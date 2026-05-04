কুংকি নে বিজয় ? মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত কোনজন প্ৰাৰ্থীক পছন্দ কৰিলে ভোটাৰে ?

কুংকি নে বিজয় ? মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত কোনজন প্ৰাৰ্থীক পছন্দ কৰিলে ভোটাৰে ?
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি এইবাৰ নিৰ্বাচনত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল ৷ সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ বিজয় গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যুৱনেত্ৰী কুংকি চৌধুৰী ৷
Published : May 4, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 11:28 AM IST
নিউজ ডেস্ক: গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই লাভ কৰিছে 16892 টা ভোট আৰু অজাপ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে লাভ কৰিছে 9524 টা ভোট । 7368 টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজয় গুপ্তা ।
কামৰূপ মহানগৰৰ পাঁচটা সমষ্টিতেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এনডিএই ৷ এই সমষ্টি কেইটা হৈছে মধ্য গুৱাহাটী, দিছপুৰ, নিউ গুৱাহাটী, জালুকবাৰী আৰু ডিমৰীয়া ৷ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি এইবাৰ নিৰ্বাচনত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল ৷ কিয়নো সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ বিজয় কুমাৰ গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যুৱনেত্ৰী কুংকি চৌধুৰী ৷
বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি সমষ্টিটো বিজয় গুপ্তা কুংকি চৌধুৰীতকৈ আগবাঢ়ি আছে ৷ হিন্দীভাষী বিজয় গুপ্তাক টিকট দিয়াৰ বাবে বহুতেই বিজেপিক সমালোচনা কৰিছিল আৰু কুংকি চৌধুৰীয়ে নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চা লাভ কৰিছিল ৷ তাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীক লৈ কৰা মন্তব্যয়ো তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত কুংকি চৌধুৰী ব্য়াপক চৰ্চাত আছিল, কিন্তু ভোটগণনাত কুংকিতকৈ বিজয় গুপ্তা আগবাঢ়ি থকাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷
দিছপুৰ সমষ্টিটো এইবাৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈছে ৷ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ তেওঁ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ ৷ এই সমষ্টিৰ আন এগৰাকী চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী হৈছে জয়ন্ত কুমাৰ দাস ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দাসে ৷ বৰ্তমান প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সমষ্টিটোত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷
নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছৰ শান্তনু বৰাৰ মাজতেই মূল যুঁজখন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ দুয়োজন নেতাই প্ৰচাৰৰ সময়ত ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সৌহাদ্যমূলক আচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ বৰ্তমান সমষ্টিটোত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই ৷
ইফালে ডিমৰীয়া সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ ড৹ তপন দাসে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা ৷
