সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বাসগৃহলৈ গ্ৰেণেড নিক্ষেপ দুষ্কৃতিকাৰীৰ
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা দিন বাকী । তেনে সময়তে সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেণেড নিক্ষেপ দুষ্কৃতিকাৰীৰ ।
Published : April 6, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 1:24 PM IST
সৰুপথাৰ : ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে সৰুপথাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা । সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ চাংপুলস্থিত বাসগৃহত দৃষ্কৃতিকাৰীৰ গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰাৰ সন্দেহ । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ঘটনাটোক লৈ সমষ্টিটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
কিন্তু এগৰাকী বিধায়ক তথা বৰ্তমান সমষ্টিটোৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাসগৃহত কোনে এনেদৰে পেলাই থৈ গ'ল গ্ৰেণেড ? তাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । গ্ৰেণেডটো সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে নেকি ? এই প্ৰশ্নও প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে । একাংশই অৱশ্যে এয়া বিৰোধীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলিও সন্দেহ কৰিছে । অৱশ্যে ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলো ৰাওনা হৈছে । আৰক্ষীৰ তদন্তত হে সকলো তথ্য ফাদিল হ'ব ।
ইফালে ঘটনাস্থলীত গোলাঘাটৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জন দাস উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । তেওঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "গ্ৰেণেডৰ যি লিভাৰ থাকে সেয়া দেখা পোৱা নাই । বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আহি আছে । তেওঁলোকে সবিশেষ ক'ব পাৰিব । চিচিটিভি কেমেৰাবোৰো পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় সংগঠনৰ নেতাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "পাছফালে এখন ৰভা দিয়া হৈছিল । ব'হাগ বিহুত ইয়াত খাদ্য খুৱাবৰ বাবে ৰভাখন দিয়া হৈছিল । কিছু পুৰণি সা-সামগ্ৰী ৰং কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল । কেনেদৰে কাম কৰিছে চাবলৈ যাওতে ওচৰতে ক'লা ৰঙৰ বস্তু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ । যেতিয়া হাতেৰে চাওতে গ্ৰেণেত পৰি আছে বুলি অনুমান কৰিলোঁ । লগে লগে বৰ্তমানৰ বিধায়কজনলৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ । তেওঁ তেতিয়া গ্ৰেণেড বুলি ক'লে আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ক'লে । নিৰ্বাচনৰ হিংসাত্মক ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ ।
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সৰুপথাৰত এনেধৰণৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় । সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বাসগৃহৰ সমীপত ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰেণেড উদ্ধাৰ হৈছিল । ২০২৫ বৰ্ষত গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ আৱাসগৃহৰ নিচেই কাষতে উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেণেড । বিধায়কগৰাকীৰ বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নৱনিৰ্মিত আবাসগৃহৰ সন্মুখতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেণেড দুটা । আবাসগৃহৰ সন্মুখত থকা এটা পৰিত্যক্ত ভঁৰালৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেণেড দুটা ।
