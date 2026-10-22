স্বৰচিত আত্মজীৱনীৰ 'ঝলক' দেখুৱাই ইনষ্টা অভিষেক ছোনিয়া গান্ধীৰ

স্বৰচিত আত্মজীৱনীৰ 'ঝলক' দেখুৱাই ইনষ্টা অভিষেক ছোনিয়া গান্ধীৰ
ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ গ্ৰন্থ 'Belonging: A Journey of Love'ৰ কপি লাভ কৰা সময়ৰ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৃষ্ঠা মুকলি কৰে ।
Published : October 22, 2026 at 2:14 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীৰ অন্য এক যাত্ৰা । অৱশ্যে এয়া তেওঁৰ কোনো ৰাজনৈতিক যাত্ৰা নহয় । বৰ্তমান সময়ৰ সামাজিক মাধ্যমৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় প্লেটফৰ্মত তেওঁৰ ভুমুকি । এয়া হৈছে তেওঁৰ ইনষ্টা যাত্ৰা ।
বৃহস্পতিবাৰে নিজৰ আগন্তুক গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত অভিষেক ঘটায় । তেওঁ ইয়াক "প্ৰেম, কৰ্তব্য, লোকচান আৰু নিজৰ বাবে ঠিকনা বিচৰাৰ কাহিনী" বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ ‘বিলংগিং: এ জাৰ্নী অব লাভ’ (Belonging: A Journey of Love) নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কপি লাভ কৰাৰ ভিডিঅ’ও পোষ্ট কৰে । ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া পোষ্টটোত তেওঁ কয়, "সকলোকে নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তটো আপোনালোক সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে কৃতজ্ঞ; বিলংগিং: এ জাৰ্নী অব লাভৰ প্ৰথম ৰূপ ।"
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, "এয়া প্ৰেম, কৰ্তব্য, হেৰুওৱা আৰু নিজৰ ঠিকনা বিচৰাৰ কাহিনী । আপোনালোকৰ সৈতে অধিক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।" ভিডিঅ’টোত ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ গ্ৰন্থখনৰ প্ৰথম কপি গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কন্যা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাৰ সৈতে এই উপলক্ষে মুখ মিঠা কৰা দেখা গৈছে । লগতে তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে গ্ৰন্থখনত বহু ফটো আছে ।
উল্লেখ্য যে ছোনিয়া গান্ধীৰ ইনষ্টাগ্ৰামত অভিষেক আৰু তেওঁৰ বহু প্ৰত্যাশিত গ্ৰন্থখনৰ প্ৰথম দৃশ্য প্ৰকাশৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাই ছোনিয়া গান্ধীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
The first look of Belonging: A Journey of Love. “It is a story of love, duty, loss and finding a place to belong. I look forward to sharing it with you.” CPP Chairperson Smt Sonia Gandhi ji debuts on Instagram https://t.co/5bdPDAwCAj https://t.co/Fwacu64buc— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) October 22, 2026
যোৱা মাহত হাৰ্পাৰকলিন্স ইণ্ডিয়াই কয় যে ছোনিয়া গান্ধীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ "বিলংগিং: এ জাৰ্নী অব লাভ" ১০ নৱেম্বৰত ভাৰতত প্ৰকাশ কৰিব । যাৰ ফলত লেখকৰ প্ৰতিনিধি আৰু পেংগুইন ৰেণ্ডম হাউছ ইণ্ডিয়াৰ মাজত হোৱা 'অস্পষ্টতা'ৰ পিছত গ্ৰন্থখনৰ ঘৰুৱা প্ৰকাশৰ অনিশ্চয়তাৰ অন্ত পৰিব ।
হাৰ্পাৰকলিন্স ইণ্ডিয়াই এক বিবৃতিত কয়, "আমাৰ সময়ৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত ৰাজনৈতিক স্মৃতিগ্ৰন্থ 'বিলংগিং' হৈছে প্ৰেম, পৰিচয়, কৰ্তব্য আৰু উপস্থিতিৰ এক নাটকীয় আৰু গভীৰ ব্যক্তিগত কাহিনী আৰু ই ভাৰতৰ যাত্ৰাৰ এক বিৰল অন্তৰ্দৃষ্টিৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়ায় ।"
Of all the words that describe Smt. Sonia Gandhi, perhaps the truest is committed. At 21, she married Shri Rajiv Gandhi and made India her home. She had every reason to leave: the assassination of her husband, the mudslinging, the slander, the attacks on her character. But she stayed, because her bond with India ran deeper than the pain she endured - she was bound to India by love. Now, she has chronicled that extraordinary journey in her memoir, Belonging: A Journey of Love. The first look is out. Heartfelt congratulations and best wishes to Smt. Sonia Gandhi Ji.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 22, 2026
হাৰ্পাৰকলিন্স ইণ্ডিয়াৰ এই ঘোষণা পেংগুইন ৰেণ্ডম হাউছ ইণ্ডিয়াৰ (Penguin Random House India. PRHI) সৈতে জড়িত এক বিতৰ্কৰ পিছত আহিছে । পিআৰএইচআয়ে আৰম্ভণিতে এই সংস্কৰণটো প্ৰকাশৰ বাবে ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক ইয়াৰ ভাৰতীয় প্ৰকাশক নহ’ব বুলি কয় । পাণ্ডুলিপিখনৰ সম্পাদকীয় পৰিৱৰ্তনক লৈ প্ৰকাশক আৰু লেখকৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত মতানৈক্যৰ খবৰ পোৱাৰ মাজতে এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় ।
এই সন্দৰ্ভত কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই চৰকাৰী হেঁচা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছিল আৰু একাংশই অভিযোগ কৰিছিল যে মোদী শাসনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰএছএছ আৰু চীনে ভাৰতৰ ভূখণ্ড দখল কৰা সম্পৰ্কীয় ধাৰাসমূহ আঁতৰাবলৈ পেংগুইন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ।
পিটিআইক দিয়া এক বিবৃতিত পিআৰএইচআয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ 'সঁচাকৈয়ে আগ্ৰহী' আৰু তেওঁলোকে ইয়াক “বহু কষ্টৰ মূৰত লাভ কৰা” বুলি অভিহিত কৰে । কিন্তু শেষত এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ অচলাৱস্থাৰ বাবে আঁতৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
The long-awaited memoir of Smt. Sonia Gandhi Chairperson of the Congress Parliamentary Party will be out on Nov 10th. https://t.co/iS90Cezg6X— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2026
অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক হেঁচা নাই বুলি ক’লেও পিআৰএইচআয়ে গোপনীয়তাৰ দফা আৰু লেখকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি এই অচলাৱস্থাৰ সঠিক প্ৰকৃতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে গ্ৰন্থখনৰ কাহিনী যুদ্ধৰ পিছৰ ইটালীৰ ভেনেটোত ছোনিয়া গান্ধীৰ শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু কেম্ব্ৰিজলৈ তেওঁৰ যাত্ৰাৰ সূত্ৰপাত ঘটে, য'ত ১৯৬৫ চনত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নাতি ৰাজীৱ গান্ধীক লগ পায় ।
স্মৃতিগ্ৰন্থখনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ আৰু শাহুৱেক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে তেওঁৰ পৰিচয়ৰ লগতে হিন্দী শিকা, শাৰী পিন্ধা আৰু ভাৰতীয় খাদ্য আৰু সংস্কৃতিৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাকে ধৰি ভাৰতৰ জীৱনৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইয়াত বিমান দুৰ্ঘটনাত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু, ১৯৮৪ চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যা আৰু ১৯৯১ চনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকে ধৰি গান্ধী পৰিয়ালক আঘাত কৰি যোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেজেডীসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ।
স্মৃতিগ্ৰন্থখনত ২০০৪ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বিজয়ক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়েও গভীৰভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । সেই সময়ত ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে দলটো আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি গৈছিল আৰু ভাৰতক এক দশক ধৰি শাসন কৰিছিল ।