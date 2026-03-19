ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত বিচাৰি পালে 'সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰাটো' ! যোৰহাটত যুঁজ এখন হ'ব গৌৰৱ গগৈ-হিতেন গোস্বামীৰ

"তেওঁ মোৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই আৰু ময়ো কোৱা নাই । আমি ভদ্ৰভাৱেই ৰাজনীতি কৰি আছোঁ ।" গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয় ।

Hitendra Nath Goswami
সমৰ্থকৰ সৈতে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰাটো ৰাইজৰ সন্মুখত আবিৰ্ভাৱ হ'ল, কাৰণ যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব যোৰহাট সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী । কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছিল যোৰহাট সমষ্টিত সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব পাব । সেই সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰাটো হ'ল হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী । কাৰণ পিতৃয়ে সজোৱা সেই পুৰণি ঘৰতেই আজিও আছে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ।

যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোক পুনৰ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া বাবে দলৰ ওচৰত মই কতৃজ্ঞ । আকৌ এবাৰ যোৰহাটৰ উন্নয়ন কৰাৰ বাবে সুযোগ দিলে, মই যোৰহাটখনক প্লেন চিটি হিচাপে ৰাখি আঁতৰি যাবলৈ পালে বেছি ভাল লাগিব । উন্নয়নৰ ধাৰাৰ ধাৰাবাহিকতা ৰখাৰ বাবে মই পাঁচটা বছৰত বহু উন্নয়নমূলক কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম । লগতে প্লেন চিটীত নতুন কথা সংযোগ কৰিব পাৰিম ।"

যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ বনাম হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ যুঁজ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাটত দুখনকৈ নতুন পাচলি বজাৰ কৰিব লাগিব । সেইবাবে মাটি চোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । কাৰণ পাচলি বজাৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ঠাই নথকাৰ বাবে বহুত বেমেজালিৰ সৃষ্টি হয় ।"

আনহাতে, যোৰহাটৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "যোৰহাটৰ চ'ক বজাৰত ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ পিনে ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । লগতে ড'ছ এণ্ড কোৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ কৰি থকা মহিলা বজাৰখন এই বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম । ভোগদৈৰ দুয়োটা পাৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰাৰ বাবে কাম কৰাৰ এটা ইচ্ছা থকাৰ লগতে যোৰহাটৰ মাজেৰে বৈ যোৱা টোকোলাই জানক যিদৰে বোৱতী কৰি নিয়াৰ বাবে কাম হাতত লোৱা হৈছে, ঠিক সেইদৰে ভোগদৈখনো বোৱাই নিয়াৰ আশা এটা আছে যদিও এয়া বৰ সহজ সাধ্য নহ'ব পাৰে ।"

বিগত কাৰ্যকালত যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিদৰে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ বুলিও গোস্বামীয়ে উল্লেখ কৰে । লগতে যোৰহাটত লোৱা কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম একাংশই সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু সেয়া এতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি লোৱা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ইফালে গৌৰৱ গগৈ আৰু হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ মাজত যুঁজৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "খেলখন ভোটাৰে চাব, আমি খেলুৱৈ । আগৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত বহু পাৰ্থক্য আছে । কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনত তৰুণ গগৈৰ ল'ৰা আৰু তৰুণ গগৈৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ এটা আৱেগ আছিল । সেইবাবে তেওঁ জয়ী হৈছিল । এইবাৰ মই পুনৰ বিধানসভাত থাকিম আৰু তেওঁ লোকসভাত থাকিব । মই সাহসেৰে কৈছোঁ এইবাৰ মই নিৰ্বাচনত জিকিম ।"

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে । কাৰণ যি দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰে সেই দলেই চৰকাৰ গঠন কৰে । কিন্তু এতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দল ত্যাগৰ সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে কয় যে এয়া গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে লোকচান । আনহাতে, লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাছিল বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি
হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী
গৌৰৱ গগৈ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.