ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈ বিধায়ক হৈ যোৰহাটক একো সহায় কৰিব নোৱাৰে : প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিতেন গোস্বামীৰ অনুভৱ

গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটৰ প্ৰতি কিবা দায়িত্ববোধ আছেনে নাই তাত সন্দেহ থকা বুলি উল্লেখ কৰে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ।

Jorhat constituency
যোৰহাটত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "লোকসভাত থাকি গৌৰৱ গগৈয়ে মানুহৰ লগত লিংক ৰখা নাই । গৌৰৱে বছৰেকত ৫ কোটি টকা পায় আৰু দহটা সমষ্টিত কাম কৰিব পাৰে । মই দুটা বছৰে দেখা পালোঁ, তেওঁৰ যোৰহাট প্ৰতি Sense of belonging আছেনে নাই মোৰ সন্দেহ আছে । যাৰ sense of belonging নাথাকে তেওঁ বিধায়ক হৈ যোৰহাটক একো সহায় কৰিব নোৱাৰে ।" মঙলবাৰে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে মন্তব্য কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, "দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ দুখ-দুৰ্দশা আৰু তেওঁলোকৰ লগত গৌৰৱে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰা মই দেখা নাই । ৰাইজে মোক কয় তেওঁৰ যোৰহাটত পিতৃগৃহ আছে, তেওঁ তাত থাকি কেম্প নকৰি হোটেলত কৰে কিয় ?"

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গ প্ৰসংগত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয়, "যোৰহাটৰ ছায়েন্স কলেজত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিলোঁ । তাতেই শিল্পীজনৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিম । ইতিমধ্যে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম ৰঞ্জিত বৰুৱাই শেষ কৰিছে । তাত অতি সোনকালে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি তাতেই এখন তেওঁৰ স্মৃতিত পাৰ্ক নিৰ্মাণ হ'ব । সেয়া চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব স্থানীয় লোকসকলক দিয়া হ'ব ।"

লগতে তেওঁ কয়, "জুবিনৰ সামাধি যোৰহাট হ'ব বুলি কোৱাৰ সময়ত ইয়াত আমি ২o বিঘা মাটি চাইছিলোঁ আৰু কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত সেই মাটি ৰাখি থোৱা আছে । সেই স্থানত জুবিনৰ লগত স্পৰ্শ থকা যিকোনো এটা ইনষ্টিটিউট কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে । ইয়াৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰ্জি জনাম আৰু তাত থাকি নৱপ্ৰজন্মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিব । ফলত এই অনুষ্ঠান হ'লে জুবিনৰ স্মৃতি আৰু চিৰযুগমীয়া হ'ব ।"

লগতে গোস্বামীয়ে কয়, "মই কাম কৰিছোঁ বুলি কৈ থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ । সেয়েহে যিখিনি কাম কৰিছোঁ সেয়া নীৰৱে কৰি গৈ আছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ১০০নং যোৰহাট সমষ্টি এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এক উল্লেখনীয় সমষ্টি হৈ পৰিছে । কাৰণ ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত চৰ্চিত ব্যক্তি তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক :বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে সংকল্প পত্ৰ
লগতে পঢ়ক :নতুন সমষ্টি ডিমৰীয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভাত জনসমুদ্ৰ : ডিমৰীয়াত হ’ব আধুনিক ষ্টেডিয়াম

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
যোৰহাট সমষ্টি
গৌৰৱ গগৈ
হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.