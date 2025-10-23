ETV Bharat / politics

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা

সভাপতি পদত খগেন কলিতা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পদত অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ জয়লাভ ।

Guwahati Press Club elections
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : ঘোষণা হ'ল গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । ২০২৫-২৭ বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচনত সভাপতি পদত জয়ী হয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক খগেন কলিতা, সাধাৰণ সম্পাদক পদত অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত সমীৰণ বৰঠাকুৰ, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা (সংৰক্ষিত) পদত বিজয়ী পদ্মিনী হাজৰিকা, সহঃ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত শ্বাহ আলম, কোষাধ্যক্ষৰ পদত হিৰকজ্যোতি টাইড, সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ কলিতা, ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ দাস বিজয়ী হয় । ইফালে উপ-সভাপতি পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী ক্ৰমে প্ৰদীপ বৰ্মন আৰু ৰঞ্জিতা ৰাভাৰ ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল । বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হয় । ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰেছ ক্লাবত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখা যায় । জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থকসকলে বিজয়োল্লাস কৰা দেখা যায় । এইবাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ ১১১৪ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ৯৩৪ গৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল । ভোটদানৰ হাৰ ৮৪ শতাংশ আছিল ।

Guwahati Press Club elections
সভাপতি পদত খগেন কলিতাৰ জয়লাভ (ETV Bharat)

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ১০ টা পদৰ বিপৰীতে ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । ইয়াৰ ভিতৰত উপ-সভাপতি পদত প্ৰদীপ বৰ্মন আৰু মহিলা সংৰক্ষিত আসনত ৰঞ্জিতা ৰাভাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় । গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচনত উপ-সভাপতিৰ বাহিৰে অন্য পদসমূহৰ ভিতৰত সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ভুৱন চেতিয়া আৰু খগেন কলিতাই ।

Guwahati Press Club elections
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচন (ETV Bharat)

সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, অপূৰ্ব কাৰ্জী, জোনজ্যোতি দত্ত বৰা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । সহঃ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কে জামান চৌধুৰী আৰু শ্বাহ আলম । সহঃ সাধাৰণ সম্পাদকৰ মহিলা সংৰক্ষিত পদত পদ্মিনী হাজৰিকা আৰু ৰশ্মি ৰেখা শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । একেদৰে কোষাধ্যক্ষৰ পদত হিৰকজ্যোতি টাইড, কনক শইকীয়া আৰু ৰণ্টু নেওগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ।

সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ কলিতা, হেমন্ত শৰ্মা আৰু নয়নজ্যোতি ভূঞা । সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ পদত মনোজ দুৱৰা আৰু সমীৰণ বৰঠাকুৰ, ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ দাস আৰু পীতাম্বৰ নেৱাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা যায় ।

