বিহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই 'লাডেন' বুলি কাক ক'লে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্প্ৰতি ব্যস্ত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ৷ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰৰ শেষৰটো দিন ৷

Himanta Biswa Sarma
ছিৱানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 5:16 PM IST

ছিৱান: বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰৰ আজি শেষৰটো দিন ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ’বলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে ।

এন ডি এৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিহাৰত কেবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰেলী আৰু ৰোড শ্ব’ৰ আয়োজন কৰে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ছিৱানত উপস্থিত হয় ৷

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই আৰ জে ডি আৰু চাহাবুদ্দিন পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ছিৱান আৰু ৰঘুনাথপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দি জয়ী কৰাবলৈ ভোটাৰসকলক আবেদন জনায় ৷

চাহাবুদ্দিন পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ

ছিৱানৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘চাহাবুদ্দিন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ৰঘুনাথপুৰত হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাভিলেখ গঢ়ি তুলিছে । আমি এই কলংক মচি পেলাব লাগিব; এয়া কঠিন নহয় ।’’

Himanta Biswa Sarma
বিহাৰত প্ৰচাৰ আভিযানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মঙলবাৰে (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰথমাৱস্থাত যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া ৰাইজে ভাবিছিল যে লালু যাদৱ আৰু মুলায়েম সিং যাদৱে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব নেকি ? অৱশ্যে দেশখনে দেখুৱাইছে যে লালু আৰু মুলায়েম যদি ক্ষমতাত থাকে, তেন্তে তেওঁলোকো ক্ষমতাত আছে ।

‘‘চাহাবুদ্দিন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে আমাৰ ৰঘুনাথপুৰত হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাভিলেখ গঢ়িছে । আমি এই কলংক মচি পেলাব লাগিব । ই কঠিন নহয় । এইবাৰ আমি একত্ৰিত হৈ চাহাবুদ্দিন পৰিয়াল আৰু আৰ জে ডিক চেপি ধৰি বিহাৰত এন ডি এ চৰকাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব ৷’’ নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য আগবঢ়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

প্ৰতিজন ওছামা নিৰ্মূল হ’বই লাগিব : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যেতিয়া তেওঁক ৰঘুনাথপুৰলৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিল যে তাত ৰাম, সীতা আৰু লক্ষ্মণক দেখা পাব ৷ কিন্তু তেওঁক কোৱা হৈছিল যে তাত ৰাম, সীতা আৰু লক্ষ্মণৰ লগতে ওছামাও উপস্থিত আছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ দেশৰ সকলো ওছামা বিন লাডেনক এজন এজনকৈ নিৰ্মূল কৰিব । তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ দেশ ভগৱান ৰাম, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মাতৃ সীতাৰ ভূমি, ই কেতিয়াও ওছামা বিন লাডেনৰ হ'ব নোৱাৰে ।’’

চাহাবুদ্দিনৰ পুত্ৰ ৰঘুনাথপুৰৰ প্ৰাৰ্থী

প্ৰাক্তন সাংসদ চাহাবুদ্দিনৰ পুত্ৰ ওছামা চাহাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰঘুনাথপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে । তেওঁ জনতা দল ইউনাইটেডৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ কুমাৰ সিঙৰ লগতে জন সুৰজ পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল কীৰ্তিৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত থিয় দিছে ।

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ ৰোড শ্ব’

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তায়ো এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত ভোট বিচাৰি ভোটাৰসকলক আবেদন জনায় । ছিৱানৰ ৰাইজক আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত চৰকাৰে বিহাৰৰ উন্নয়ন আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব । বিহাৰবাসীয়ে যি উন্নয়ন দেখিছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিহাৰৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে বিচাৰে যে এন ডি এ চৰকাৰ ঘূৰি আহি ৰাজ্যখনলৈ উন্নয়ন আনিব ৷ মুুখ্যমন্ত্ৰী গুপ্তাই কয় ।

মংগল পাণ্ডে - ছিৱানৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী

বিহাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মংগল পাণ্ডেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিৱান আসনৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে আৰ জে ডিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক অৱধ বিহাৰী চৌধুৰী । আনহাতে, ইণ্টেখাব আহমেদে জন সুৰজ পাৰ্টীৰ পৰা আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ।

৬ নৱেম্বৰত ছিৱানত ভোটগ্ৰহণ

ছিৱানৰ আঠটা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইখন আসনৰ বাবে ৬ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

২০২০ চনৰ নিৰ্বাচনত ছিৱান, ৰঘুনাথপুৰ আৰু বৰহাৰীয়াত আৰ জে ডিয়ে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চি পি আই(এম এল) জিৰাদেই আৰু দৰাউলী(এছ এ চি)ৰ আসনত আৰু কংগ্ৰেছে মহাৰাজগঞ্জত জয়লাভ কৰিছিল । আনহাতে, দৰউণ্ডা আৰু গোৰিয়াকোঠী আসনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল ।

