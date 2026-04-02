হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত মানুহকহে ভাল পায় : মুখ্যমন্ত্ৰীক গৌৰৱ গগৈৰ কটাক্ষ
কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি অসমৰ জনসাধাৰণে ভয় আৰু ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে । অনুভৱ গৌৰৱ গগৈৰ ৷
By ANI
Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST
কাৰ্বি আংলং: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বাকযুদ্ধ তুংগত ৷ শেহতীয়াকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ৷ সাংসদ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যৰ শিল, কয়লা আৰু চুপাৰি ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আক্ৰমণ কৰে ।
কাৰ্বি আংলঙত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমৰ জনসাধাৰণে ভয় আৰু ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে ।
গগৈয়ে কয়, ‘‘দুৰ্নীতি, ভয়, ভাবুকিৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসম একত্ৰিত হৈছে । সকলো বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে । অবৈধ কামত জড়িত নেতা আৰু মাফিয়াক অসমৰ ৰাইজে আৰু গ্ৰহণ নকৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল শিল, কয়লা মাফিয়া আৰু চুপাৰি ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত লোককহে ভাল পায় । আনকি নিজৰ দলৰ ভিতৰতো জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰা যিসকল নেতাৰ টিকট বাতিল কৰা হৈছে, তেওঁলোকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত নাথাকে ।’’
৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৪ মে’ত হ’ব ভোটগণনা । অসমত বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ মাজত ১২৬ খন আসনৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, এইবেলি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, চি পি আই(এম), চি পি আই(এমএল) আৰু প্ৰতিটো পাহাৰীয়া দলৰ নেতাসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি মিত্ৰতাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰতৰ কৃষি, শক্তি আৰু তথ্যৰ অধিকাৰ আমেৰিকাক গতাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ দাবী কৰে যে এই চুক্তিয়ে আমেৰিকাৰ কৃষক আৰু কোম্পানীসমূহক লাভৱান কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় কৃষক, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, উদ্যোগক ক্ষতি কৰিব ।
কাৰ্বি আংলঙত ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আপুনি হয়তো সুধিব যে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেৰিকা-ভাৰত চুক্তিক লৈ অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কিয় ভাষণ প্ৰদান কৰিছে ? আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ওপৰত ক’ত হেঁচা বাঢ়িছে । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ ৪-৫ টা বিষয় আমেৰিকাক গতাই দিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ কৃষি ব্যৱস্থা আমেৰিকাক মুকলি কৰি দিছিল । কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কাম কেতিয়াও কৰা নাছিল । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ কৃষকৰ বাবে সৰিয়হ, দালি, ফলমূল, কপাহৰ দৰে শস্য মুকলি কৰিছে । ভাৰতীয় কৃষকৰ সৰু সৰু পাম আছে, য'ত মেচিনৰ ব্যৱহাৰ কমকৈ হয় ৷’’
গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰে যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ অভিযোগ কৰে যে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগসমূহ আমেৰিকাক ইতিমধ্যে গতাই দিয়া হৈছে ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত কয়, ‘‘আমেৰিকাত হাজাৰ হাজাৰ একৰ ফাৰ্ম আৰু কেইবাটাও আধুনিক যন্ত্ৰ আছে । ভাৰতীয় কৃষকসকলক একেকোবে নোহোৱা কৰি পেলোৱা হ’ব । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা, আমি ক্ৰয় কৰা তেল, ট্ৰাম্পক গতাই দিলে । আজি ভাৰতে যদি আন দেশৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে ড'নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু আমেৰিকাৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ তথ্য ড'নাল্ড ট্ৰাম্পক গতাই দিলে । সেই তথ্যৰে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে ৷’’
গান্ধীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক কয় যে ভাৰতে প্ৰতি বছৰে আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহৰ পৰা ৯ লাখ কোটি টকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব । গতিকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ ধ্বংস হ’ব । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাক বহুত দিলে, কিন্তু আমেৰিকাই ভাৰতক একো নিদিলে । কিহৰ স্বাৰ্থত এই চুক্তি হ’ল ? কাৰণ ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাবেই এনে হৈছিল ।’’
