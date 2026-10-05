বিটিচি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি : ‘ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ’ৰ তৎপৰতাত বড়োভূমিত বিকাশৰ জয়যাত্ৰা

বিটিচি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি : ‘ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ’ৰ তৎপৰতাত বড়োভূমিত বিকাশৰ জয়যাত্ৰা
বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফে বিটিচিৰ ৪০খন আসনৰ ভিতৰত ২৮খনতে জয়লাভ কৰিছিল ৷
By PTI
Published : October 5, 2026 at 5:57 PM IST
গুৱাহাটী: হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হৈ সফলতাৰে এবছৰ পূৰ্ণ কৰিছে ৷ সেই উপলক্ষে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিটিচি চৰকাৰৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰা হয় ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি অসম চৰকাৰৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে বিটিচি প্ৰধানগৰাকীক এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য আৰু পৰিষদৰ এনডিএ চৰকাৰসমূহে সন্মিলিতভাৱে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ গতি অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে কাম কৰি যোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বড়ো শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো চৰ্ত ৰূপায়ণ কৰি অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘দিল্লী, দিছপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰত আমাৰ ‘ট্ৰিপল ইঞ্জিনযুক্ত’ এনডিএ চৰকাৰে এই অঞ্চলটোও যাতে দ্ৰুতগতিত বিকশিত হয় আৰু প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যায়, সেই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কল্যাণকামী আঁচনিসমূহ, যেনে - অৰুণোদয়, চিএমএএএ, এমএমইউএ আৰু বিনামূলীয়া ৰেচনকাৰ্ডকে ধৰি সকলোবোৰ আঁচনিৰ সা-সুবিধাসমূহ বিটিচি এলেকাতো প্ৰদান কৰা হৈছে ।
আনহাতে, ৰাজ্য চৰকাৰেও অঞ্চলটোৰ বাট-পথৰ আন্তঃগাঁথনি তথা উন্নয়নৰ বাবদ ১০০০ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজত অনুমোদন জনাইছে ৷ তদুপৰি ইয়াক উৎপাদন আৰু সা-সামগ্ৰীৰ এক হাবলৈ পৰিণত কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে ।
Congratulations to the BTC Govt led by Shri @HagramaOnline on completing 1 year in the service of the people of BTR. Our Triple Engine NDA Govt in Delhi, Dispur and Kokrajhar is ensuring that the region grows and progresses swiftly in the developmental ladder. Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, we are implementing every clause of the Bodo Peace Accord and ensuring peace prevails in the region. All State Govt welfare schemes- from Orunodoi to CMAAA to MMUA to Free ration among others are being implemented with full force in the region. Our Govt has also approved a ₹1,000cr special package for developing roads infrastructure in the region and is taking steps to position the region as a manufacturing and logistics hub.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 5, 2026
বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট চমুকৈ বিপিএফে বিটিচিৰ ৪০খন আসনৰ ভিতৰত ২৮খনতে জয় লাভ কৰিছিল ৷ বিপৰীতে বিজেপিয়ে মাত্ৰ ৫খনহে আসন লাভ কৰিছিল ।
বিটিচি হৈছে ৰাজ্যৰ পাঁচখন জিলা ক্ৰমে - কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা ওদালগুৰি আৰু তামুলপুৰৰে গঠিত বড়োলেণ্ড টেৰিট'ৰিয়েল ৰিজিঅ'নে পৰিচালনা কৰা এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ।
উল্লেখ্য যে, কোকৰাঝাৰৰ থুলুংগাপুৰী দোতমাত থকা বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিস্থলীত পোনপ্ৰথমে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীক মকৰাপাৰা ডায়াবাৰীত থকা তেওঁৰ স্মৃতিসৌধত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁৰ চৰকাৰৰ এবছৰীয়া কাৰ্যকাল উদযাপনৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন : ১১,৫৩৫ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা