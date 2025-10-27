প্ৰিয়াংক খাৰ্গে 'ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইডিয়ট', অসমৰ যুৱকক অপমান কৰিছে: মুখ্যমন্ত্ৰী

প্ৰিয়াংক খাৰ্গে 'ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইডিয়ট', অসমৰ যুৱকক অপমান কৰিছে: মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমীয়া যুৱক-যুৱতীক লৈ কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
October 27, 2025
গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ যোগ্যতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । লগতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক 'এক নম্বৰ মূৰ্খ' আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে ।
এক চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে খাৰ্গেৰ এই বক্তব্যই অসমৰ জনসাধাৰণক অপমান কৰিছে । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আইনী বিকল্পসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰিয়াংক খাৰ্গে এজন এক নম্বৰ শ্ৰেণীৰ মূৰ্খ । তেওঁ অসমীয়া যুৱকসকলক অপমান কৰিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁৰ এই বক্তব্যক এতিয়াও গৰিহণা দিয়া নাই । হয়তো আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰোঁ । কাৰণ তেওঁ কৈছে যে অসমত দক্ষ শিক্ষিত যুৱক নাই । এয়া হৈছে সমগ্ৰ অসমীয়া যুৱক-যুৱতীসকলক কৰা অপমান ।"
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত-বিনিময়ৰ সময়ত প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্ণাটকৰ পৰা বিনিয়োগ আঁতৰাই গুজৰাট আৰু অসমৰ দৰে ৰাজ্যৰ দিশে লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । তেওঁ কৰ্ণাটকৰ তুলনাত এই ৰাজ্যসমূহৰ ঔদ্যোগিক সা-সুবিধা আৰু প্ৰতিভাৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
“বেংগালুৰুলৈ আহিব বিচৰা অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগবোৰ কিয় অসম আৰু গুজৰাটলৈ গৈছে ? গুজৰাটত কি আছে ? প্ৰতিভা আছে নেকি ? অসমত কি আছে ? প্ৰতিভা আছে নেকি ?” খাৰ্গেই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ।
উল্লেখ্য যে প্ৰিয়াংক খাৰ্গে হৈছে কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ । তেওঁ বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ শাসনাধিস্থিত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী । তেওঁ ৰাজ্যখনৰ চিট্টাপুৰ সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক ।