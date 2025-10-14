২২ বছৰীয়া বিটিচিত ইতিহাস সৃষ্টিৰে দুগৰাকী মহিলাসহ ১২ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ

২২ বছৰীয়া বিটিচিত ইতিহাস সৃষ্টিৰে দুগৰাকী মহিলাসহ ১২ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ
মঙলবাৰে বি টি চিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ ১২ গৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ । পৰিষদখনত নগৰাকী নতুন মুখ ।
Published : October 14, 2025 at 8:10 PM IST
কোকৰাঝাৰ: মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নৗগৗৰস্থিত বি টি চি বিধান পৰিষদীয় ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বি টি চিৰ পঞ্চম কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য, অভিযান্ত্ৰিক আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ লগতে বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী, বি টি চি এল এৰ অধ্যক্ষ ত্ৰিদীপ দৈমাৰী, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিহণ দৈমাৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে । মঙলবাৰে মুঠ ১২ গৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্যই পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত লয় ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ৪ গৰাকীয়ে বড়ো ভাষাত, ৬ গৰাকীয়ে ইংৰাজীত আৰু ২ গৰাকীয়ে অসমীয়া ভাষাত শপত বাক্য পাঠ কৰে ।
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগ, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মুকেশ চন্দ্ৰ চাহুৱে নৱনিযুক্ত কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰায় ৷
অনুষ্ঠানত শপত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যবাহী সদস্যসকলৰ ভিতৰত মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, ফ্ৰেছ মুছাহাৰী আৰু লৗমশ্ৰাও দৈমাৰীয়ে বড়ো ভাষাত, মুনমুন ব্ৰহ্ম, দেৰহাছৎ বসুমতাৰী, প্ৰকাশ বসুমতাৰী, পানীৰাম ব্ৰহ্ম, আগষ্টুছ টিগ্গা আৰু গণেশ কছাৰীয়ে ইংৰাজী ভাষাত আৰু ধীৰাজ বৰগয়াৰী আৰু বেগম আখতাৰা আহমেদে অসমীয়া ভাষাত শপত বাক্য পাঠ কৰে ৷ আনহাতে, এই অনুষ্ঠানতে সকলোৰে মাজত দপ্তৰসমূহো বিতৰণ কৰা হয় ৷
বিটিচিৰ কোন পাৰিষদৰ হাতত কি দপ্তৰ
মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজৰ হাতত ৰাখে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, লোক নিৰ্মাণ, বিত্ত, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা জাতি উন্নয়ন বিভাগ । আনহাতে, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিহণ দৈমাৰীক অৰ্পণ কৰা হয় কৃষি বিভাগ ।
ইয়াৰ উপৰি মুনমুন ব্ৰহ্মক নগৰ উন্নয়ন, মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীক পৰিবহণ, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীক শিক্ষা, প্ৰকাশ বসুমতাৰীক সমাজ কল্যাণ, দেৰহাছৎ বসুমতাৰীক স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ।
আনহাতে, পানীৰাম ব্ৰহ্মক বন্যপ্ৰাণী আৰু বন, ধীৰাজ বৰগয়াৰীক জোখ-মাপ আৰু ভূমি সংৰক্ষণ, বেগম আখতাৰা আহমেদক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, আগষ্টুছ টিগ্গাক পশু পালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
ইফালে গণেশ কছাৰীক জলসিঞ্চন, ফ্ৰেছ মুছাহাৰীক জলসম্পদ আৰু লৗমশ্ৰাও দৈমাৰীক ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগ প্ৰদান কৰা হয় ৷
ইয়াৰ লগে লগে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিটিচিৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদ আনুষ্ঠানিকভাৱে গঠন কৰা হয় । আশা কৰা হৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডৰ শাসন আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা হ’ব । অৱশ্যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত এই কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদখন পুনৰ সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ বিটিচিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদখনত নগৰাকী নতুন মুখৰ সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগতে বিটিচি গঠন হোৱাৰ ২২ বছৰৰ মূৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দুগৰাকী মহিলা কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাত এক নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি হয় ৷
উল্লেখ্য যে এইবেলি দুগৰাকীকৈ মহিলা সদস্যই বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদত স্থান পাইছে । তাৰে এগৰাকী হ'ল ১নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ মুনমুন ব্ৰহ্ম । তেওঁ নগৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে । মুনমুন ব্ৰহ্ম সম্পৰ্কত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ খুলশালি । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুনমুন ব্ৰহ্মই কাৰ্যবাহী সদস্য পদ পোৱাৰ বাবে সুখী বুলি প্ৰকাশ কৰি বিভাগীয় কাম ভালদৰে কৰিব বুলি কয় ।
বিটিচি পাৰিষদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদত স্থান লাভ কৰা মুনমুন ব্ৰহ্মই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "বিটিচিৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ ৷ মোক নগৰ উন্নয়ন বিভাগ দিছে ৷ এই বিভাগটোৰ কি কি সমস্যা আছে সকলোবিলাক আলোচনামৰ্মে উন্নয়নমূলক কামবোৰ কৰা হ’ব ৷"
আনগৰাকী মহিলা কাৰ্যবাহী সদস্য হৈছে ২০নং মথনগুৰি সমষ্টিৰ বেগম আখতাৰা আহমেদ । তেওঁ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৷ বেগম আখতাৰাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কয়, "বিটিচিৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে । সদায় ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি যাম ৷
ইফালে বিজেপিৰ পৰা কোনো পাৰিষদক কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ নিদিয়া সন্দৰ্ভত বিপিএফৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে কয় যে বিজেপি তথা এনডিএৰ নেতাসকলৰ লগত বিপিএফক এনডিএত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ আলাপ-আলোচনা অব্যাহত আছে । কিছুমান চৰ্ত আছে, যিবোৰ আলোচনাৰ পৰ্যায়তে আছে । বিপিএফক এনডিএত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বিষয়টো যিহেতু এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হোৱা নাই, গতিকে বিটিচিত বিজেপিৰ পাৰিষদক কাৰ্যবাহী পদ দিয়া-নিদিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উঠা নাই আৰু এইবিষয়ে সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ হাইকামাণ্ডে ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে ।
আনহাতে, তেওঁক কাৰ্যবাহী সদস্য পদ দিয়াৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । তদুপৰি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন, শান্তি-সম্প্ৰীতি-সমন্বয়ৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে । ইপিনে মঙলবাৰেই কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক লৈ প্ৰথমখন কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।