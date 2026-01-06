বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিক

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিক
২৭-১২-২০২৫ তাৰিখে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি, সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১৬,৫৯৯ জন ।
Published : January 6, 2026 at 5:57 PM IST
ৰঙিয়া: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ । সমান্তৰালভাৱে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ লগতে প্ৰশাসনৰ মাজতো তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে ।
আনহাতে, শাসকীয় আৰু বিৰোধী দলসমূহে ৰঙিয়া সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ শাসনৰ সময়ত হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১২৬ টা আছে যদিও প্ৰায়সংখ্যক সমষ্টিৰে সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হৈছে ।
ৰঙিয়া সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ
অৱশ্যে ৰঙিয়াত ইতিপূৰ্বে ১৯৭২ চনত এবাৰ সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল । সেই সময়ত ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মানবেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই । বৰ্তমানৰ ৩১নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি হৈছে কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ।
ৰঙিয়া সমষ্টিৰ চাৰিসীমা
এই সমষ্টিটোৰ পূব দিশত আছে নৱগঠিত গোৰেশ্বৰ সমষ্টি, পশ্চিম দিশত আছে নলবাৰী আৰু হাজো সমষ্টি, উত্তৰে নৱগঠিত তামুলপুৰ সমষ্টি আৰু দক্ষিণে আছে কমলপুৰ সমষ্টি । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই বিধানসভা সমষ্টিটোৰ পৰা গোৰেশ্বৰ আৰু বেতনা মৌজা দুটা কৰ্তন হৈ নতুনকৈ গঠন হোৱা তামুলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰঙিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সালসলনি
ইয়াৰ বিপৰীতে কমলপুৰ সমষ্টিৰ লগতে হাজো সমষ্টিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল ৰঙিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । পূৰ্বতে হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধুহী, বিষ্ণুপুৰ, কঞা-বৰপুল্লা, বাৰাংহাটী, শ্বহীদ সত্যনাথ, মনাহকুছি-বাহানা-হাদালা-চেঁচামুখ গাঁও পঞ্চায়ত ৰঙিয়া সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি নিকটৱৰ্তী কমলপুৰ সমষ্টিৰ পুঠিমাৰী, কেন্দুকোনা, বৰডেকপাৰ, আঠগাঁও, বোৰ্কা, সোণাপুৰ, গুইয়া আদি গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু অঞ্চল ৰঙিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
ভোটাৰৰ সংখ্যা
২৭-১২-২০২৫ তাৰিখে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি, এই সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১৬,৫৯৯ জন । ইয়াৰে ভিতৰত ১,০৭,২৫৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ বিপৰীতে ১,০৯,৩৪১ গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ আছে । লগতে ৬২১ গৰাকী ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ আছে ।
আনহাতে, সমষ্টিটোত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২৬৫ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব ।
বিধায়কসকল
উল্লেখ্য যে ১৯৫১ চনৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ ৰাইজে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা সমষ্টিটোত যোৱা দুটা কাৰ্যকালত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ভৱেশ কলিতাই জয়লাভ কৰিছে । তেওঁ ২০১৬ চনত কংগ্ৰেছৰ ঘনশ্যাম কলিতাতকৈ ৩২,০৬৭ টাতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । লগতে ২০২১ চনত চি পি এমৰ ডাঃ ভগৱান দেৱ মিশ্ৰতকৈ ২০,২২০ ভোট অধিক লাভ কৰি পুনৰবাৰ বিধায়ক হৈছিল ।
ক্ৰম অনুসৰি বিধায়কসকল
- ১৯৫১ : সিদ্ধিনাথ শৰ্মা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৫৭ : নিৰ্বাচন হোৱা নাই
- ১৯৬২ : সিদ্ধিনাথ শৰ্মা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৬৭ : কে এম শৰ্মা, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী
- ১৯৭২ : মানবেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৭৮ : পূৰ্ণ বড়ো, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
- ১৯৮৩ : পূৰ্ণ বড়ো, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
- ১৯৮৫ : থানেশ্বৰ বড়ো, অসম গণ পৰিষদ
- ১৯৯১ : থানেশ্বৰ বড়ো, অসম গণ পৰিষদ
- ১৯৯৬ : থানেশ্বৰ বড়ো, অসম গণ পৰিষদ
- ২০০১ : ভূৱনেশ্বৰ কলিতা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ২০০৬ : অনন্ত ডেকা, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
- ২০১১ : ঘনশ্যাম কলিতা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ২০১৬ : ভৱেশ কলিতা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
- ২০২১ : ভৱেশ কলিতা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী