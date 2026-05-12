অসমৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক বিশেষ দিন বুলি অভিহিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপতগ্ৰহণ কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁক শুভেচ্ছা জনায় ৷
By ANI
Published : May 12, 2026 at 6:03 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দিনটো ‘অসমৰ বাবে এক বিশেষ দিন’ বুলি অভিহিত কৰি ডঃ শৰ্মাক দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাত অভিনন্দন জনায় ৷
প্ৰশাসক হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডঃ শৰ্মাৰ নতুন কাৰ্যকালৰ সফলতা কামনা কৰে ।
এয়া অসমৰ বাবে এক বিশেষ দিন!— Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ডঃ শৰ্মাৰ লগতে তেওঁৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰা ৰামেশ্বৰ তেলী, অতুল বৰা, চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগক অভিনন্দন জনায় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "ধাৰাবাহিকভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএ চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে । শপতগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছো । তেওঁ এজন সুদক্ষ প্ৰশাসক হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দিছে আৰু ৰাজ্যখনৰ বাবে বহুতো যুগান্তকাৰী কাম কৰিছে । আগন্তুক কাৰ্যকালৰ বাবে তেওঁলৈ মোৰ অশেষ শুভকামনা থাকিল ।"
আন এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰা বাবে শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, শ্ৰী অতুল বৰা, শ্ৰী চৰণ বড়ো আৰু শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগক অভিনন্দন জনাইছো । অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কাৰ্যৰ বাবে মই শুভকামনা জনাইছো ।"
খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীন, বহুকেইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে এনডিএ শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে ।
ডঃ শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ দুজন ক্ৰমে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু অজন্তা নেওগ, মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ অতুল বৰা আৰু বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ চৰণ বড়োৱে তেওঁৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী হিচাবে শপতগ্ৰহণ কৰে । ৰামেশ্বৰ তেলীক বাদ দি আন তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটতো স্থান লাভ কৰিছিল ৷ আনহাতে, দীৰ্ঘদিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত থকা তেলীয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছে ৷
উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই তিনি চতুৰ্থাংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে । ১২৬খন বিধানসভাৰ আসনৰ ভিতৰত ১০২খন আসনৰ ভিতৰত মিত্ৰজোঁটে ৮২খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰদল অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফে ১০খনকৈ আসন লাভ কৰে ৷