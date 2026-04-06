অসমৰ বাবে লাজৰ কাৰণ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা : গৌৰৱ গগৈৰ কটাক্ষ
পৰৱৰ্তী ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব ।
By ANI
Published : April 6, 2026 at 12:36 AM IST
গুৱাহাটী: বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতিৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট ৷ শাসক-বিৰোধী নেতা বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ মাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই বাদানুবাদে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা গৈছে ৷
দেওবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল লিলিত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ৷ এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰা, সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখু আৰু ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ৷
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দলৰ অভিযোগ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে পাছপ’ৰ্ট সম্পৰ্কীয় অভিযোগক লৈ তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে ৷ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বিজেপি নেতাগৰাকী অসম আৰু ভাৰতৰ বাবে লাজৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ তেওঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু কৰি অহা অপৰাধৰ বাবে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ৷’’
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ মুৰব্বী পৱন খেৰাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ খণ্ডন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত গভীৰ হতাশা আৰু আতংক প্ৰতিফলিত হৈছে ৷ এই অভিযোগ ভিত্তিহীন, পৰিকল্পিত আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত অপবাদ বুলি নস্যাৎ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ আৰু পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা খেৰাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক আৰু মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব ।
৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ মাজতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘আজি পৱন খেৰাৰ সংবাদমেলখনে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ গভীৰ হতাশা আৰু আতংকৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । অসম নিৰ্ণায়কভাৱে ঐতিহাসিক ৰায়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷ এনে হতাশ আৰু ভিত্তিহীন আক্ৰমণে দলটোৰ দুৰ্বলতাহে উদঙাই দিয়ে । তেওঁৰ দ্বাৰা উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো অভিযোগ মই সজ্ঞানে নস্যাৎ কৰো । এইবোৰ অসমবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত কৰি ৰচনা কৰা কু-অভিপ্ৰায় ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মোৰ পত্নী আৰু মই অপৰাধমূলক আৰু দেৱানী মানহানিৰ দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিম । নিজৰ অসাৱধানতা আৰু মানহানিকাৰক বক্তব্যৰ বাবে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে জবাবদিহি হ'ব । ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । আদালতত সত্য প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ এই কৰ্মৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু আইনে নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব ।’’
শৰ্মাই কয় যে অসমৰ জনসাধাৰণক এনে অপপ্ৰচাৰৰ দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি জনসাধাৰণৰ পৰা ১০০ খনতকৈও অধিক আসনৰ নিৰ্ণায়ক কাৰ্যভাৰ লাভ কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু আত্মবিশ্বাসী হৈছো ।’’
সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । একাধিক পাছপ'ৰ্ট মজুত ৰখাৰ লগতে সম্পত্তিৰ কথা প্ৰকাশ নকৰাটো এটা গুৰুতৰ অপৰাধ । অসমৰ পৰা বিদেশী বেংক একাউণ্টলৈ কিমান টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে ? ইয়াৰ বাবে অধিক তদন্তৰ প্ৰয়োজন । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম আৰু ভাৰতৰ বাবে লজ্জাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । তেওঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু অপৰাধৰ বাবে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।’’
সংবাদমেলত খেৰাই অভিযোগ আনে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ নামত তিনিখন ভিন্ন দেশ ক্ৰমে - সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, ইজিপ্ত আৰু এণ্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুডাৰ তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট আছে । সমান্তৰালকৈ খেৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ডুবাইত দুটাকৈ বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট থকাৰ কথা সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে, যিবোৰৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী শপতনামাত উল্লেখ কৰা নাছিল ৷
খেৰাই অভিযোগ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতি মুছলমানৰ প্ৰতি থকা ঘৃণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পত্নীৰ হাতত দুখনকৈ মুছলমান দেশৰ পাছপ’ৰ্ট আছে ।
লগতে পঢ়ক: অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন : ইভিএমত প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু প্ৰতীক চিহ্ন সংস্থাপনৰ কাম সমাপ্ত