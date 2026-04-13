হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোক : পৱন খেড়াৰ সমৰ্থনত ৰাহুল গান্ধী

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ সৰ্বাধিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দি কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ তদন্তৰ দাবী জনায় ।

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (ANI)
By ANI

Published : April 13, 2026 at 5:51 PM IST

নতুন দিল্লী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পিছ এৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ ৷ খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে একাধিক পাছপ’ৰ্ট থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ সোমবাৰে খেড়াক সমৰ্থন জনাই ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷

এক্সৰ এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ সৰ্বাধিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দি কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ তদন্তৰ দাবী জনায় ।

এক্সৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত । তেওঁ আইনৰ আওতাৰ পৰা সাৰি নাযায় ৷ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিৰোধী নেতা আৰু তেওঁৰ সমালোচকসকলক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ ক্ষমতাৰ যি অপব্যৱহাৰ কৰিছে, সেয়া প্ৰকৃততে সংবিধানৰ বিৰোধী । যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, সেইবোৰৰ তদন্ত কৰিব লাগিব । স্বচ্ছতা, ক্ষমতাৰ জবাবদিহিতা আৰু আইনৰ শাসন আমাৰ সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ আধাৰ । কংগ্ৰেছ দল পৱন খেড়াৰ সৈতে থিয় দিছে । আমি ভয় নাখাওঁ ৷’’

জামিন আদেশ অনুসৰি পৱন খেড়াই অসমৰ যোগ্য অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব আৰু আইন অনুসৰি উপযুক্ত সকাহ বিচাৰিব লাগিব ।

উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ মুৰব্বী পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ হাতত তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট আছে আৰু পুত্ৰৰ সৈতে দম্পতীটোৱে আমেৰিকাত ৫২ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় চলাই আছে বুলি অভিযোগ কৰে । কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই দাবীক অস্বীকাৰ কৰে ৷

এই অভিযোগৰ পিছতে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই খেড়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ যাৰ ভিত্তিত খেড়াৰ নতুন দিল্লীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান চলাইছিল ।

পূৰ্বে ১০ এপ্ৰিলত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ আতংকিত হৈ পৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৷ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হতাশাত ভূগি যিকোনো কথা কোৱা বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে কটাক্ষ কৰিছিল ৷

এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গগৈয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ তেওঁ আশা কৰা নাছিল যে এই কথা দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হ’ব ৷

গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘মই ভাবো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্পূৰ্ণ আতংকিত । তেওঁ আতংকিত । খবৰটো ইমান ভাইৰেল হ'ব বুলি তেওঁ ভবা নাছিল । গতিকে, যোৱা ৫-৬ দিন ধৰি তেওঁ তাল-ফাল কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰা অস্বস্তি তেওঁৰ কথা, কৰ্ম, মুখত স্পষ্ট হৈ পৰিছে । মই মাত্ৰ ক'ব বিচাৰো যে কেৱল চিঞৰিলেই সঁচা মিছা নহয়, মাত্ৰ দেখুৱাইছে যে আপোনাৰ ক্ষমতা আছে ৷ হাতত মজুত থকা তথ্যক সাধুকথালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰি ৷’’

