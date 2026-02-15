ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈ বৃটিছ টেকনিকত চলা মানুহ : মুখ্যমন্ত্ৰী

নগাঁও, মৰিগাঁৱৰ লগতে হোজাই জিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হিতাধিকাৰীৰ মাজত চেক বিতৰণ ।

CM distributes cheques to beneficiaries in Nagaon
মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হিতাধিকাৰীৰ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 15, 2026 at 10:38 PM IST

নগাঁও: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । গৌৰৱ গগৈয়ে বিমানবন্দৰত একাপ চাহৰ দাম এশ টকা বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিমানবন্দৰত চাহ খোৱাৰ ইচ্ছা গৌৰৱ গগৈৰ আছে তেওঁ বমানবন্দৰত খাব । আমি বাহিৰত খাম । আমি ফুটপথত চাহ খোৱা মানুহ । গৌৰৱ গগৈৰ গোটেই টেকনিকটো হ'ল বৃটিছ । তেওঁৰ ল'ৰা বৃটিছ, ছোৱালী বৃটিছ, পত্নী বৃটিছ । তেওঁলোকেতো ফুটপথত চাহ খাবলৈ অনুমতি নিদিব । সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে বিমানবন্দৰৰ চাহৰ দাম জানে আৰু আমি ফুটপথৰ চাহৰ দাম জানো ।"

দেওবাৰে নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পুনৰ কয়, "বিৰোধীয়ে মোক ৰাতি সপোনত দেখা কথা দিনত কও বুলি কৈছিল; কিন্তু আজি তাক বস্তৱ কৰি দেখুৱাইছো । অহা পাঁচ বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতো প্লেন নামিব । অসম এতিয়া অটল অবিচল, অগ্ৰগামী পথেৰে আগবাঢ়িছে ।" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হিতাধিকাৰীৰ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

নগাঁও, মৰিগাঁৱৰ লগতে হোজাই জিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হিতাধিকাৰীৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ৭৫ হাজাৰ যুৱক- যুৱতীক উপকৃত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । অহা ৬-৭ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব বুলিও সংবাদ মাধ্যমক উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হিতাধিকাৰীৰ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত চেক বিতৰণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"নগাঁও হোজাই আহিলে মই Whats app পাঁও মামা বচাওক বুলি মেছেজ দিয়ে । কাৰণ আমাৰ মানুহে কেৱল মাটি বিক্ৰী কৰে কিনিব পৰা শক্তি আমাৰ নাই । সেই কাৰণে আমি এচাম ব্যৱসায়ী, উদ্যোগী সৃষ্টি কৰিব বিচাৰো যাতে আমি আমাৰ মাটি উভতাই ল'ব পাৰো । উচ্ছেদৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ মাটি চৰকাৰে ঘূৰাই ল'ব; কিন্তু গাঁৱৰ অসমীয়াৰ বিগত তিনিটা দশকত যি বিপৰ্যয় আহিল । বিক্ৰী কৰা মাটি ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব।"

ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ :

বিৰোধী মিত্ৰতা প্ৰসংগত ৰকিবুল হুছেইন আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত মিল নথকা বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অন্তত ভূপেন বৰাই যে গঁড় হত্যাৰ দায়িত্বত থকা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দলত থাকিও যুঁজিছে মই ভূপেন বৰাক অভিনন্দন জনাইছো ।"

নৰেন্দ্ৰ মোদী অসলৈ কেৱল উন্নয়নৰ বাবে আহিছে বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । নিৰ্বাচন আয়োগক বিজেপিয়ে ১৭ তাৰিখে সাক্ষাৎ কৰি বিহুৰ পূৰ্বেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দাবী জনোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত।"

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন :

ফেব্ৰুৱাৰী তথা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

শশীকান্ত দাসক বিজেপিত যোগদানৰ ডেডলাইন :

ৰহা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে এই পৰ্যন্ত যোগদান কৰা নাই বিজেপিত । এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একপ্ৰাকৰ ডেডলাইন নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি কয়, "বিধায়ক শশীকান্ত দাসে সাত মাৰ্চৰ পূৰ্বেই বিজেপিত যোগদান কৰিব লাগিব ।"

দেওবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰূপকোঁৱৰ চ'কৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে নগাঁৱৰ মৰিকলঙত নিৰ্মাণ কৰা আটকধুনীয়া উদ্যানৰো উদ্বোধন কৰে । দেওবাৰে নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰীকাৰ লগতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

