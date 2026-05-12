মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই : কি ক'লে মাতৃ, পত্নী আৰু কন্যাই

পুত্ৰ-স্বামী-পিতৃয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ শপত ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালত আনন্দৰ ঢৌ ।

Himanta Biswa Sharma sworn in as CM and What mother wife and daughter said
কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ, পত্নী আৰু কন্যাই (ETV Bharat Assam)
Published : May 12, 2026 at 3:01 PM IST

গুৱাহাটী: এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী আৰু এনডিএ শাসিত কুৰিৰো অধিক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রীৰ আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট উদ্যোগতি তথা শতাধিক ভিভিআইপিৰে ভৰি পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ ।

মঙলবাৰে সকলোৰে উপস্থিতিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰে । লগতে মন্ত্রী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে অতুল বৰা, অজন্তা নেওগ, ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু চৰণ বড়োৱে । শপতগ্ৰহণৰ এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ আৰু পত্নীৰ লগতে দুই সন্তান ।

পুত্রক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পাই নথৈ আনন্দিত হৈ পৰা মাতৃ মৃণালিনী দেৱীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কয়,"ৰাজ্যখন সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ ভগৱানে তাক শক্তি দিয়ক, মাতৃ হিচাপে এয়াই আশীৰ্বাদ । মোৰ খুব আনন্দ লাগিছে । এই আনন্দ যাতে ভৱিষ্যতলৈ থাকিব পাৰে, দেশ-ৰাজ্যৰ সকলো যাতে আনন্দত থাকিব পাৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ । ভগৱানে সদয় হৈ মোৰ ল'ৰাক এই মনোশক্তিটো দিয়ক সেয়ে কামনা কৰিছোঁ । ভগৱান অবিহনে আমি চলিব নোৱাৰোঁ । ভগৱানে সকলোকে শক্তি দিয়ক । মোৰ পুত্রই সকলোৰে মংগলৰ বাবে যাতে কাম কৰি যাব পাৰে মাতৃ হিচাপে ভগৱানৰ ওচৰত তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ।"

আনহাতে পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কয়,"আজি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, অসমবাসীয়ে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিয়া উজাৰি মৰম, আশীৰ্বাদ দিছে । বিকশিত ভাৰতৰ প্ৰতিফলন আজিৰ শপতগ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানত দেখিছোঁ । আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছিল, এতিয়া তাতোকৈও অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় থাকে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ । ৰাইজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাতে ২০০ শতাংশ পালন কৰি যায় ।"

ইফালে কন্যা সুকন্যা শৰ্মাই নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কয়,"দেউতাই দিনে-ৰাতিয়ে সমানে কষ্ট কৰিছে আৰু আগলৈয়ো এনেদৰে কষ্ট কৰিব । ৰাজ্যখনক প্ৰগতি আৰু উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই লৈ যাব ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা
মৃণালিনী দেৱী
সুকন্যা শৰ্মা
ASSAM GOVERNMENT OATH TAKING

