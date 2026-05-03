বংগত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ নজৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ: ১১ খন জিলাক অতি স্পৰ্শকাতৰ ঘোষণা

High Alert In West Bengal
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 2:03 PM IST

নতুন দিল্লী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ৷ অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা হ’ব ৪ মে’ অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৷ এইবাৰ দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বহুকেইটা সংঘাতৰ ঘটনা দেখা যায় ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোটগণনা দিনটোত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ে এখন উচ্চপৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা বৈঠকৰ আয়োজন কৰে ৷ বংগৰ কমেও ১১ খন জিলাক অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ভোটগণনাৰ দিনটোত এই কেইখন জিলাত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ এই জিলাকেইখন হৈছে- মুৰ্শিদাবাদ, উত্তৰ ২৪ পৰগণা, দক্ষিণ ২৪ পৰগণা, কোচ বিহাৰ, মালদা, নদিয়া, বীৰভূম, পশ্চিম মেদিনীপূৰ, ঝাৰগ্ৰাম । লগতে হাওড়া আৰু হুগলী জিলাৰ উদ্যোগিক এলেকাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে স্পৰ্শকাতৰ জিলাৰ ভিতৰত ।

চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ), সেনা, এনআইএ, চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কেইবাজনো বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আৰু পিছত যিকোনো ধৰণৰ হিংসাৰ ৰোধ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সকলো সংস্থাক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে ।

নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞসকলে অৱশ্যে নিৰ্বাচনী হিংসাৰ সৈতে জড়িত সমস্যাসমূহৰ দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । শনিবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ তথা বিএছএফৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰকাশ সিঙে কয়, ‘‘দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ বাবে আৰক্ষী সংস্কাৰ, ন্যায়িক জবাবদিহিতা আৰু ভোটাৰৰ সজাগতা অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগিব । নিৰাপত্তা বাহিনীৰ নিয়োগে সাময়িকভাৱে হিংসা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া হিংসাৰ বাবে ৰাজনৈতিক প্ৰৰোচনা হ্ৰাস পাব ।’’

আৰক্ষী প্ৰশাসনযন্ত্ৰৰ ৰাজনীতিকৰণে সমস্যাটো আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তোলে বুলি উল্লেখ কৰি সিঙে কয়, “যদি স্থানীয় আৰক্ষীৰ শাসকীয় পক্ষৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে মিল থকা দেখা যায়, তেন্তে ই প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল কৰে ।”

আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন অনুসৰি যোৱা তিনিটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম বংগত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় হিংসাত্মক ঘটনাত ১০০ জনতকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ২০১১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰায় ২০–২৫ জন আৰু ২০১৬ চনত ২০–৩০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৫৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু প্ৰায় ৩০০ টা হিংসাত্মক কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছিল প্ৰত্যক্ষ সংঘৰ্ষ, শিলগুটি নিক্ষেপ, বোমা আক্ৰমণ আদি ।

ৰাজ্যজুৰি কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰায় ৭৫ হাজাৰ জোৱান মোতায়েন কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই । আমোদজনক কথাটো হ’ল যে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীয়ে গুলী আৰু বিস্ফোৰণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ উন্নতভাৱে সুসজ্জিত “মাৰ্কছমেন” বাহন প্ৰৱৰ্তন কৰি আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

বিষয়াসকলে “গেম-চেঞ্জাৰ” বুলি অভিহিত কৰা এই বাহনসমূহ কৌশলগতভাৱে হিংসাৰ প্ৰৱণ স্থানত ৰখা হৈছে যাতে অসামাজিক উপাদানসমূহক বাধা দিয়ে আৰু দ্ৰুত সঁহাৰি নিশ্চিত কৰিব পাৰে । এজন জ্যেষ্ঠ নিৰাপত্তা বিষয়াই কয় যে এই সুসজ্জিত ইউনিটসমূহ কেৱল সুৰক্ষামূলক মঞ্চই নহয়, মানসিক প্ৰতিৰোধকো । “ইয়াৰ উপস্থিতিয়ে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে হিংসা সহ্য কৰা নহ’ব ।” বিষয়াজনে কয় ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই চোৰাংচোৱা তথ্য সংগ্ৰহ আৰু নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে । যদিও প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত নহয়, এন আই এৰ দলসমূহে নগৰ কেন্দ্ৰসমূহত বিশেষকৈ কলকাতা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে এক শক্তিশালী স্থলপথত উপস্থিতি বজাই ৰাখিছে, ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰ্যকলাপ আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা সংগঠিত নেটৱৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবংগত ৭৯ টা বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে এনআইএই গোচৰ ৰুজু কৰিছে । দৰাচলতে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্র্যালয়ৰ নির্দেশৰ ভিত্তিত সংস্থাটোৱে এই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আহিছে ৷

সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, ২৯ এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত সংস্থাটোৱে সন্দেহজনক যোগাযোগ আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰি উচ্চ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছিল । সীমা অতিক্ৰম কৰা প্ৰভাৱ আৰু অবৈধ পুঁজিৰ বিষয়ত মুৰ্শিদাবাদ, মালদা আৰু উত্তৰ ২৪ পৰগনা আদি জিলাক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ জিলাসমূহক অতিৰিক্ত তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছে । নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সমন্বয় কৰি নিশাৰ টহল তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু অনুপ্ৰৱেশ, চোৰাং ব্যৱসায় তথা শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পৰা বাহ্যিক উপাদানৰ চলাচল ৰোধ কৰিছে ।

হাওৰা আৰু হুগলীৰ দৰে ঔদ্যোগিক অঞ্চলতো শ্ৰমিক গোট আৰু স্থানীয় দলসমূহৰ সৈতে জড়িত সম্ভাৱ্য ফ্লেছপইণ্টসমূহো বিষয়াসকলে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । আন এজন বিষয়াই লক্ষ্য কৰে যে এই অঞ্চলসমূহত স্থানীয় উত্তেজনাৰ ইতিহাস আছে, যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ সময়ছোৱাত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতো নিৰ্বাচনী হিংসাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মোতায়েন অব্যাহত থাকিব, যিটো ঐতিহাসিকভাৱে ৰাজ্যখনত এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ আহিছে । পৰিস্থিতি সুস্থিৰ নোহোৱালৈকে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত সুসজ্জিত বাহন আৰু অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়েন কৰিব ।

চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে মুক্ত, নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে জনশক্তি, চোৰাংচোৱা প্ৰযুক্তি আৰু চোৰাংচোৱা সমন্বয়ৰ সংমিশ্ৰণেৰে কেইবা তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

