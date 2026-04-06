ৰাহুলৰ সভাত ৫০ শতাংশ মিঞা আছে : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সোমবাৰে বিশ্বনাথত দুখনকৈ সভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । ৰাহুল গান্ধীক তীক্ষ্ণ সমালোচনা ।
Published : April 6, 2026 at 11:06 PM IST
বিশ্বনাথ: সোমবাৰে বিশ্বনাথত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । প্ৰথমে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বিহালী কেটেলা খেলপথাৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
মুখ্যমন্ত্ৰী বিহালীত উপস্থিত হৈয়েই ৰাইজক বিজেপিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বিহালী সমষ্টিৰ জিনজিয়াৰ আলু খেতি অধিক উন্নতিৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া দি কয়,"ভৱিষ্যত জিনজিয়াৰ আলু খেতিয়কে যাতে অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰে লগতে এই আলু পেপচি কোম্পানীৰ সৈতে যাতে পোনপটীয়াকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । আলু খেতিয়ক ভৱিষ্যত অধিক সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা কৰা হ'ব ।"
ইয়াৰ ওপৰিও চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৪৬০ টকাৰ পৰা ৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, তাৰ ওপৰিও ১০ হাজাৰ লোকক অৰুণোদয় আঁচনি আৰু বিহালীত অধিক ৰাস্তা-ঘাট, দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইফালে বিহালী নিৰ্বাচনী সভাৰ পিছতে পোনে পোনে বিশ্বনাথ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছৰ জয়ন্ত জিকিলে বাংলাদেশী মিঞাক সেৱা কৰিব । কংগ্ৰেছে উলিয়াই আছে যে পল্লব লোচন অসমীয়া নহয় । যদি পল্লব লোচন দাস অসমীয়া নহয়, তেনেহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেকৈ অসমীয়া হ'ব ? পল্লব লোচন দাসক বিধায়ক বনাওক, বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে ভাবিব নোৱাৰা উন্নতি দেখিব ।"
ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "ৰাহুলৰ সভাত ৫০ শতাংশ মিঞা আছে । চৰকাৰ হ'লে ১০০ শতাংশ মিঞাই লৈ ল'ব । পল্লৱ লোচন দাস অসমীয়া নহয় বুলি কোৱাসকলক গৰিহণা দিছোঁ । আজি চাহ জনগোষ্ঠী অসমীয়া নহ'লে কি বাংলাদেশী মিঞা অসমীয়া নেকি ?"
ইয়াৰ পাছতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "পল্লৱ লোচন দাস মোৰ ভাই হয় । পল্লব লোচন যেতিয়া আটছা আছিল, তেতিয়াৰ পৰাই সি মোৰ ভাই হয়, এইটো নতুন কথা নহয় । কংগ্ৰেছৰ এইটো কাম নেকি, অসমীয়া আৰু চাহ বাগানৰ মাজত কাজিয়া লগাব । অসমীয়া আৰু বাগানৰ মাজত যেতিয়া কাজিয়া লাগিব ফাইডা কাৰ হ'ব - বাংলাদেশী মিঞাৰ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "অসমীয়া আৰু গোৰ্খাৰ মাজৰ কাজিয়াৰ লাভ হ'ব বাংলাদেশী মিঞাৰ । অসমীয়া আৰু বড়োৰ মাজত কাজিয়া হ'ব, লাভ হ'ব বাংলাদেশী মিঞাৰ । জয়ন্ত বৰাৰ মাথাটো বেয়া নেকি যে হিমন্ত বিশ্বক ক’ব যে সঠিক দিশত সঠিক টিকট দিয়া নাই । বাবা তুমি সঠিক দিশত মাটি কিনা আৰু সঠিক দিশত বিক্ৰী কৰা ।"