এবছু আচলতে এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে: হাগ্ৰামা

এবছু আচলতে এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে: হাগ্ৰামা
কোকৰাঝাৰৰ সচিবালয়কাণ্ডৰ তদন্তৰ আশ্বাস । জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বি পি এফে লোৱা সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে সলনি নহয় ৷
Published : December 2, 2025 at 7:48 PM IST
বাক্সা: "বৰমা আৰু মুছলপুৰে পৌৰসভা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ পৌৰসভাৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা নলা, স্কুল-কলেজৰ আন্তঃগাঁথনি ইত্যাদি ভালকৈ কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰিব ৷" মঙলবাৰে বাক্সা জিলাৰ বৰমা আৰু মুছলপুৰ খণ্ড উন্নয়নৰ কাৰ্যালয়ত ১.৫০ কোটি টকাৰ কাৰ্যালয় গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । ইয়াৰ জৰিয়তে বৰমা আৰু মুছলপুৰবাসী যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি আন কেইবাটাও বিষয়তো মন্তব্য কৰে মহিলাৰীয়ে ।
৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিয়াক লৈ কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতি দিব লাগে বুলি আমাৰ লগত অসম চৰকাৰে আজিলৈকে আলোচনা কৰা নাই ৷ ২০১৬ চনতে কোচৰাজবংশী আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ক জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আগৰে পৰা থকা জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰিব ৷ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বি পি এফ দলে লোৱা সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে সলনি নহয় ৷"
আনহাতে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ বি টি চি সচিবালয়ত প্ৰৱেশ কৰি আচবাব ক্ষতি কৰাৰ আঁৰত এবছু আৰু ইউ পি পি এল দল জড়িত আছে বুলি কয় মহিলাৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, "বি টি চি সচিবালয়ত ঘটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ তদন্ত হ'ব । যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত ইউ পি পি এল দল আৰু এবছুৱে অসম চৰকাৰৰ লগত কি আলোচনা কৰিছিল সেইটো ৰাজহুৱা কৰক ৷"
এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়ো সম্পৰ্কত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "দ্বীপেন বড়ো এতিয়া এবছুৰো সভাপতি, ইউ পি পি এলৰো সভাপতি । নিৰ্বাচনত হাৰি প্ৰমোদ বড়োৱে জিৰণি লৈছে, এতিয়া বি টি চিত অশান্তিমূলক কাম-কাজত লিপ্ত হৈছে দ্বীপেন বড়ো ।"