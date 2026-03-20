মাতৃৰ আশিস লৈ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

মাতৃৰ আশিস লৈ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা, পুত্ৰ নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি তথা হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীয়ে ৷
Published : March 20, 2026 at 1:22 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ তাৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা ৷ বিশেষকৈ বিগত চৰকাৰক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো শুকুৰবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ যাক লৈ দেখা যায় ব্যাপক উছৱমুখৰ পৰিৱেশ ৷
বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিলৰ দিশে আগবাঢ়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ খানাপাৰাৰ পৰা হেঙেৰাবাৰীস্থিত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ পৰিয়াল, দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ সৈতে বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ অহা দেখা যায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই কাৰ্যত সংগ দিয়ে পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা, পুত্ৰ নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি তথা হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীয়ে ৷ প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবেলি অৰ্থাৎ সপ্তমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাতৃৰ আশিস লয় ৷ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে মাতৃ-পুত্ৰৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ ফটো ৷
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খানাপাৰাত বিশাল আয়োজন কৰা হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ পৰাও এই মনোনয়নত অংশ ল’বলৈ আহে হাজাৰ-হাজাৰ লোক ৷
