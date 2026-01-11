হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ভাষাৰ প্রতি সচেতন হোৱা উচিত: হিন্দু প্ৰধানমন্ত্রী প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীক সমালোচনা ইমৰাণ মাছুদৰ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ভাষাৰ প্রতি সচেতন হোৱা উচিত: হিন্দু প্ৰধানমন্ত্রী প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীক সমালোচনা ইমৰাণ মাছুদৰ
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্রী হিন্দু হোৱা প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ৰাজনীতি ।
নতুন দিল্লী: ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্রী সদায়েই এগৰাকী হিন্দু ব্যক্তি হ'ব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য় কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰাণ মাছুদ । দেওবাৰে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি সাংসদ মাছুদে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে ।
এনে বক্তব্যৰ সংবিধানত কোনো ভিত্তি নাই বুলি উল্লেখ কৰি মাছুদে সাংবিধানিক পদত কোন আছে সেইটো ধৰ্মই নির্ধাৰণ কৰিব নালাগে বুলি কয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হিচাপে মুখ্য়মন্ত্রীয়ে তেওঁ নিজৰ ভাষাৰ প্রতি সচেতন হোৱা উচিত ।’’
এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মাছুদে কয়, "এয়া সংবিধানত লিখা আছে নেকি ? এইটো কার্যতঃ অসম্ভৱ যেন লাগে; কিন্তু সংবিধানত এইবোৰ একো লিখা নাই । আনকি ইয়াত এগৰাকী শিখো প্রধানমন্ত্রী হৈছিল । ইয়াত এগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষমতাৰ স্থান ধৰ্মৰ দ্বাৰা নির্ণয় কৰিব নোৱাৰি ।"
উল্লেখ্য যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন প্ৰচাৰ সভাত এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আশাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছিল যে এনে এটা দিন আহিব যিদিনা হিজাব পিন্ধা কন্যা এই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী হ'ব । ওৱেইছিৰ এনে মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী হোৱাৰ ক্ষেত্রত সাংবিধানিকভাৱে কোনো বাধা নাই । যিকোনো ভাৰতীয় লোক প্ৰধানমন্ত্রী হ'ব পাৰে; কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ । হিন্দু সভ্যতাৰ ৰাষ্ট্ৰ । সেয়ে আমি সদায়ে বিশ্বাস কৰো আৰু দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰো যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্রী সদায়ে এগৰাকী হিন্দু ব্যক্তি হ'ব ।"
মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছোলাপুৰত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী বৈঠকত ভাষণত এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আশাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছিল যে পাকিস্তানৰ সংবিধানত এনে অন্তর্ভুক্তি কৰা হোৱা নাই, যিয়ে অন্য ধর্মৰ লোকক শীর্ষ পদবীত অধিষ্ঠিত কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে ।