ইছলামত বিবাহ এক জন্মকালৰ চুক্তি, হিন্দু ধৰ্মৰ দৰে জনম জনমৰ সম্পৰ্ক নহয়: আছাদুদ্দিন ওৱেইছি

ইছলামত বিবাহ এক জন্মকালৰ চুক্তি, হিন্দু ধৰ্মৰ দৰে জনম জনমৰ সম্পৰ্ক নহয়: আছাদুদ্দিন ওৱেইছি
AIMIM সাংসদ ওৱেইছিয়ে ইউচিচিক 'হিন্দু নাগৰিক সংহিতা' বুলি উল্লেখ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে প্ৰস্তাৱিত ইউচিচিৰ জৰিয়তে মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে...
Published : November 10, 2026 at 7:17 PM IST
মুম্বাই : "মুছলমানক নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰাত বাধা দিবলৈ এই ইউচিচি অনা হৈছে । ইছলামত বিবাহ এক চুক্তি । আপোনালোকে হিন্দু বিবাহ আইন অনুসৰি বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিয়মো জাপি দিছে । এই সকলোবোৰ মুছলমানক লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকৰ পৰিচয় কাঢ়ি নিবলৈ কৰা হৈছে ।" এই মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ।
ওৱেইছিৰ মতে, ইছলাম ধৰ্মত বিবাহ হৈছে জীৱিতকালৰ এক চুক্তি । অৰ্থাৎ ইছলাম ধৰ্মত বিবাহৰ সৈতে জনম জনমৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । কিন্তু হিন্দু ধৰ্মত বিবাহক জনম জনমৰ সম্পৰ্ক বুলি গণ্য কৰা হয় । ইউচিচিৰ জৰিয়তে ইছলাম ধৰ্মৰ জন্মকালৰ বৈবাহিক চুক্তিক হিন্দু ধৰ্মৰ সৈতে একাকাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে । লগতে হিন্দু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি মুছলমানৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ।
#WATCH | Mumbai | AIMIM President Asaduddin Owaisi says, "The subject of the press conference today is that the Maharashtra Government has invited opinions from the public to implement UCC. The state government has also prepared a questionnaire for it. This questionnaire, prepared by the Maharashtra government, makes it clear that the Devendra Fadnavis govt will implement the UCC. The questionnaire consists of leading questions on polygamy and extra-judicial divorce. But there is not one question on Hindu Undivided Family. This makes it evident that, much like the initiatives introduced by BJP governments in Gujarat, Uttarakhand, Assam, and Madhya Pradesh under the guise of a 'Uniform Civil Code,' this is not a true UCC, but rather a 'Hindu Civil Code' that is being imposed upon non-Hindu communities. Additionally, if you examine the questionnaire, you will find that the majority of the questions are framed in a 'yes or no' format. I believe this is precisely why R.C. Chavan, a retired judge of the Bombay High Court, chose to resign. He had stated that there is no one from the minority community. They are talking about implementation in the state of Maharashtra at this juncture, but they are not defining what this 'uniform' actually is."— ANI (@ANI) November 10, 2026
এআইএমএমৰ সভাপতি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক (ইউচিচি) মঙলবাৰে সমালোচনা কৰি অভিযোগ কৰে যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে মুছলমানক লক্ষ্য কৰি অনা হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত 'হিন্দু চিভিল কোড' জাপি দিয়া ।
মুম্বাইত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ওৱেইছিয়ে কয় যে মহাযুটি চৰকাৰে ইউচিচি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত জনমতৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে প্ৰশ্নাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে এই প্ৰশ্নসমূহে ইংগিত দিয়ে যে দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইউচিচি কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
তেওঁ কয়, "আজিৰ সংবাদমেলৰ বিষয়টো হ'ল যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ইউচিচি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ মতামত বিচাৰিছে । ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন প্ৰশ্নাৱলীও প্ৰস্তুত কৰিছে । মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰশ্নাৱলীত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ চৰকাৰে ইউচিচি কাৰ্যকৰী কৰিব ।"
প্ৰশ্নাৱলীত বহুবিবাহ আৰু আইন বহিৰ্ভূত বিবাহ বিচ্ছেদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ওৱেইছিয়ে অভিযোগ কৰে যে ইয়াত হিন্দু অবিভক্ত পৰিয়াল (Hindu Undivided Family, HUF) সম্পৰ্কীয় কোনো প্ৰশ্ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।
তেওঁ কয়, "প্ৰশ্নাৱলী বহুবিবাহ আৰু আইন বহিৰ্ভূত বিবাহ বিচ্ছেদৰ ওপৰত মুখ্য প্ৰশ্নৰে গঠিত । কিন্তু হিন্দু অবিভক্ত পৰিয়ালক লৈ এটাও প্ৰশ্ন নাই ।"
তেওঁ এই প্ৰস্তাৱিত কাৰ্যক গুজৰাট, উত্তৰাখণ্ড, অসম আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ইউচিচিৰ পদক্ষেপৰ সৈতে তুলনা কৰি দাবী কৰে যে এইবোৰ সম নাগৰিক সংহিতা নহয়, বৰঞ্চ অনা হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত 'হিন্দু নাগৰিক সংহিতা' জাপি দিয়াৰ প্ৰয়াস ।
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে গুজৰাট, উত্তৰাখণ্ড, অসম আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি চৰকাৰে 'ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড'ৰ আঁত ধৰি গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ দৰেই এইটোও প্ৰকৃত ইউচিচি নহয়, বৰঞ্চ অনা হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত জাপি দিয়া 'হিন্দু চিভিল কোড'হে ।"
"यह Uniform Civil Code (UCC) नहीं, बल्कि Hindu Civil Code है, जिसे गैर-हिंदुओं पर लागू करने की कोशिश की जा रही है।" UCC के मुद्दे पर बैरिस्टर @asadowaisi की मुंबई के इस्लाम जिमखाना में Press Conference. https://t.co/VLa2Wxm79B— AIMIM (@aimim_national) November 10, 2026
তেওঁ প্ৰশ্নাৱলীৰ ফৰ্মেটৰ ওপৰতো আপত্তি দৰ্শাই কয় যে ইয়াৰ বেছিভাগ প্ৰশ্নই হয় বা নহয় বুলি সঁহাৰি লাভৰ বাবে পৰিকল্পিতভাৱে কৰা হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি প্ৰশ্নাৱলী পৰীক্ষা কৰে তেন্তে দেখিব যে বেছিভাগ প্ৰশ্নই ‘হয় বা নহয়’ ফৰ্মেটত ফ্ৰেম কৰা হৈছে ।"
তদুপৰি, বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আৰ চি চৱনৰ পদত্যাগক এই কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত কৰি ওৱেইছিয়ে কয় যে চৱনে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কোনো সদস্য উপস্থিত নথকাৰ উদাহৰণ দিছে ।
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি প্ৰশ্নাৱলী পৰীক্ষা কৰে তেন্তে দেখিব যে গৰিষ্ঠসংখ্যক প্ৰশ্ন 'হয় বা নহয়' ফৰ্মেটত গঠন কৰা হৈছে । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ঠিক এই কাৰণেই বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আৰ চি চৱনে পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে ইয়াত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কোনো সদস্য নাই ।"
আনহাতে, চৰকাৰৰ পন্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ওৱেইছিয়ে কয় যে 'ইউনিফৰ্ম' শব্দটোৰ অৰ্থ কি সেইটো সংজ্ঞায়িত নকৰাকৈয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত ইউচিচি ৰূপায়ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "এই সন্ধিক্ষণত তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যত কাৰ্যকৰীকৰণৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই ‘ইউনিফৰ্ম’ আচলতে কি সেইটো তেওঁলোকে সংজ্ঞায়িত কৰা নাই ।" ওৱেইছিয়ে লগতে কয় যে মুছলমানসকলক নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰাত বাধা দিবলৈ ইউচিচি অনা হৈছে ।