মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহিবলৈ সাজু ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

‘‘মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদত অসমে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব’’-এই বিশ্বাস মনত লৈ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিব ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

By ANI

Published : May 12, 2026 at 10:46 AM IST

নতুন দিল্লী: ‘‘শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধি’’ ৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ চম্ভালিবলৈ সাজু হৈছে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লয় ৷

ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই সন্দৰ্ভত এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদত অসমে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ৷ কাৰণ আজিৰে পৰা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএ চৰকাৰে ৰাজ্যত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰিব বুলি পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷

ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰা পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ জীৱন আলোকিত কৰক আৰু শান্তি, প্ৰগতি, সমৃদ্ধিৰ নতুন বাট মুকলি কৰক । তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদেৰে অসমে অনাগত দিনত উন্নয়নৰ নতুন শিখৰ স্পৰ্শ কৰক ।’’ পোষ্টটোৰ তলত মঙলবাৰৰ তাৰিখটো ১২.০৫.২০২৬ এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷

ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ বাকৰিত বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে ৷ অসমৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আগত ৰাখি চাৰিখনকৈ মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিখন মঞ্চতে শপতগ্ৰহণৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷ দিনৰ ১১:৪০ বজাত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ’ব ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেখন মঞ্চতে শপত ল’ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ লগতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই ৷ ইতিপূৰ্বে সোমবাৰে নিশা ডঃ শৰ্মাই এই চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নাম সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে ৷

এক্সত প্ৰকাশিত পোষ্টৰ জৰিয়তে ডঃ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা মন্ত্ৰীসভাৰ তালিকাৰ এই চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰী হৈছে ক্ৰমে - ৰামেশ্বৰ তেলী, অতুল বৰা, চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগ ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই চাৰি মন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক কাৰ্যকালৰ বাবে গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰিব ৷ আনহাতে, জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা সৰভোগ-ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰণজিৎ দাসে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব ৷

ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাৰ চাৰিমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰি সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘মই অতি সুখী যে কাইলৈ ​​মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী জীৰ উপস্থিতিত শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, শ্ৰী অতুল বৰা, শ্ৰী চৰণ বড়ো আৰু শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগৰ দৰে এই চাৰিগৰাকী সহকৰ্মীয়ে মোৰ সৈতে মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব । লগতে জনাবলৈ পাই সুখী যে মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী ৰণজিৎ দাস ডাঙৰীয়া অসম বিধানসভাত আমাৰ অধ্যক্ষ হ’ব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি নিজৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷ ডঃ শৰ্মাই নতুন চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সমৰ্পণৰে অধিক উন্নত আৰু সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন ৷ আজিৰে পৰা আমি সকলোৱে মিলি এখন শক্তিশালী, অধিক উন্নত আৰু সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়ি তোলাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যাম ।’’

উল্লেখ্য যে, এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু এনডিএ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি শীৰ্ষ বিজেপি নেতাসকল ৷

