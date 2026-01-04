চিধা কথা বি পি এফৰ লগত ইউ পি পি এলৰ কোনো বুজা-পৰা নহয় : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

চিধা কথা বি পি এফৰ লগত ইউ পি পি এলৰ কোনো বুজা-পৰা নহয় : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
বিজেপি, অগপ, বি পি এফে কোনে কিমানখন আসন ল’ব চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও হাগ্ৰামাই বেছিকৈ আসন বিচাৰিব ।
Published : January 4, 2026 at 9:15 PM IST
কোকৰাঝাৰ: ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত এন ডি এ হিচাপে ইউ পি পি এল থাকিলেও বি পি এফ থকাত আপত্তি নাই বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ । বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু আজিলৈকে ইউ পি পি এল এন ডি এ হিচাপে আছে, গতিকে বিজেপি, অগপই ইউ পি পি এলক যদি এন ডি এ হিচাপে লয় তাত ক’ব লগা নাই ৷ কিন্তু বি টি চিত ইউ পি পি এলৰ ভাগ নাই বুলি স্পষ্ট কৰিলে বি পি এফৰ মুৰব্বীয়ে ।
দেওবাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আগন্তুক ২০২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি কয়, "অতি সোনকালে বিহুৰ আগে আগে অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছো ৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি আমাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপত হৈছে ৷ আমি এন ডি এ হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ’ম ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে বিজেপি, এ জি পি, বি পি এফ হিচাপে কোনে কিমানখন আসন ল’ব চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও আমি বেছিকৈ আসন বিচাৰিম ৷ যেনিবা এশখন খোজাত ৫০ খনো হ’ব পাৰে, ৮০ টাও হ’ব পাৰে ৷ মুঠতে খোজাত কম হ’ব নালাগে, আমি বেছিকৈ খুজিম ৷ নিশ্চয় এৰা ধৰা হ’ব ৷’’
ইউ পি পি এলৰ সৈতে বি টি চিত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘ইউ পি পি এল ৰাজ্যত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত আজিও এন ডি এ হিচাপে আছে, অকল বি টি চিত নাই ৷ এইবাৰো যদি বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু আজিলৈকে ইউ পি পি এল এন ডি এ হিচাপে আছে, গতিকে বিজেপি, এ জি পিয়ে ইউ পি পি এলক যদি এন ডি এ হিচাপে লয় আমাৰ ক’ব লগা নাই; কিন্তু বি টি চিত ভাগ নাই ৷ বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত ইউ পি পি এলৰ লগত কোনোধৰণৰ বুজাবুজি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে ৷ সেইফালে এছেম্বলিত বা এম পিত বিজেপিয়ে নেতৃত্বলৈ যদি কিবা বুজাপৰা কৰে তেন্তে ক’ব লগা একো নাই; কিন্তু আমাৰ লগত ইউ পি পি এল দলৰ লগত কোনো বুজা পৰা নহয় চিধা কথা ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বাগৰুম্বা নৃত্য
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বাগৰুম্বা নৃত্য পৰিবেশন কৰা সন্দৰ্ভত মহিলাৰীয়ে কয়, "অহা ১৭ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত একেলগে ১০ হেজাৰ শিল্পীয়ে বাগৰুম্বা নৃত্য পৰিবেশন কৰিব । এয়া বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ বতৰা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ সকলো জাতি- জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দিশটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শুভ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
অভিলাষী আঁচনি
নতুন বছৰত বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেবাটাও অভিলাষী আঁচনি হাতত লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ কোকৰাঝাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ৮.২০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ছোৱালী আৱাসগৃহৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে ।
আধাৰশিলা স্থাপন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "অনাগত সময়ছোৱাত বহু ভাল ভাল প্ৰকল্প বিটিচিত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ৷ আজি বি বি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ তিনিমহলীয়া আবাসগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় ৷"
হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সদৰি কৰা মতে ওদালগুৰিত ১৫০ কোটি টকা ব্যায় সাপেক্ষে মিনি সচিবালয়, কোকৰাঝাৰত ৩০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত প্ৰেক্ষাগৃহ, চিৰাঙত ৩০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জৗহৗলাও প্ৰেমসিং ব্ৰহ্ম স্মৃতি ভৱন, কোকৰাঝাৰত ১৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চিলাৰায় ভৱন বা উদ্যান আদিকে ধৰি আন কেবাটাও প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ।
অহা ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত চিলাৰায় দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ’ব আৰু সিদিনাই চিলাৰায় উদ্যানৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হ’ব ৷ ‘সোণকোষ খেৰাই’ৰ কাৰণে এশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷ পৰ্বতঝোৰাৰ টিপকাইত গুৰুদেৱ কালিচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাবে ৩০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷ নতুন প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে “সোণকোষ খেৰাইৰ”ৰ কাৰণে এশ কোটি আৰু ব্ৰহ্ম ধৰ্ম মেমোৰিয়েলৰ নামত এশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।