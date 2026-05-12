দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চাৰি সতীৰ্থসহ পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চাৰি সতীৰ্থসহ পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷
Published : May 12, 2026 at 12:34 PM IST
গুৱাহাটী: এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ’ল খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ ৷ দেশৰ বহু ভিভিআইপি, ভিআইপিৰ লগতে এনডিএ শাসিত বহুকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু আগশাৰীৰ কেইবাগৰাকীও উদ্যোগপতিৰ উপস্থিতিত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
খানাপাৰাত ডঃ শৰ্মাৰ সৈতে আন চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়েও শপতগ্ৰহণ কৰে ৷ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা এই চাৰি বিধায়ক হৈছে ক্ৰমে - প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, অতুল বৰা, অজন্তা নেওগ আৰু চৰণ বড়ো ৷ ৰামেশ্বৰ তেলীক বাদ দি আন তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটতো স্থান লাভ কৰিছিল ৷ আনহাতে, দীৰ্ঘদিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত থকা তেলীয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছে ৷
Honoured to reaffirm my oath to the people of Assam as their Mukhya Sevak.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন আৰু লগতে ২২ খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি , বিদেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ।
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে মাতৃভাষাতে শপত লয় ৷ অৱশ্যে চৰণ বড়োৱে নিজ মাতৃভাষা অৰ্থাৎ বড়ো ভাষাত শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰে বিজেপি নেতা, কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলো উপস্থিত থাকে ৷ প্ৰায় ১ লাখ লোকৰ উপস্থিতিত এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়।
