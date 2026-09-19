মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা ঘৃণাসূচক মন্তব্য়ৰ গোচৰত দিল্লীৰ আদালতৰ থানালৈ চমন

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা ঘৃণাসূচক মন্তব্য়ৰ গোচৰত দিল্লীৰ আদালতৰ থানালৈ চমন
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দিল্লীৰ দুই আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ালৈ চমন ৷
Published : September 19, 2026 at 10:37 AM IST
নতুন দিল্লী : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেই ইছলামধৰ্মী সমাজ আৰু প্ৰাক্তন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছ ৱাই কুৰেশ্বীৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণামূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত উত্থাপিত গোচৰত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ৱেলকাম আৰু ভজনপুৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকললৈ চমন জাৰি কৰিছে ৷
আদালতে ১৩ অক্টোবৰত দুয়োজন SHO’ক (এছএইচঅ) হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বিচৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে দক্ষিণ জিলা চাইবাৰ আৰক্ষী থানাৰ এছএইচঅ’ৰ পৰা ‘একচন টেকেন ৰিপ’ৰ্ট’ বিচাৰিছিল । দুয়োটা গোচৰৰ শুনানি অহা ১৩ অক্টোবৰত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে দিল্লীৰ ভজনপুৰা থানাই উল্লেখ কৰে যে এই গোচৰটো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত নহয় আৰু এয়া ৱেলকাম থানাৰ অধীনত পৰে । ইয়াৰ পাছত গোচৰটো ভজনপুৰা থানালৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় ।
অৱশ্যে আদালতে লক্ষ্য কৰে যে ভজনপুৰা আৰক্ষী থানাই পূৰ্বে অভিযোগটো ৱেলকাম থানালৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল । আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে কোনো এখন থানাই গোচৰ হস্তান্তৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া আইনী ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই ।
তদুপৰি দুয়োখন আৰক্ষী থানাই নিজৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকৃততে কোনো অপৰাধ সংঘটিত হৈছে নে নাই উল্লেখ কৰা নাই । সেয়ে আদালতে দুয়োখন আৰক্ষী থানাৰ এছ এইচ অ’ক ব্যক্তিগতভাৱে হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ সন্দৰ্ভত আদালতক জনোৱা হয় যে মালবিয়া নগৰ থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক (এছ আই) অজয়ে ‘নৈব আদালত’লৈ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে প্ৰতিবেদনৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল । মালবিয়া নগৰ আৰক্ষী থানাৰ এছ এইচ অ’ক জাননী জাৰি কৰি আদালতে কিয় মূল প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
প্ৰতিবেদনত গোচৰটো দক্ষিণ জিলা চাইবাৰ আৰক্ষী থানালৈ হস্তান্তৰ কৰা বুলি প্ৰকাশ পাইছে যদিও হস্তান্তৰৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ পিছতে আদালতে মালবীয় নগৰ আৰক্ষী থানাৰ এছ এইচ অ’ক আদালতত হাজিৰ হৈ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এছ ৱাই কুৰেশ্বী কোন ?
এছ ৱাই কুৰেশ্বী ভাৰতৰ ১৭ সংখ্যক মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিল । ২০১২ চনৰ ১০ জুনলৈকে তেওঁ এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমজন ইছলামধৰ্মী লোক। তেওঁ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাৰ (নাকো) সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়কঃ
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ জিলা আদালতত শুনানি, আৰক্ষীক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ