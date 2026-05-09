অংগ, বংগ, কলিংগ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষত এতিয়া সনাতনী মূল্য়বোধ থকা দলৰ চৰকাৰঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ‘অংগ, বংগ, কলিংগ আৰু প্রাগজ্যোতিষ’ এতিয়া “সনাতনী মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে শিপাই থকা” দল এটাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ৷

Himanta congratulates Bengal CM
বংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By PTI

Published : May 9, 2026 at 7:00 PM IST

গুৱাহাটী : পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হৈছে । প্রথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে । আনহাতে, বংগত প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শনিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ।

শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত লোৱাৰ বাবে অসমৰ বৰ্তমানৰ তত্ত্বাৱধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁক অভিনন্দন জনাই শনিবাৰে কয় যে ‘অংগ, বংগ, কলিংগ আৰু প্রাগজ্যোতিষ’ এতিয়া “সনাতনী মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে শিপাই থকা” দল এটাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে অংগ, বংগ, কলিংগ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষে আধুনিক বিহাৰ, বংগ, ওড়িশা আৰু অসমক সামৰি ঐতিহাসিক পূব ভাৰতীয় ভৌগোলিক খণ্ডক বুজায় ।

এই আটাইকেইখন ৰাজ্যতে এতিয়া বিজেপিৰ শাসন । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে শুভেন্দু অধিকাৰী চৰকাৰে 'সোণাৰ বাংলা' (সোণালী বংগ)ৰ প্ৰকৃত সাৰমৰ্ম পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে কাম কৰিব ।

কলকাতাত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ X পোষ্টত কয়, "বংগত ইতিহাসৰ চিত্ৰনাট্য ৰচিত হৈছে ! পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে শুভেন্দু অধিকাৰীলৈ মোৰ উষ্ম অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগতো দলটোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা অসম বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্ৰ পাল, অশোক কীৰ্তনিয়া, ক্ষুদিৰাম টুডু আৰু নিশিথ প্ৰমাণিকক "ইতিহাস সৃষ্টিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হোৱাৰ বাবে" প্ৰশংসা কৰে ।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "মই নিশ্চিত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ প্ৰশাসনে প্ৰথমদিনাৰ পৰাই আমাৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ, ৰাজ্যৰ চহকী পৰিচয় ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু বংগলৈ উন্নয়ন আৰু বিনিয়োগ ঘূৰাই আনি ‘সোণাৰ বাংলা’ৰ প্ৰকৃত সাৰমৰ্ম পুনৰ লাভ কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিগত বহু বছৰ ধৰি আমি বংগত আমাৰ কৰ্মীসকলৰ অদম্য ত্যাগৰ সাক্ষী হৈছোঁ, কাহিনী শুনিছোঁ আৰু জানিব পাৰিছোঁ । আজি সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰতি এক উপযুক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নতুন চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাটোৱে "আমাৰ সভ্যতামূলক যাত্ৰাৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰে, কাৰণ 'অংগ, বংগ, কলিংগ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ' এতিয়া সনাতনী মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে শিপাই থকা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে" ।

"এই পবিত্ৰ ভূমিসমূহে আমাৰ নাৰী শক্তিৰ আধ্যাত্মিক উত্তৰাধিকাৰ (মহিলা সবলীকৰণ) কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । এই পূৰ্ব ভাৰততেই (পূব ভাৰত) মা কামাখ্যা, মা ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী, মা তাৰা তাৰিনি, মা কালী আৰু মা জানকীয়ে বাস কৰে । মাৰ (দেৱী মাতৃৰ) আশীৰ্বাদেৰে আমাৰ অঞ্চলৰ বাবে এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি হওক ।" বন্দে মাতৰম চেলুটেৰে তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰি পোষ্টটো সামৰণি মাৰে ।

উল্লেখ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএয়ে এইবাৰ অসমত একেৰাহে তৃতীয়টো বিশাল জয় লাভ কৰে । দেওবাৰে ৰাজ্যৰ বিজেপি বিধায়িনী দলে দলটোৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

