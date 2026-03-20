কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত ৰাজীৱ ভৱন; দলীয় কৰ্মীয়ে জ্বলালে গৌৰৱ গগৈৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ-পোষ্টাৰ

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে জ্বলালে গৌৰৱ গগৈৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ-পোষ্টাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 4:43 PM IST

মঙলদৈ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছত অধিকাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে আভ্যন্তৰীণ সংঘাত ৷ কি বিজেপি, কি কংগ্ৰেছ শাসক-বিৰোধী বহুকেইটা দলতে প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক আভ্যন্তৰীণ সংঘাতে চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ ৷ ক্ষোভৰ দাবানলৰ উন্মেষ ঘটিছে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজতো ৷

তেনে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনত ৷ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতে জুৰুলা কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক, যাৰ ফলতে এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷

দলীয় কৰ্মীৰ ক্ষোভ

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা অনুসৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলগাঁও সমষ্টিটো বুজাবুজিৰ মাধ্যমৰে ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়া হৈছে ৷ বিগত সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বহুকেইটা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল পৰিমাণৰ ভোটত জয়লাভ কৰিছিল ৷

শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত হোৱা মিত্ৰতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দলগাঁও সমষ্টিটো ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়ে কংগ্ৰেছে ৷ যাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু খাৰুপেটীয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনটো লণ্ড-ভণ্ড কৰে ।

কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ-পোষ্টাৰ ফালি-ছিৰি সমগ্ৰ কাৰ্যালয়টো লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ কেৱল এয়াই নহয়, ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বেনাৰ-পোষ্টাৰসমূহত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷

প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতত জুৰুলা হৈছে কংগ্ৰেছ

কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰোধিতা কৰি এনেদৰে কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈ এজন দালাল ৷ আপোনাৰ নেতৃত্ব আমাক নালাগে ৷ আপুনি আমাৰ পৰা নেতৃত্ব বিচাৰিব, আপোনাক সহায় কৰাৰ ক্ষমতা দলগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আছে ৷’’

‘‘গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ, কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ, কংগ্ৰেছ গ’ বেক, অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ, কংগ্ৰেছ গ’ বেক, ৰাইজৰ দল মুৰ্দাবাদ, নিৰ্দলীয় জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে দলীয় কৰ্মীসকলে উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে ।

এই ক্ষোভৰ আঁৰৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, ‘‘দলগাঁও সমষ্টিত যোৱাটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত আটাইতকৈ বেছি ভোটত জিকিছো ৷ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বাধিক ভোট কংগ্ৰেছক দিছো । ইমান কৰাৰ পিছতো দলগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক ব্যৱহাৰ কৰিলে, তুচ্ছ-তাছিল্য কৰিলে ৷ আমাক যেনেদৰে অপমান কৰিলে, সেই অপমান কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ’ব । আজি দলগাঁও সমষ্টি ৰাইজৰ দলক দি দিলে ৷ আমাৰ সন্দেহ হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ লগত মিলি আমাৰ পৰা সমষ্টিটো কাঢ়ি নিছে । গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই চাব লাগিছিল এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী আছে, পঞ্চায়তত বেছি সংখ্যক সদস্য আছে, লোকসভাত সৰহসংখ্যক ভোট দিছো, সেইখিনি চাই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সমষ্টিটো এৰি দিব নালাগিছিল । অখিল গগৈয়ে আকোৰগোঁজ হৈ দলগাঁও সমষ্টিটো কাঢ়ি ল’লে, তাৰ বাবে অখিল গগৈয়ে জীৱনভৰ এই অভিশাপ ল’ব লাগিব ।’’

কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত খাৰুপেটীয়াৰ ৰাজীৱ ভৱন

ইয়াৰ পিছতে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি জয়ী কৰোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকলে । কৰ্মীসকলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী যদি নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰে, তেন্তে কাৰ কিমান লাভ-লোকচান হ’ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ।

