দুজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাকযুদ্ধ ! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ সমালোচনা
‘‘কংগ্ৰেছে পৰৱৰ্তী শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাব’’ - মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ ৷
By ANI
Published : November 3, 2026 at 12:33 PM IST
ছিমলা(হিমাচল প্ৰদেশ): এইবাৰ দুজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে ৷ ইয়াৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ৷ হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং সুখুৱে শেহতীয়াকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰা দেখা গৈছে ৷
ইয়াৰ কাৰণ হৈছে দুদিন পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমাচলৰ এক অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ দলটোক উদ্দেশ্যি এক বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ সোমবাৰে ছিমলাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত ‘অৰাজকতা হটাও’ শীৰ্ষক এক সমদলৰ সময়ত উপস্থিত থাকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল ৷
केंद्र सरकार के 8 से 10 हजार करोड़ रुपये RDG के बंद करने के बावजूद, हमारी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को संभालते हुए विकास की गति बनाए रखी है। हमने कर्मचारियों को 5% डीए दिया है। हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देंगे।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 2, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ এই মন্তব্যক ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৱে উভতি ধৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৱে বিজেপি দলটো পাঁচটা ভাগত বিভক্ত বুলি কটাক্ষ কৰি ২০২৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ দাবী কৰে ।
পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিপূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক মন্তব্য কৰিছিল ৷ এই মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সুখুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ইতিকিংসূচকভাৱে কয় যে কংগ্ৰেছে পৰৱৰ্তী শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৱে কয়, ‘‘হিমাচল প্ৰদেশত হ’বলগা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ’ব । আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমন্ত্ৰণ জনাম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক কেৱল বিজেপিৰ যুদ্ধংদেহী আভ্যন্তৰীণ গোটক একগোট কৰাৰ বাবেহে হিমাচললৈ অনা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি সুখুৱে এইদৰে কয় ।
মুখ্যমন্ত্রী সুখুৱে কয়, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক ইয়ালৈ অনাৰ কি প্রয়োজন আছিল ? বিজেপি পাঁচটা ভাগত বিভক্ত আৰু এইসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ তেওঁক ইয়ালৈ অনা হৈছে ।’’
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिमाचल आने की इच्छा जाहिर की है। उन्हें 2027 में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल, भाजपा ने उन्हें हिमाचल इसलिए भेजा है, ताकि वह पार्टी के पाँच गुटों को एकजुट कर सकें। लेकिन, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी। उसके 16 विधायक भी दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हैं।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 2, 2026
২০২৭ চনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি সুখুৱে বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা আৰু হ্ৰাস পাব বুলি সদৰি কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰো যে বিজেপি পাঁচটা ভাগত বিভক্ত ৷ এইবাৰ তেওঁলোকে আৰু কমকৈ আসন লাভ কৰিব । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ১৬ জন বিধায়ক আছে, যিসকলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ কোনো আশা নাই ৷ মোৰ কথা মনত ৰাখিব - যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব, তেতিয়া মই আপোনালোকক এই বিষয়ে পুনৰ জনাম ।’’
উল্লেখ্য যে, ১ নৱেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত বিৰোধীয়ে আয়োজন কৰা এছআইআৰৰ বিৰোধিতাৰে অনুষ্ঠিত সমাৱেশক সমৰ্থন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া বিজেপিৰ “ফ্লপ শ্ব’ আখ্যা দিয়ে ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সমাৱেশ আৰু আন্দোলনৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ হৈ মাত মতাটো বিৰোধীৰ দায়িত্ব ৷ এয়া গণতন্ত্ৰৰ এক চিহ্ন । এক বৃহৎ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, য'ত বহু সংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । আমাৰ সন্মানীয় নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা বিষয়টো ৰাইজে আঁকোৱালি লোৱাত মই আনন্দিত হৈছো । হিমাচল প্ৰদেশৰ বহুসংখ্যক লোকেও ইয়াক আঁকোৱালি লৈছে, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।’’
ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন(ইভিএম) আৰু এছআইআৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ অভিযোগৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সুখুৱে ক্ৰমবিন্যাসৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘ইভিএমৰ বিষয়ে ২০২৪ চনতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৷ আনহাতে, আমাৰ নিৰ্বাচন ২০২২ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই কথা বুজাটো প্ৰয়োজন । এছআইআৰৰ বিৰোধিতা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ? এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ তদন্ত কৰা উচিত ।’’
ৰাজ্যৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ চৰকাৰৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনাৰ ত্ৰাণকৰ্তা ৷ সুখুৱে কয় যে ৰাজহ ঘাটি অনুদান (আৰডিজি) বন্ধ হোৱাৰ পিছতো প্ৰায় ৮,০০০-১০,০০০ কোটি টকাৰ যোগান ধৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে আজি ৰাজ্যখনে নিজৰ স্থিতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰণালীবদ্ধ পৰিৱৰ্তনৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হিমাচল প্ৰদেশক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । ৰাজহ ঘাটি অনুদান (আৰডিজি)ৰ অধীনত লাভ কৰা ৮,০০০–১০,০০০ কোটি টকা বন্ধ হোৱাৰ পিছতো আমি নিজকে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ৰাজ্যখনক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ দিশত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছো ।’’ আয় হ্ৰাসৰ পিছত এটা পৰিয়ালে কেনেদৰে নিজৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে, এটি উদাহৰণৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা বুজাই দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাজাৰটা আৰ্থিক সমস্যাৰ মাজতো চৰকাৰে নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলক পাঁচ শতাংশ ডিয়ৰনেছ এলাৱেন্স (ডিএ) প্ৰদান কৰি অহা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘আমি হিমাচলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিম । হিমাচলৰ সম্পত্তি লুণ্ঠন কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব, আমি নিজেও লুটপাত নকৰো । আমি কাকো লুণ্ঠন কৰিবলৈ নিদিওঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: অৰ্ণৱৰ পিছে পিছে মুৰাছুৰ তাণ্ডৱ : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে অন্ধ্ৰৰ উপকূলত বলিছে বতাহ