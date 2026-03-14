চৰকাৰে যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ কম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে : শিলচৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কয় যে য'ত তেওঁলোকৰ চিন্তা বন্ধ হয়, আমি তাৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰোঁ ।
Published : March 14, 2026 at 2:22 PM IST
শিলচৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে কয় যে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ কম কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছে “আতংক সৃষ্টি কৰি দায়িত্বহীন আচৰণ” কৰিছে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শিলচৰ চহৰত ২৩,৫৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ পিছত জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
"আমাৰ চৰকাৰে যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ ন্যূনতম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও কংগ্ৰেছে আতংক সৃষ্টি কৰি দায়িত্বশীল দল হিচাপে কাম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
তেওঁ বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলক কংগ্ৰেছে হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ পথত 'বিপথে পৰিচালিত' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখন এতিয়া 'সুযোগৰ সাগৰ' বুলিও দৃঢ়তাৰে কয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "বিজেপিৰ মন্ত্ৰ হৈছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি ৰোৱাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া... য’ত কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰা বন্ধ কৰে আমি তাৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰোঁ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ আৰু মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ মাজত ২২,৮৬৪ কোটি টকাৰ প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত এক্সপ্ৰেছৱেৰ বাবে ‘ভূমি পূজন’ত অংশ লয়, যিটো উত্তৰ-পূবৰ এনেধৰণৰ প্ৰথম প্ৰকল্প ।
১৬৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ চাৰিলেনযুক্ত গ্ৰীণফিল্ড হাইস্পীড কৰিড’ৰটোৱে গুৱাহাটী আৰু শিলচৰৰ মাজৰ দূৰত্ব ২৯৫ কিলোমিটাৰৰ পৰা ২৫২ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰি যাত্ৰাৰ সময় ৮.৫ ঘণ্টাৰ পৰা প্ৰায় ৫ ঘণ্টালৈ হ্ৰাস কৰিব বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
৫৬৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া কেপিটেল পইণ্টৰ সমীপৰ ট্ৰাংক ৰোডৰ পৰা শিলচৰৰ ৰংখাৰী পইণ্টলৈকে ৩০৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ ভূমি পূজনতো মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে শিলচৰৰ অন্যতম ব্যস্ত পথত যান-জঁটৰ সমস্যা দূৰ কৰা, চুবুৰীয়া ৰাজ্য যেনে মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ সৈতে যোগাযোগ উন্নত কৰা, বৰাক উপত্যকাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগোৱা ।
লগতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিত ১২২ কোটি টকা ব্যয়ৰ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে।
উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । শুকুৰবাৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত প্ৰায় ২৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প উদ্বোধন তথা শুভাৰম্ভণি কৰে । আনহাতে, শনিবাৰৰ প্ৰকল্প ব্যয়ক লৈ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ৪৭,৮০০ কোটি টকা ।
উল্লেখ্য যে অহা এপ্ৰিল মাহত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে শাসকীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখলৰ বাবে দৃষ্টি ৰাখিছে ।