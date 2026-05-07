বংগ বিধানসভা ভংগ: পদত্যাগ নকৰো বুলি আঁকোৰগোজ হৈ থকা মমতাৰ আশাত চেঁচাপানী
অষ্টাদশ বিধানসভা গঠন নোহোৱা পর্যন্ত পশ্চিমবংগৰ প্রশাসনিক দায়িত্ব কেনেদৰে পৰিচালিত হয় তাক লৈ কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : May 7, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা : এক ঐতিহাসিক তথা অভূতপূর্ব অধ্যায়ৰ সাক্ষী হ'বলৈ আগবাঢ়িছে বংগৰ ৰাজনীতি । নিৰ্বাচনত পৰজয়ৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্রীৰ পদ এৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে । আনহাতে, ৭ মে' অর্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ মাজনিশা অন্ত পৰিব পশ্চিমবংগৰ বর্তমান চৰকাৰৰ ম্যাদ ৷ তেনেক্ষেত্রত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ১২ বজাৰ পিছত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে বংগৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব তাকে সকলোৱে কৌতূহলী হৈ আছে ৷
কিন্তু তাৰ মাজতে বংগৰ ৰাজ্যপালে বংগৰ চৰকাৰ ভংগ কৰে । ইতিমধ্যে ৰাজভৱনৰ তৰফৰ পৰা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কৰি জনোৱা হৈছে যে বৰ্তমান চৰকাৰ ম্যাদ আছে ৭ মে'ৰ নিশা ১২ বজা পর্যন্ত । অর্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে নিশা ১২ বজাৰ পিছত চৰকাৰৰ ম্যাদ অন্ত পৰিব । তেনেক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে ৰাজভৱনৰ তৰফৰ পৰা নির্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা দলক নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হ'ব । ইয়াৰ পিছত সংশ্লিষ্ট দলে ৰাজ্যপালক পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্রমাণ দিব লাগিব । ইায়ৰ পিছতেই নিৰ্ধাৰণ হ'ব যে পৰৱর্তী নতুন চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ দায়িত্বক কোন থাকিব । যিহেতু এতিয়াও বর্তমান চৰকাৰৰ ম্যাদ শেষ হোৱা নাই, সেয়ে পৰৱর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ৰাজভৱনৰ তৰফৰ পৰা এতিয়াও স্পষ্টভাৱে একো জনোৱা নাই ৷
ইফালে ৰাজনৈতিক মহলৰ মতে, স্বাধীনতাৰ পিছত বংগৰ ইতিহাসত এনে পৰিস্থিতি নজিৰবিহীন । সাধাৰণতে নির্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাজভৱনলৈ গৈ নিজৰ আৰু মন্ত্রীসভাৰ পদত্যাগ-পত্র জমা দিয়ে । তাৰ পিছত নতুন চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ নকৰা পর্যন্ত তেওঁ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিচাবে দায়িত্ব পালন কৰে । কিন্তু এইবাৰ সেই চিৰাচৰিত প্রথা ভংগ কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ।
নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্রকাশৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ অভিযোগ কৰি আহিছে যে গণতান্ত্রিকভাৱে নহয়, বৰং 'চক্রান্তমূলকভাৱে' তেওঁক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে । সেয়ে তেওঁ পদত্যাগ নকৰে বুলি স্পষ্টভাৱে জনাই দিয়ে । তেওঁৰ এই অৱস্থানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিতে তীব্র সাংবিধানিক বিতর্ক আৰম্ভ হয় । প্রশাসনিক মহলতো এক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় ।
অৱশেষত সেই অচলাৱস্থাৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাজ্যপালে প্ৰত্যক্ষ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ কৰিব বুলি ভূৰখা মহলে অনুমান কৰিছিল । অৱশেষত সেয়াই হ'ল । ইতিমধ্যে চৰকাৰ ভংগৰ বিজ্ঞপ্তিও জাৰি কৰা হৈছে ৷ তেনে ক্ষেত্রত নিশা ১২ বজাৰ পিছত বিধানসভা ভংগ কৰাৰ অর্থ হৈছে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ আৰু কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নাথাকিব । ফলত মুখ্যমন্ত্রী পদতো মমতা বাহাল থকাটো সম্ভৱ নহয় । এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে ৰাজভৱনৰ এই পদক্ষেপৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰো ভাবুকি দি ৰাখিছে ।