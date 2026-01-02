মিঞা মুছলমানৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে টিকটৰ নামত ল'ব তিনি-চাৰি কোটি টকা : মুখ্যমন্ত্ৰী
যোৱাবাৰ টিকটৰ নামত লোৱা টকা কংগ্ৰেছে কাকো ঘূৰাই নিদিলে ৷ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : January 2, 2026 at 9:00 PM IST
তেজপুৰ : মিঞা মুছলমান অধ্য়ুষিত সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ টিকট পাবলৈ একো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান টকা দিব লাগে ? দৰ-দাম শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ! অৱশ্য়ে এই দৰ-দামৰ কথা কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতা বা বিসম্বাদীয়ে কোৱা নাই, কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কেৱল সেয়াই নহয়, বিগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কেনেদৰে টিকট দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে তাৰো ব্য়াখ্য়া কৰিলে ।
যোৱাবাৰো কংগ্ৰেছে টকা ঘূৰাই নিদিলে :
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি কয়, "যিকেইটা মিঞা মুছলমানৰ সমষ্টি তাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিটো টিকটৰ নামত তিনিৰ পৰা চাৰি কোটি টকা ল'ব । যোৱাবাৰো লৈছিল । এইবাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা ইতিমধ্য়ে ৫০ হাজাৰ টকাকৈ লৈছেই । যোৱাবাৰ মিত্ৰদলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিতো এই ৫০ হাজাৰ টকা লৈ ঘূৰাই নিদিলে । গতিকে তেওঁলোকৰ গোটেই ব্য়ৱস্থাটোৱেই টকা-পইচাৰ ওপৰত আধাৰিত । বিজেপিত আবেদনৰ বাবে এটকাও দিব নালাগে, মাচুল বিহীন । কংগ্ৰেছ দলৰ দৰ-দাম আৰম্ভ হৈছে । কিছুমানে আগতীয়াকৈ পেমেণ্টো কৰিছে ।"
অখিল গগৈয়ে ২৬ খন আসন লাভ কৰিবনে ?
আজি শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰাত আয়োজিত এক চৰকাৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে । কংগ্ৰেছে ১০০টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ ঘোষণা সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অখিল গগৈয়ে যদি সঁচাকৈয়ে ২৬ খন আসনো লাভ কৰে সেয়াও তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ কথা হ’ব । এওঁলোকৰ কোনো সুদৃঢ় সংগঠন নাই আৰু প্ৰাৰ্থী বিচাৰোতেই তেওঁলোকৰ সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হৈ পৰে ।"
জোনাকী ছবিগৃহ নিৰ্মাণ কৰিবনে চৰকাৰে ?
আনহাতে, তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জোনাকী ছবিগৃহ নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ,"চৰকাৰে সেইটো অধিগ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি আছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সেয়া ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হৈ আছে ।"
তুলিৰামৰ ঘৰত পোৱা অস্ত্ৰক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব :
ইপিনে, কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ঘৰত পোৱা অস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সেয়া আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ আৰু সেই বিষয়ক লৈ ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় । প্ৰমাণবিহীন অভিযোগৰ আধাৰত অপপ্ৰচাৰ চলোৱা অনুচিত । আজিকালি এ আই ব্যৱহাৰ কৰি ভুৱা ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰিছে । সেয়ে সকলোৱে দায়িত্বশীলভাৱে কথা ক’ব লাগে ।"
আপত্তিজনক ভোটাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "স্থানীয় লোকে আপত্তি জনাব পাৰে আৰু এনে বিষয়সমূহ লুকাই থাকিব নোৱাৰে ।" অসমৰ জনগণ অশিক্ষিত নহয়, সকলো সচেতন আৰু শিক্ষিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
সোণাই-ৰূপাইত ভূমিপট্টা পাব কোনে ?
শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই-ৰূপাই অভয়াৰণ্যত বসতি স্থাপন কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চৰকাৰে জনজাতীয় লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈছে । সোণাই-ৰূপাইত বসবাস কৰা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক বন অধিকাৰ আইন, ২০০৫ অনুসৰি ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।" তেওঁলোকৰ উচ্ছেদৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই বুলি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰে ।
শোণিতপুৰত প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ-ঘোষণা :
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে তেজপুৰৰ ঠেলামৰাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু ঘোষণা কৰে । এই উপলক্ষে কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাললৈ উন্নীত কৰাৰ দিশত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় । লগতে সৰকাহাট মিনি ষ্টেডিয়ামৰো উদ্বোধন কৰা হয় ।
ইয়াৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজিৰ দিনটো তেজপুৰ তথা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক উল্লেখনীয় দিন । প্ৰায় ৩০০ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সৰকাহাট মিনি ষ্টেডিয়ামৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত ৩০ হাজাৰ ৪০০ গৰাকী মহিলা উদ্যমীয়ে প্ৰত্যেকেই ১০ হাজাৰ টকাকৈ সাহাৰ্য লাভ কৰে ।"
বৰচলাত হ'ব ৩৪ কোটি টকাৰ চেক বিতৰণ :
এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰচলাত ৩৪ কোটি টকাৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে । ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে ৩২ লাখ মহিলা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে । ইয়াৰে ৮ লাখ মহিলা লাখপতি হৈছে আৰু কেইবাহাজাৰো মহিলা মহালাখপতি অৰ্থাৎ বছৰি ১০ লাখ টকাৰো অধিক আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয় ।