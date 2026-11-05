ক্ষমতাৰ লোভত কংগ্ৰেছ বিপথে গৈছে: ৰাহুল গান্ধী-ইণ্ডিয়া ব্লকক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কটাক্ষ

ক্ষমতাৰ লোভত কংগ্ৰেছ বিপথে গৈছে: ৰাহুল গান্ধী-ইণ্ডিয়া ব্লকক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কটাক্ষ
ইমান দিনে শাসনৰ গাদীত থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰাত বা কোনো অৰ্থপূৰ্ণ উন্নয়নৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি সোণোৱালে কয় ।
By ANI
Published : November 5, 2026 at 5:07 PM IST
শিলিগুৰি (পশ্চিমবংগ) : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰশক্তিয়ে ভুল তথ্য বিয়পাই জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লগতে 'ক্ষমতাৰ লোভ'ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ তেওঁলোকে এই কাৰ্য কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ।
শিলিগুৰিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদানৰ সময়ত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ উন্নয়নৰ পৰিঘটনাত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
The false propaganda and negative mindset of Congress have been firmly rejected by the public. Hence, today, whenever they lose, they conspire to break our democratic institutions like the Election Commission and Supreme Court. #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/QIcJ79JRS0— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 5, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে দীৰ্ঘদিন ক্ষমতাত থাকিও কংগ্ৰেছে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল বা অৰ্থপূৰ্ণ উন্নয়নৰ সূচনা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
সোণোৱালে কয়, “তেওঁলোকে ভালদৰেই জানে যে ইমান দিনে শাসনৰ গাদীত থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰাত বা কোনো অৰ্থপূৰ্ণ উন্নয়নৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাত ব্যৰ্থ হ’ল । তেওঁলোক এটাও কাৰ্যসূচীত সফল হোৱা নাই । তদুপৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত নিজৰ কাৰ্যকালত বহু লোকক হত্যা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দায়ী আছিল আৰু গণতন্ত্ৰক ভেঙুচালি কৰাৰ অসংখ্য ষড়যন্ত্ৰত জড়িত আছিল । আজি যেতিয়াই জনসাধাৰণে এইবোৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, তেনে বিষয়ত কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ হাতত দিবলৈ কোনো উত্তৰ নাই ।"
বিগত ১২ বছৰত দেশৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি সোণোৱালে কয় যে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "সমগ্ৰ দেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ, যিটো আমি অভিজ্ঞ নাগৰিক হিচাপে সকলোৱে স্পষ্টভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, সেয়া হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিগত ১২ বছৰত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ।"
For too long, vote bank politics allowed foreign infiltrators to hijack our democracy. #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/fXPIr9RIyL— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 5, 2026
ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলকো সমালোচনা কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যৰ লক্ষ্য মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ।
সোণোৱালে লগতে কয়, "এনে এক ইতিবাচক পৰিৱেশৰ মাজতো ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পৰিস্থিতি বিঘ্নিত কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ বীজ সিঁচাৰ উদ্দেশ্যেৰে এইটো কৰিছে । এই দেশৰ জনসাধাৰণে এনে কাৰ্যক সমৰ্থন নকৰে ।"