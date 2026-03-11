ETV Bharat / politics

তেওঁ উজনি অসমৰ উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে... কাৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

যোৰহাটৰ উন্নয়নত বাধা হিচাপে অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী নেতাক আক্ৰমণ কৰি ল'লে ।

Swaraj Udyan
যোৰহাটত মুকলি স্বৰাজ উদ্যান (Etv Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 8:29 PM IST

যোৰহাট : যোৰহাটত মুকলি হ'ল বহু প্ৰত্যাশিত স্বৰাজ উদ্যান । যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ১৭৫ বিঘা ভূমিত ১৫৮ কোটি টকা ব্যয় সাক্ষেপে নিৰ্মাণ কৰা এই উদ্যান বুধবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে ।

এই উদ্যান মুকলি কৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লক্ষ্য কৰিলে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক । যোৰহাটৰ উন্নয়নত বাধা বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে যোৰহাটৰ সাংসদ তথা এ পি চি চিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক ।

স্বৰাজ উদ্যান মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাক কৰিলে সমালোচনা ? (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কেৱল যোৰহাটৰ উৰণসেতু নহয় উজনি অসমৰ গোটেই ডেভেলপমেণ্টটোকে তেওঁ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ইমান দিন ধৰি । কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰ হওঁতে তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে, যোৰহাটত উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰোতেও তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে, গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত টানেল নিৰ্মাণৰো তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে । তেওঁ হয়তো ভাৰত বা অসমত উন্নতি হোৱা নিবিচাৰে ।"

কিয় নিবিচাৰে তাৰো কাৰণ বাখ্যা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁৰ যিহেতু গোটেই পৰিয়ালটোৱে ইংলেণ্ডত থাকে । তেওঁ নিশ্চিতভাৱে ভাৰত আৰু অসমৰ উন্নতি হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰিব । তেওঁ বিচাৰিব পাকিস্তানৰ উন্নতি হওঁক, ইংলেণ্ডৰ উন্নতি হওঁক ।" যোৰহাটত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰসকলক সুঁৱৰি স্বৰাজ উদ্যান মুকলি এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী নেতা গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে ১৯৪৩ চনত যোৰহাট কাৰাগাৰতে ইংৰাজ চৰকাৰে ফাঁচি দিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অসমী আইৰ বীৰ সন্তান কুশল কোঁৱৰক ৷ এই কাৰাগাৰৰ কাষেদি পাৰ হৈ গ'লে সেই অতীত সুঁৱৰে বহুজনে ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্বৰ্ণিল অধ্যায় আজিও খোদিত হৈ আছে এই কাৰাগাৰৰ দেৱালত ৷ সেয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ স্মৃতিত স্বৰাজ উদ্যান মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই উদ্যানখনে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বীৰ সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগ আৰু কঠোৰ সংগ্ৰাম বুজিব আৰু জানিব পাৰিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মুকলি কৰা স্বৰাজ উদ্যানখনত পৰ্যটকে দেখিব শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ আৰু পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক বন্দী কৰি ৰখা কাৰাগাৰ, কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ফাঁচিশাল । লগতে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামখনত অসমৰ অৱদান আৰু ভূমিকাৰ বহু দস্তাবেজো ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

উদ্যান মুকলিৰ পিছত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত অহা ১৭ মাৰ্চত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰো ইংগিত দিয়ে । তেওঁ কয়, "১৭ মাৰ্চত বিজেপিৰ সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেইদিনাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা একেখন লিষ্টতে প্ৰকাশ পাব ।"

ইফালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অগপক ২ খন বা ১ খন আসন এৰি দিয়া হ'ব পাৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

