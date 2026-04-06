ভোটাৰে কি কয় : যি দলৰে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত নহওক, হাফলঙৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে

অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ হাফলং সমষ্টিৰ ভোটাৰে কি কয় জানো আহক ।

হাফলং সমষ্টিৰ ভোটাৰে কি কয় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 5:37 PM IST

হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ অন্তৰ্গত একমাত্ৰ বিধানসভা সমষ্টি হৈছে ১১৩ নং জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টি । এই হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ১৭ টা জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে । হাফলং সমষ্টিত জনগাঁথনি এনেধৰণৰ, য'ত নিৰ্ণায়ক ভোটাৰ হৈছে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ লগতে জেমি নগা, মাৰ, কুকি, বঙালী আৰু গোর্খা জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ ।

ডিমা হাছাওৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ

বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ তিনি দিন বাকী । ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ ১২৬ খন বিধানসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন । ডিমা হাছাও জিলাৰ অন্তৰ্গত হাফলং সমষ্টিৰ ৰাইজে কেনেধৰণৰ প্ৰতিনিধি বিচাৰে সেই কথা জানিবলৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ সমষ্টিটোৰ কেইজনমান ভোটাৰৰ সৈতে । তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিধানসভাত সেইবোৰ দাঙি ধৰিব পৰা এজন বিধায়কেই অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰে ।

হাফলং সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজ

উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ তিনিগাৰকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচা, কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা গাৰ্লোছা আৰু নেচনেল পিপ'লছ পাৰ্টী (এনপিপি)ৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচা ।

নন্দিতা গাৰ্লোছা (ETV Bharat Assam)

২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰ হাফলং সমষ্টিত জয়ী হৈছিল বীৰভদ্ৰ হাগজাৰ । ইয়াৰ পিছত ২০২১ চনত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোছা আৰু তেওঁ ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী আছিল । কিন্তু জিলাখনৰ একমাত্ৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নন্দিতা গাৰ্লোছা এইবাৰ বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় । ইয়াৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে ।

ডেনিয়েল লাংথাচা (ETV Bharat Assam)
ৰূপালী লাংথাচা (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছে হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নন্দিতা গাৰ্লোছাক প্ৰক্ষেপ কৰে । ইতিমধ্যে হাফলং সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে । এনে অৱস্থাত হাফলং সমষ্টিত ভোটাৰে কি কয় জানো আহক ।

সমষ্টিটোৰ ভোটাৰে কি কয়

এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "হাফলং সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰা এগৰাকী বিধায়ক আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন । শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাট-পথ আৰু হাফলং চহৰৰ প্ৰধান সমস্যা বিশেষকৈ খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰা এগৰাকী বিধায়ক আমি বিচাৰোঁ ।"

আন এগৰাকী ভোটাৰৰ মতে, "হাফলং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান আৰু পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাৰ কথা বিধানসভাত তুলি ধৰাৰ বাবে এজন সক্ৰিয় বিধায়ক আমি বিচাৰোঁ । যিগৰাকী বিধায়কে হাফলং সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপনলৈ কাম কৰা বিধায়ক আমাৰ বাবে দৰকাৰ । যদিও ডিমা হাছাও জিলাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এটা বৃহৎ ভূমিকা আছে, শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু সংবিধানৰ ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদৰ অধীনত স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠনৰ বিষয়টোক লৈ বিধানসভাত মাত মতাৰ বাবে এজন সক্ৰিয় বিধায়ক প্ৰয়োজন ।"

আন এগৰাকী ভোটাৰৰ মত, "ডিমা হাছাও জিলা এতিয়া অসমৰ এক বৃহৎ পৰ্যটন কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে গঢ়ি উঠিছে আৰু এই পাহাৰীয়া জিলাখনত পৰ্যটক অহাৰ সংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । এই অৱস্থাত পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰাৰ বাবে কাম কৰা বিধায়ক হাফলং সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হব লাগে । ইয়াৰ উপৰি জনসাধাৰণে সকলো সুবিধা পাব লাগে । স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা, বাট-পথ সকলো ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হ'ব লাগে ।"

জিলাখনৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা প্ৰতিনিধি লাগে

তেওঁলোকৰ মতে, যি দলৰে প্ৰাৰ্থী হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মানুহৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগিব ।

Haflong constituency
হাফলং সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ বিন্যাস (ETV Bharat Assam)

১১৩ নং জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১ লাখ ৫৮ হাজাৰ ২০৪ । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৮ হাজাৰ ২৭৯ জন । মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৯ হাজাৰ ৯২৫ গৰাকী । জ্যেষ্ঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৬৭৬ গৰাকী আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯৩২ গৰাকী ।

হাফলং সমষ্টিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৬১ টা । ইয়াৰে ভিতৰত ১১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মোবাইল বা ইণ্টাৰনেট সংযোগ নাই । এই ১১ টা অঞ্চলত মোবাইল ইণ্টাৰনেট পৰিসেৱা উপলব্ধ নহয় ।

