
- পৌৰসভা- সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ
- দুয়োটা পৌৰসভাতেই ১০ টাকৈ ৱাৰ্ড
- গাঁও পঞ্চায়ত- ২১ খন
- জিলা পৰিষদ- ৪ খন
ভৌগোলিক অৱস্থিতি:
সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উত্তৰে গোলাঘাট মহকুমা, দক্ষিণে নাগালেণ্ড আৰু কাৰ্বি আংলং, পূবে নাগালেণ্ড, পশ্চিমে ধনশিৰি নদী (বোকাজান মহকুমা) । ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি সমষ্টিটোৰ জনসংখ্যা ২,২৮,১৪৬ গৰাকী ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি তথ্য:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ২০২৬ বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ হয় । ১০৭ নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাখন ১০ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ তাৰিখত প্ৰকাশ কৰা হয় । ১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিত ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৮৭,৩৯৬ গৰাকী ।
পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা ৯৪,১১৪ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯৩,২৮০ গৰাকী, তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ ২ গৰাকী । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি সৰুপথাৰ সমষ্টিত নতুনকৈ যোগ হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪,৬০৩ গৰাকী । সমষ্টিটোত কৰ্তন কৰা হৈছে ১৬,৭১৫ গৰাকী ভোটাৰ নাম ।