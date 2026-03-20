প্ৰমীলাৰ টিকট কাটি পত্নী শিউলীক প্ৰাৰ্থিত্ব হাগ্ৰামাৰ : বি পি এফৰ ১১ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা

প্ৰমীলাৰ টিকট কাটি পত্নী শিউলীক প্ৰাৰ্থিত্ব হাগ্ৰামাৰ : বি পি এফৰ ১১ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা
জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'লে- "প্ৰমীলা বাইদেউক টিকট দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল ৷"
Published : March 20, 2026 at 8:49 AM IST
কোকৰাঝাৰ: ঘোষণা হ'ল বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা কোকৰাঝাৰস্থিত বি পি এফ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ১১ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ৷
"প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউক টিকট দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল ৷ লগতে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল" বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য শোভাৰাম বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়," দোতমা(জনজাতি) সমষ্টিত বিধায়ক তথা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত শিউলী মহিলাৰী, বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত যুৱনেতা ৰূপম ৰায়, পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত ডঃ ৰেজাউল কৰিম, ছিদলী-ছিৰাং( জনজাতি) সমষ্টিত কাৰ্যবাহী সদস্য পানীৰাম ব্ৰহ্ম, মানাহ সমষ্টিত থানেশ্বৰ বসুমতাৰী, বাক্সা (জনজাতি) সমষ্টিত বি পি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, ভেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়ো, ওদালগুৰি( জনজাতি) সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বি টি চিৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিহন দৈমাৰী, মাজবাটত পৰিবহন মন্ত্ৰী তথা পাৰিষদ চৰণ বড়োক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ৷" উল্লেখ্য যে শিউলী মহিলাৰী হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী ৷
বৃহস্পতিবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত বি টি চি প্ৰধান মহিলাৰীয়ে কয়, "বি পি এফ দল যিহেতু এন ডি এত আছে ৷ বি পি এফ দল হিচাপে বি টি চিৰ ১৫ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি ১১ টা সমষ্টি পাবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ বি টি চিৰ ১৫ টা সমষ্টিৰ পৰা আমি বেছিকৈ বিচাৰিছিলো যদিও ১১ টা পাবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ এন ডি এ হিচাপে নেতৃত্ব দিয়া বিজেপি দলে আমাক ১১ খন আসন এৰি দিয়াৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক ধন্যবাদ দিছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "টিকট প্ৰত্যাশী কেইবাগৰাকীও আছিল যদিও টিকট নোপাৱাসকলে দুখ নকৰিব ৷ আমি সকলোকে একেলগে কাম কৰি যাম ৷ প্ৰমীলা বাইদেউক টিকট দিব পাৰিলে ভাল আছিল ৷ বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিছো, কি কৰিব লাগে নালাগে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কৰিম ৷ আমাৰ কিছুমান জ্যেষ্ঠ নেতাক বাদ দিব লগা হৈছে ৷ মই অকলে লোৱা এই সিদ্ধান্ত নহয় ৷ দলৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেহে আগবঢ়া হৈছে ৷ টিকট নোপোৱাসকলে আৱেগিক হৈ যাতে বেলেগ দললৈ নাযায় তাৰ বাবেও মই অনুৰোধ কৰিছো ৷"
আনহাতে, বি টি চিত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক একেলগ কৰি সমানে সন্মান দি আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদমাধ্যমক মহিলাৰীয়ে কয়, "মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, মই সকলোকে লগত লৈ সমানে কাম কৰি যাম ৷ টিকট পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে কালিৰ(শুকুৰবাৰ) ভিতৰতে মনোনয়ন পত্ৰ দিয়ক ৷"
বি টি চিৰ বাহিৰত বি পি এফ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহিলাৰীয়ে কয়, "বি টি চিৰ বাহিৰত বি পি এফ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে ৷ আজি(বৃহস্পতিবাৰ) ঘোষণা কৰা ১১ টা সমষ্টিতে নহয় এন ডি এ হিচাবে ১৫ টা সমষ্টিতে জিকিব বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দাবী কৰে যে বি টি চিত বি পি এফ দলৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা দলে নাই ৷ "ইউ পি পি এল, কংগ্ৰেছ দল আছে যদিও আমাৰ চিন্তাৰ বাহিৰত ৷" মহিলাৰীয়ে কয় ৷
