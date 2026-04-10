অভিলেখ সংখ্যক ভোটদানে দিছে অসম, কেৰালাম, পুডুচেৰীত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাৰ ইংগিত: ৰছিদ আলভি
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি অসমত ৮৫.৩৮ শতাংশতকৈও অধিক ভোটদানৰ বিপৰীতে পুডুচেৰীত ৮৯.৮৩ শতাংশ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণেও অভিলেখ ৰচিছে । কেৰালামত ভোটদানৰ হাৰ ৭৮.০৩ শতাংশ ।
By ANI
Published : April 10, 2026 at 9:58 AM IST
নতুন দিল্লী: দুখন ৰাজ্য ক্ৰমে অসম আৰু কেৰালামৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ এই নিৰ্বাচনত পূৰ্বতকৈ ভোটদানৰ হাৰ আছিল অধিক ৷ এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰছিদ আলভিয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ অসম, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত ভোটাৰৰ অধিক ভোটদান দেখা গৈছে ৷
এই দিশলৈ চাই প্ৰবল ক্ষমতা বিৰোধিতাৰ প্ৰতিফলন বুলি ক’ব পাৰি এই ভোটদানক ৷ কংগ্ৰেছে তিনিওখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলতে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে আলভিয়ে ।
শুকুৰবাৰে এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত আলভিয়ে কয়, "প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ভোটদানৰ হাৰ অতি বেছি । অসমত ৮৫% আৰু পুডুচেৰীতো প্ৰায় ৮০% । মই জ্যোতিষী নহয়, কিন্তু যেতিয়াই ভোটৰ শতকৰা হাৰ বেছি হয়, তেতিয়াই ই ক্ষমতা বিৰোধিতাৰ লক্ষণ হৈ পৰে ।"
আলভিয়ে আৰু দাবী কৰে যে বিশেষকৈ কেৰালামত জনসাধাৰণৰ আৱেগ কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ঢাল খাইছে । "আমি ইতিমধ্যে নিশ্চিত আছিলো যে অসমৰ জনসাধাৰণ কংগ্ৰেছৰ লগত আছে । মই ভাবো কেৰালামত বিজেপিৰ মানুহেও কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি কৈছে । এই ভোটদানৰ পিছত ক'ব পাৰি যে অসম আৰু পুডুচেৰীতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'ব ।"
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক আচৰণক সমালোচনা কৰি আলকভিয়ে অভিযোগ কৰে যে সাংবিধানিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা আশা কৰা শিষ্টাচাৰৰ সৈতে ইয়াৰ মিল নাই । "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মনোভাৱ উপযুক্ত যেন নালাগে । তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক গালি-গালাজ কৰি আছে । যিখন দেশত সংস্কৃতিক ইমান উচ্চ সন্মান দিয়া হয়, সেইখন দেশত মানুহে এনে আচৰণ কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰে ?" তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
ইফালে, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই ভোটগ্ৰহণ অনুশীলনক ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ভোটাৰসকলক অভিনন্দন জনাই কয় যে এই নিৰ্বাচন বিশ্বজুৰি গণতান্ত্ৰিক অংশগ্ৰহণৰ ‘সাক্ষী’ । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি অসমত ৮৫.৩৮ শতাংশতকৈও অধিক ভোটদানৰ হাৰে পূৰ্বৰ সৰ্বোচ্চ হাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ বিপৰীতে পুডুচেৰীত ৮৯.৮৩ শতাংশ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণেও অভিলেখ ৰচিছে । কেৰালামত ভোটদানৰ হাৰ ৭৮.০৩ শতাংশ ।
উল্লেখযোগ্য যে, অসম আৰু কেৰালাম উভয়তে মহিলা ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণে পুৰুষৰ ভোটদানৰ হাৰ অতিক্ৰম কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ পিছত কেৰেলামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে প্ৰতিকূল বতৰৰ পাছতো ভোটাৰসকলৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰশংসা কৰি ভোটদানৰ হাৰক “অতি প্ৰশংসনীয়” বুলি অভিহিত কৰে । একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নিৰ্বাচনক অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৰক্ষাৰ বাবে "আন্দোলন" বুলি অভিহিত কৰে ।
তিনিওখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়, য’ত ৫.৩১ কোটিৰো অধিক যোগ্য ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ১০০ শতাংশ লাইভ ৱেবকাষ্টিং সুনিশ্চিত কৰি এই নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ৮৫.১৩ শতাংশ ভোটদানেৰে অভিলেখ : ইভিএমত বন্দী ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য