প্ৰাক্তন পিএৰ ঘৰত ওলাল লাখে লাখে টকা-সোণ-দামী ঘড়ী : হতভম্ব প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে এৰিলে কংগ্ৰেছৰ সকলো পদ

প্ৰাক্তন পিএৰ ঘৰত ওলাল লাখে লাখে টকা-সোণ-দামী ঘড়ী : হতভম্ব প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে এৰিলে কংগ্ৰেছৰ সকলো পদ
৩২ লাখ টকা, সোণৰ মুদ্ৰা, চেইন, ১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ বেংক একাউণ্টৰ ধন জব্দ ।
Published : September 12, 2026 at 1:43 PM IST
ডেৰাডুন (উত্তৰাখণ্ড): উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে হঠাতেই উত্তৰাখণ্ড প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ স্থায়ী আমন্ত্ৰিত সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত এই প’ষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নেকি সেই লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হয় ।
ইয়াৰ পিছতেই ৰাৱটে নিজেই স্পষ্টীকৰণ দিয়ে যে তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নাই, কেৱল পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰহে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শ তেওঁৰ মজ্জাগত বুলি উল্লেখ কৰি এটা পোষ্টত কয়, "ভাই, কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য পদ মোৰ তেজ আৰু হাড়ত আছে; ই হৰিশ ৰাৱট নামৰ মানুহজনৰ সৰ্বস্ব গঢ়ি তুলিছে । ই মোৰ সৈতে স্বৰ্গলৈ যাব ।"
ED conducted searches on 10.09.2026 under PMLA at multiple locations iro UKSSSC VPDO Exam, 2016 irregularities. Cash, luxury watches & bank balances worth ₹1.28 Cr seized/frozen from premises of Chandan Singh Jeena, Ex-OSD & PA to former Uttarakhand CM, Harish Rawat. pic.twitter.com/8OLcxX3QEV— ED (@dir_ed) September 11, 2026
এই পদত্যাগৰ কাৰণ সম্পৰ্কেও তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাখ্যা কৰিছে । কোনো দুৰ্নীতি বা অভিযোগ উত্থাপন নোহোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিয় পদত্যাগ কৰিলে ? উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে এইদৰে সিদ্ধান্ত কৰাৰ আঁৰত আছে তেওঁৰ প্ৰাক্তন বিশেষ কৰ্তব্যৰ বিষয়া (অ’এছ ডি) আৰু ব্যক্তিগত সহায়ক (পিএ) চন্দন সিং জীনাৰ দুৰ্নীতি । এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে (ইডি) অভিযান চলোৱাৰ পিছতে তেওঁ সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতি তথা অনিয়মৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ।
২০১৬ চনৰ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ অধীনস্থ সেৱা নিৰ্বাচন আয়োগ (ইউকেএছএছএছচি), গ্ৰাম পঞ্চায়ত বিকাশ বিষয়া (ভিপিডি অ’) পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়মৰ সৈতে চন্দন সিং জীনা জড়িত থকাৰ অভিযোগত শুকুৰবাৰে তেওঁৰ ঘৰৰ চৌহদত ইডিয়ে অভিযান চলাই নগদ ধন ৩২ লাখ টকা, সোণৰ মুদ্ৰা, চেইন আৰু দামী ঘড়ী জব্দ কৰে । ইডিয়ে ইতিমধ্যে ১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ বেংক একাউণ্টৰ ধন জব্দ/ফ্ৰীজ কৰিছে । ইডিয়ে শুকুৰবাবে ডেৰাডুনৰ বিভিন্ন ঠাইত এই সন্দৰ্ভত অভিযান চলায় ।
ইয়াৰ পিছতেই এই অভিযানৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া যোৱা গভীৰ নিশা স্পষ্ট হৈ পৰে । এই অভিযানৰ পিছতেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে উত্তৰাখণ্ড প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ স্থায়ী আমন্ত্ৰিত সদস্য দুয়োটা পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
হৰিশ ৰাৱটে স্বীকাৰ কৰে যে জীনাই তেওঁৰ অ'এছডিহিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল । লগতে তেওঁ দল তথা চৰকাৰ উভয়তে ৰাৱটে অধিষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন পদবীৰ কাৰ্যকালত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বসমূহ পালন কৰা বুলিও কয় ।
ৰাৱটে জীনাক এগৰাকী অতি ভদ্র, নম্ৰ আৰু পৰিশ্ৰমী ব্যক্তি বুলি আখ্য়া দি কয়, "গ্ৰামসেৱক নিযুক্তিৰ সময়ত যদি তেওঁ অ'এমআৰ শ্বীটত খেলিমেলি কৰিছিল আৰু তেওঁ এনে কোনো ভুল কাম কৰাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিলে মই এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বাবে লজ্জিত ।" অৱশ্য়ে ৰাৱটে এনে অভিযোগ সঁচা নহয় বুলিহে কয় ।
सामने टीवी पर खबर आ रही है कि देहरादून में हरीश रावत के पीए के पास भारी मात्रा में कैश और ज्वैलरी आदि पकड़ी गई या पकड़ाई गई, इस तथ्य का खुलासा तो आने वाले समय में होगा और यह सत्य है कि श्री जीना मेरे ओएसडी रहे हैं और मैं जितने भी पदों पर रहा, चाहे पार्टी में रहा या सरकार में रहा,… pic.twitter.com/Z6rZYcVev0— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 11, 2026
নিজকে শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য বুলি কিয় ক'লে
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাৱটে কংগ্ৰেছৰ এই দুটা পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ বিষয়ে ইতিমধ্য়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "নিযুক্তি আৰু পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মে আমাৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে খেলা কৰিছে । যদি মই জানি-বুজি বা অজানিতে আমাৰ ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা কোনো কাম কৰিছো, তেন্তে মই নিজকে তাৰ বাবে শাস্তি লাভ কৰাৰ যোগ্য বুলি ভাবো ।"
ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে ৰাৱটে
ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাৱটে আৰু কয়, "এই ভুলৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছো । সকলোকে ৰাজহুৱাভাৱে আবেদন জনাইছো যে যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাতত এনে নিযুক্তিত হস্তক্ষেপ কৰাত মই জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ আছে তেন্তে তেওঁলোকে সেই প্ৰমাণ চিবিআই, ইডি বা ৰাজ্যিক আৰক্ষীক নিশ্চিতভাৱে প্ৰদান কৰক ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "মই যদি কিবা ভুল কৰিছো তেতিয়াহ'লে মোক শাস্তি প্ৰদান কৰা উচিত । যিসকলক ব্যক্তিক গুৰু দায়িত্ব লোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয়, তেওঁলোকে সদায় এনে ঘৃণনীয় প্ৰলোভনৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । যদি মই এনেকুৱা ভুল কৰিছো তেন্তে মই পুনৰ কওঁ যে নিজকে শাস্তিৰ যোগ্য বুলি ভাবো । আইনে মোক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ।"
मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिया जा रहा है कि हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 12, 2026
भैया, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता मेरे खून और हड्डियों में है, हरीश रावत जो कुछ भी है, उस सबका निर्माण करती है। वह तो मेरे साथ ही स्वर्ग में भी जाएगी।
हाँ, यदि कल-परसों… pic.twitter.com/ERVxcpYCjX
ইডিৰ অভিযানক নিৰ্বাচনৰ সৈতে সংযোগ
অহা ২০২৭ চনত উত্তৰাখণ্ডত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । এই মিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এনে অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাৱট সৰৱ হৈ পৰে । বাকপটুতাৰ বাবে পৰিচিত হৰিশ ৰাৱটে পুনৰ কয়, “যেতিয়া মানুহে মোক উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া বুলি সোধে, মই ধেমালিতে কও যে যেতিয়া চিবিআই মোৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া নিৰ্বাচন অহা বুলি জানিব পাৰিব ।” এই প্ৰসংগতেই উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ছাত্ৰো কি গুঞ্জ কাৰ্যসূচীৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
কংগ্ৰেছক দুৰ্বল হ’বলৈ নিদিয়ে
এই অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰে যাতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাই দলটোক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি হৰিশ ৰাৱটে লগতে কয়, "একত্ৰিত হৈ থকা কংগ্ৰেছক মই দুৰ্বল হ’বলৈ দিব নোৱাৰো । যি সময়ত কংগ্ৰেছ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজি আছে, সেই সময়ত দলৰ সংগ্ৰামক দুৰ্বল কৰি তোলাৰ কোনো ব্যৱস্থা নিবিচাৰো ।"
স্মৰণ কৰিলে ইষ্ট দেৱতাক
সেইবাবে তেওঁ ইষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰি এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "এতিয়া মই কোনো চৰকাৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা নাই যে তাৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিব লাগিব । সেই বাবে উত্তৰাখণ্ড প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী সমিতিলৈ স্থায়ী আমন্ত্ৰিত পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছো ।"
প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, জীনাই ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৭ চনলৈ হৰিশ ৰাৱাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ কাৰ্যকালত তেওঁৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:পশ্চিম বংগ চিআইডিৰ দ্বাৰা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিএ সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ
অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই গোচৰ অভিযুক্ত গাঁওপ্ৰধানৰ: টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান