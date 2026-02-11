হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ ভাল বন্ধু, কিয় ক'লে অখিল গগৈয়ে ?

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ ভাল বন্ধু, কিয় ক'লে অখিল গগৈয়ে ?
শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও সঁচা । লখিমপুৰত নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে গগৈয়ে ।
Published : February 11, 2026 at 6:22 PM IST
লখিমপুৰ : "মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক খুব ভাল পায় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ ভাল বন্ধু ।" এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ । বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে দুয়ো দুয়োকে তীব্র সমালোচনা কৰে । পিছে সেইজন অখিল গগৈয়ে বুধবাৰে লখিমপুৰত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁৰ খুব ভাল বন্ধু বুলি মন্তব্য কৰে ৷ লখিমপুৰৰ আদালত ভৱনৰ সন্মুখত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক বেছিকৈ ভাল পায় । তেওঁ মোক খুব ভাল পায় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ ভাল বন্ধু ।"
কিন্তু সততে বাক্যবাণেৰে দুয়ো দুয়োকে আক্রমণ কৰি অহাৰ পাছত হঠাৎ কিয় অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীক ভাল বন্ধু বুলি ক'লে ? এই কথাৰ উত্তৰ বিচাৰি ঘূৰি যাব লাগিব ২০১৩ চনলৈ । সেই সময়ত লখিমপুৰত তুংগত আছিল বৃহৎ নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলন । বহু দল-সংগঠনে বৃহৎ নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনত চামিল হৈছিল । সেই আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা আছিল অখিল গগৈ ।
একাংশ সংগঠনক লৈ অখিল গগৈয়ে সন্মুখৰ পৰা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল । ফলত নদীবান্ধৰ নিৰ্মাণ বন্ধ হৈ পৰিছিল । কিন্তু পাছত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ নদীবান্ধৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হয় । সেই সময়তে লখিমপুৰত অখিল গগৈকে ধৰি আন্দোলনৰ একাংশ নেতৃত্বৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু হয় । দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰো ৰুজু হয় । অখিল গগৈৰ ওপৰত ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহৰ এটা আছিল দেশদ্রোহিতাৰ গোচৰ । পিছে গোচৰ ৰুজু হ'লেও তেনে গোচৰ চলাবলৈ চৰকাৰে অনুমতি দিব লাগে । কিন্তু তেতিয়াৰ কংগ্রেছৰ চৰকাৰে সেই অনুমতি দিয়া নাছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰেও সেই অনুমতি দিয়া নাছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে সেই গোচৰসমূহ চলাবলৈ অনুমতি দিয়ে । যাৰ বাবে বুধবাৰে তেনে এটা দেশদ্রোহিতাৰ গোচৰত লখিমপুৰৰ আদালতত হাজিৰ হয় অখিল গগৈ । আদালতৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ ভাল বন্ধু আৰু খুব ভাল পাই বাবে এনে গোচৰ চলাবলৈ অনুমতি দিছে বুলি মন্তব্য কৰে ।
অখিল গগৈয়ে কয়, "২০১৩ চনত নদীবান্ধৰ আন্দোলন কৰাৰ সময়ত ৮১৪/১৩ নম্বৰত আৰু দণ্ডবিধিৰ ১০১/১১৫/১১৭/১২০(বি)/১২১(এ) ধাৰাত এটা গোচৰ ৰুজু হয় । সেই গোচৰটোৰ ১২১(এ) আৰু ১২০(বি) ধাৰা হ'ল দেশদ্রোহিতাৰ । আন গোচৰকেইটা চলি শেষ হ'লেও আগৰ দুখন চৰকাৰৰ দিনত এই দেশদ্রোহিতাৰ গোচৰ চলাবলৈ চৰকাৰে অনুমতি দিয়া নাছিল । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত অনুমতি দিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ বিভিন্ন থানাত মোৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা বহু গোচৰ আছে ৷ ইয়াৰ আগত কিন্তু এনে গোচৰসমূহ চলাবলৈ চৰকাৰে অনুমতি দিয়া নাছিল । মই সদায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি আহিছোঁ । বিজেপিকো সমালোচনা কৰি আহিছোঁ । সেয়ে মোক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী সজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক ধাৰে, গাদীয়ে সকলো ধৰণে মাৰিব খোজে । মোক বিধানসভাত কিমান অপমান কৰে আপোনালোকে দেখিছে । মোক কথা ক'বলৈ নিদিয়ে । বাহিৰতো মোৰ বদনাম উলিয়ায় । এতিয়া দেশদ্রোহিতাৰ গোচৰত ফচাব বিচাৰিছে । এন আই এৰ যিটো গোচৰ মোৰ ওপৰত আছিল সেইটো বিশেষ গোচৰ নহয় বুলি এন আই এয়ে নাইকীয়া কৰিছিল । কিন্তু চৰকাৰে পুনৰ সেই গোচৰটো চলাবলৈ দিলে । মোক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী সজাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু আমি যুঁজি যাম ।"
ইফালে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয়, "দুহাজাৰ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্য লৈ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ইতিমধ্যে ৫০০ ইউনিট উৎপাদন আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰো যে যদি আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ৰাজ্যৰ ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আমি বন্ধ কৰি দিম ।" এইদৰে স্পষ্ট ঘোষণা কৰে অখিল গগৈয়ে ।
